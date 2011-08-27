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Windows 8 tablet uygulamalarının tasarımı ortaya çıkmaya başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 tablet uygulamalarının tasarımı ortaya çıkmaya başladı
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Microsoft’un bu dönemlerde en çok yoğunlaştığı konu mobil işletim sistemi Windows Phone için Mango güncellemesi ve bu güncellemeyi taşıyacak Nokia modellerinin tanıtımı. Ancak Microsoft yeni işletim sistemi Windows 8 için de aralıksız çalışıyor.

Bugüne kadar internete sızan bir kaç bilgi haricinde Windows 8 hakkındaki sır perdesi halen aralanmadı. Ancak Microsoft'un Windows Phone'dan tanıdığımız Metro arayüzü ve Live Tiles özelliğini tüm ürünlerinde kullanacağı artık kesin olarak biliniyor.
Windows 8'in tablet versiyonunda olacak uygulamalarında da aynı özelliklerin kullanılacağı bugün ortaya çıkan fotoğraflarla kesinlik kazandı.

ZDNet sitesi tarafından servis edilen iki fotoğrafta USA Today ve Jetstream uygulamaları görülüyor. Uygulamalarda yeni özelliklerin nasıl kullanıldığı açıkça belli oluyor.

USA Today günlük haber uygulaması Microsoft sanat direktörü Robbie Dillon'un 2012'deki muhtemel Windows 8 çıkışına yönelik bir konuşmasına yer veriyor ve Live Tile tasarımı taşıdığı görülüyor. Dillon uygulamanın Metro arayüzünü tamamen yansıtacağını belirtiyor.

Sosyal seyahat uygulaması Jetstream ise Windows 8 Metro temasından örnekler veriyor. Uygulamanın geliştirici firması Microsoft'un altın sertifikalı ortağı. Bu açıdan çok önceden uygulamayı geliştirmeye başladığı belli oluyor.

Windows 8 işletim sistemi altında çalışacak uygulamaların aynı tasarımın dışına çıkacağı tabii ki düşünülemez. Gelecek ay ki BUILD konferansında Windows 8 beta sürümünün ve donanım gereksinimlerine ilişkin bilgilerin geliştiricilere dağıtılması bekleniyor. Tüm detaylar konferansta netleşmiş olacak.

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savinelli 8 yıl
bence microsoft akıllı davranıp her bütçeye uygun modellerin çıkmasını sağlayacaktır (notebook-netbook gibi) bazı modeller çok özellik sunmamalarına ve yavaş olmalarına rağmen o kadar ucuz olacaklar ki bence, alayım da kimse kullanmazsa resim çerçevesi yaparım en olmadı gibi düşünerek herkes bir tane edinmek isteyecektir, tabii gene bence. yoksa tablet piyasasında bu saatten sonra ne kadar fazla uygulamanız olursa olsun bir fark yaratmadıkça var olamazsınız ki şu anda en büyük fark yaratma fiyat olabilir (bakınız: hp touchpad) insanlar sadece ucuz olduğu için üretimi durmuş bir cihaz ve artık üzerine yazılım geliştirilmeyecek bir sistemi satın alıyorlar hem de kapış kapış.. belki lisans için microsoft a para ödenecek ama microsoft da sisteminin yaygınlaşması için donanım üreticilerine baskı yaparak cihazları daha ucuza satmaları yönünde teşvik edebilir ve hatta zorlayabilir. üzerine yazılım geliştirmek ve piyasa da var olan donanımların üzerine seçimlik olarak windows kurabilmek gibi artıları da olursa tek başına kutu yazılım bile satabilir (şu anda olduğu gibi). yani ileride herhangi markanın herhangi bir tabletini alıp, üzerindeki işletim sistemini beğenmediğimizde, o sistem üzerinde çalışacak özelleştirilmiş bir windows kopyası satın alabilecek duruma geleceğiz bence. bu benim gibi sadece format atma zahmetinden kurtulmak için bile tablet alabilecek kitleyi ne kadar memnun eder bilemiyorum ama sonuçta güzel gelişmeler :) microsoft artık güzel işler çıkaran bir firma bence. windows 7 bunun en büyük kanıtı. 8 için de umut veriyor o yüzden. bekleyip göreceğiz..
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umutarslan.com 8 yıl
Volkanbaba
Güzelde bunu kullanan makinalar androidlerden pahalı olur birde windowsa para ödeyecek alanlar.

doğru dedin.Bedava androidle sg2 1800 oluyorsa bunlarda ne olur bilinmez.
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Volkanbaba 8 yıl
Güzelde bunu kullanan makinalar androidlerden pahalı olur birde windowsa para ödeyecek alanlar.
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bmwm8 8 yıl
Acaba hangi markanın tabletini Türkiye'de öğrencilere verecekler?
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Batuist 8 yıl
daha önce bir demosunu videoda göstermişlerdi ve gerçekten çok güzel görünüyordu.. yani oldukça kullanışlı bir tasarıma benziyordu. yukarıdaki resim bunları yansıtmaktan uzak olduğu için bir fikir vermekten de uzak görüşündeyim. sadece o resme bakarak hiçbir halta benzemiyor diyebilirdim.. ama güzel bir işletim sistemi olacak..
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