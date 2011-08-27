Windows 8 tablet uygulamalarının tasarımı ortaya çıkmaya başladı

Microsoft’un bu dönemlerde en çok yoğunlaştığı konu mobil işletim sistemi Windows Phone için Mango güncellemesi ve bu güncellemeyi taşıyacak Nokia modellerinin tanıtımı. Ancak Microsoft yeni işletim sistemi Windows 8 için de aralıksız çalışıyor.





Bugüne kadar internete sızan bir kaç bilgi haricinde Windows 8 hakkındaki sır perdesi halen aralanmadı. Ancak Microsoft'un Windows Phone'dan tanıdığımız Metro arayüzü ve Live Tiles özelliğini tüm ürünlerinde kullanacağı artık kesin olarak biliniyor.

Windows 8'in tablet versiyonunda olacak uygulamalarında da aynı özelliklerin kullanılacağı bugün ortaya çıkan fotoğraflarla kesinlik kazandı.





ZDNet sitesi tarafından servis edilen iki fotoğrafta USA Today ve Jetstream uygulamaları görülüyor. Uygulamalarda yeni özelliklerin nasıl kullanıldığı açıkça belli oluyor.





USA Today günlük haber uygulaması Microsoft sanat direktörü Robbie Dillon'un 2012'deki muhtemel Windows 8 çıkışına yönelik bir konuşmasına yer veriyor ve Live Tile tasarımı taşıdığı görülüyor. Dillon uygulamanın Metro arayüzünü tamamen yansıtacağını belirtiyor.





Sosyal seyahat uygulaması Jetstream ise Windows 8 Metro temasından örnekler veriyor. Uygulamanın geliştirici firması Microsoft'un altın sertifikalı ortağı. Bu açıdan çok önceden uygulamayı geliştirmeye başladığı belli oluyor.





Windows 8 işletim sistemi altında çalışacak uygulamaların aynı tasarımın dışına çıkacağı tabii ki düşünülemez. Gelecek ay ki BUILD konferansında Windows 8 beta sürümünün ve donanım gereksinimlerine ilişkin bilgilerin geliştiricilere dağıtılması bekleniyor. Tüm detaylar konferansta netleşmiş olacak.