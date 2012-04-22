Windows 8 tüketici önizleme sürümünün kullanım oranı Windows 7 betasından iki kat fazla

Haber Editörü
Windows 8 ile masaüstü işletim sistemi segmentindeki hakimiyetini pekiştirmek isteyen Microsoft, Windows Phone işletim sistemini de daha ileri götürmeyi planlıyor.
Bu amaçla tamamen farklı bir tasarıma geçiş yapan Microsoft, bazı kesimlerden eleştiri almıştı. Ancak kullanıcıların ilgisi yeni işletim sisteminin daha fazla popüler olacağını gösteriyor.
Yeni işletim sistemi ile ilgili resmi duyuruların paylaşıldığı Building Windows 8 Twitter hesabında, tüketici önizleme sürümünün kullanım oranının Windows 7 betasından iki kat daha fazla olduğu açıklandı.
Oranlar aynı periyotta gerçekleşmiş. Kesin sayılar hakkında bilgi verilmezken milyonlarca kişinin sürümü kullandığı belirtiliyor. İlk günde bir milyon indirme barajının geçildiği hesap edildiğinde 50 milyon civarı bir kullanıcı sayısına ulaşılmış olabileceği düşünülüyor.
Henüz önizleme sürümünde yakalanan başarı, yeni işletim sisteminin önemli satış başarılarına imza atacağını gösteriyor.
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Onun dışında task manager dan dosya taşımaya kadar bir çok değişiklik var.
Dosya taşıma daha kararlı , bilgiler gerçekçi olmuş. Grafik olarak da destekliyor bilgiyi.
İnsanlar bu işletim sistemini çok sevdiklerinden değil merak ettiklerinden indirip kuruyorlar.. ayrıca dokunmatik ekranı olan kullanıcılar için çok güzel bir işletim sistemi ama microsoft her iki platformu birbirinden ayırsaydı çok daha güzel olurdu. windows 7yi RC sürümünden beridir kullanıyor olmama rağmen windows 8in tam sürümüne dahi hemen geçeceğimi düşünmüyorum...
Zaten microsoftun bu saatten sonra vita gibi bir hata yapacağını hiç sanmıyorum windows 8 de çok iyi olacak gibime geliyor. Zaten windows 8, win7 nin en az yarısı kadar iyiyse işi götürür.
bır bayrak yerıne rast gelırdır ---------------------------------------------------------------------------------------------
Herşey güzelde türkçe de eksiklikler var.. ki en büyük eksiklik ie 10nda..Dikkat ettiysniz adres çubuğu türkçeleştikten sonra kayboluyor...masaüstünde de çıkmıyor metrodada.böyle oluncada bi yanı eksik kalıyor türkçe işletim sisteminin... Win7 türkçe dosyası eklendiği için sanırım bu sorun ie 10nda sıkıntı yapıyor..