Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 8 tüketici önizleme sürümünün kullanım oranı Windows 7 betasından iki kat fazla

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,9b
1
28
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Windows 8 ile masaüstü işletim sistemi segmentindeki hakimiyetini pekiştirmek isteyen Microsoft, Windows Phone işletim sistemini de daha ileri götürmeyi planlıyor.

Bu amaçla tamamen farklı bir tasarıma geçiş yapan Microsoft, bazı kesimlerden eleştiri almıştı. Ancak kullanıcıların ilgisi yeni işletim sisteminin daha fazla popüler olacağını gösteriyor.

Yeni işletim sistemi ile ilgili resmi duyuruların paylaşıldığı Building Windows 8 Twitter hesabında, tüketici önizleme sürümünün kullanım oranının Windows 7 betasından iki kat daha fazla olduğu açıklandı.

Oranlar aynı periyotta gerçekleşmiş. Kesin sayılar hakkında bilgi verilmezken milyonlarca kişinin sürümü kullandığı belirtiliyor. İlk günde bir milyon indirme barajının geçildiği hesap edildiğinde 50 milyon civarı bir kullanıcı sayısına ulaşılmış olabileceği düşünülüyor.

Henüz önizleme sürümünde yakalanan başarı, yeni işletim sisteminin önemli satış başarılarına imza atacağını gösteriyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mesut08 7 yıl
developer preview dan daha hızlı olduğunu düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canberk88 7 yıl
Ben nasil bulaştım bilmiyorum ama oyun oynayamiyordum ya nasil oluyorsa ekran kartım guncellenmiyordu. W7 var rahat var !?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Artan PC kullanıcısı sayısı, artan teknoloji yükselen trendler bunların doğrultusunda gerçekden olağan bir durum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayati54 7 yıl
Sebebini ben şöyle düşünüyrum xp den sonra vista tam bir hayal kırıklığı olunca win7 yi millet tam oturmadan denemek istemediler fakat bir kaç yıl sonra win7 kullanıcı sayısı ve w7 nin beğenilmei sayısı ve kullanılma kolaylığı vs eklenince windows 7 güven kazandı , windows 8 in windows 7 den 2 kat fazla denenmesinin tek sebebi bana göre windows 7 nin güvenirliği ve başarısıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 7 yıl
1 hafta kadar 8'i imzamdaki sistemde kullandım, S3 ekran kartı sürücüsü yok, çok aradım ama malesef ne kurduysam sürücü tutmadı, istemeyerek dün w7ye döndüm. Sürücü dışında çok memnundum, w7 ile bariz denecek tek farkı başlat menüsü tam ekran ve daha kullanışlı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whisper911 7 yıl
bir süredir kullanıyorum ve memnunum . . Kullanıcı arayüzü biraz alışma gerektiriyor ve yanlış bilmiyorsam bu kapatılabiliyor. Bence metro arayüzü tabletler için daha ideal gibi.
Onun dışında task manager dan dosya taşımaya kadar bir çok değişiklik var.
Dosya taşıma daha kararlı , bilgiler gerçekçi olmuş. Grafik olarak da destekliyor bilgiyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo11 7 yıl
Heyecan arayan insanlar için iyi ama ben şahsen kurulu düzenimi bozupda iki üç şey yeni diye düzenimi bozmam!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
windows 8i ayrı bir diske yükleyip denedim ve tam bir günü bile çıkaramadım.
İnsanlar bu işletim sistemini çok sevdiklerinden değil merak ettiklerinden indirip kuruyorlar.. ayrıca dokunmatik ekranı olan kullanıcılar için çok güzel bir işletim sistemi ama microsoft her iki platformu birbirinden ayırsaydı çok daha güzel olurdu. windows 7yi RC sürümünden beridir kullanıyor olmama rağmen windows 8in tam sürümüne dahi hemen geçeceğimi düşünmüyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
escapethelife 7 yıl
Windows 7 den çok memnunum. Neredeyse 2 senedir format atmadım bilgisayara ve ilk günkü stabilliğinden hiç birşey kaybetmedi. Xp kullandığım zamanları hatırlıyorumda saatlerce driver aradığım zamanlar vardı. Disk parçalanma sorunu vardı. Bunları Windows 7 de hiç yaşamadım tüm driverları otomatik buluyor. Boşta kaldığı zaman sisteme bakımı kendisi gerçekleştiriyor. En son ne zaman cd den bir driver yükledim hatırlamıyorum bile. (creative ses kartları hariç :D)
Zaten microsoftun bu saatten sonra vita gibi bir hata yapacağını hiç sanmıyorum windows 8 de çok iyi olacak gibime geliyor. Zaten windows 8, win7 nin en az yarısı kadar iyiyse işi götürür.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 7 yıl
BUGUB HEPIMIZIN BAYRAMI TEKNOLOJI SİTESI DIYE AYRILMAZ -
bır bayrak yerıne rast gelırdır ---------------------------------------------------------------------------------------------
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cherami 7 yıl
DETROID
Ben chip onlinede bir sürü windows 8 hakkında yorum paylaştım dilerseniz windows 8 bölümünden okuyabilirsiniz.Buda windows 8 Türkçeye çeviridigim zamanki hali.Sarkı nasılWindows 8 türkçehttp://www.youtube.com/watch?v=8PL4n0cM1rUWindows 8 ek özelikleri not:Simgelerin göründügü program windows 8 ait degildir.Windows 8 modifiye ettigimden simsiyah sayfa ve roccet dock vardı sadece tek tuşla masaüsütünü kaldırıp geri getiriyorum.http://www.youtube.com/watch?v=pdZWZuV2mdQ

Herşey güzelde türkçe de eksiklikler var.. ki en büyük eksiklik ie 10nda..Dikkat ettiysniz adres çubuğu türkçeleştikten sonra kayboluyor...masaüstünde de çıkmıyor metrodada.böyle oluncada bi yanı eksik kalıyor türkçe işletim sisteminin... Win7 türkçe dosyası eklendiği için sanırım bu sorun ie 10nda sıkıntı yapıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3867 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, windows 8
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Gelecek Nesil: Bölüm 2 "Ufku Geniş Bilim Programı" video şov 7 yıl HTC One X Performans ve Pil video inceleme "Rom: 1.28.401.9" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim