Windows 8 tüketici önizleme sürümünün kullanım oranı Windows 7 betasından iki kat fazla

Windows 8 ile masaüstü işletim sistemi segmentindeki hakimiyetini pekiştirmek isteyen Microsoft, Windows Phone işletim sistemini de daha ileri götürmeyi planlıyor.





Bu amaçla tamamen farklı bir tasarıma geçiş yapan Microsoft, bazı kesimlerden eleştiri almıştı. Ancak kullanıcıların ilgisi yeni işletim sisteminin daha fazla popüler olacağını gösteriyor.





Yeni işletim sistemi ile ilgili resmi duyuruların paylaşıldığı Building Windows 8 Twitter hesabında, tüketici önizleme sürümünün kullanım oranının Windows 7 betasından iki kat daha fazla olduğu açıklandı.





Oranlar aynı periyotta gerçekleşmiş. Kesin sayılar hakkında bilgi verilmezken milyonlarca kişinin sürümü kullandığı belirtiliyor. İlk günde bir milyon indirme barajının geçildiği hesap edildiğinde 50 milyon civarı bir kullanıcı sayısına ulaşılmış olabileceği düşünülüyor.





Henüz önizleme sürümünde yakalanan başarı, yeni işletim sisteminin önemli satış başarılarına imza atacağını gösteriyor.