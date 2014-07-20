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Windows 8 uyumlu Twitter istemcisi Tweetium güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows 8 uyumlu Twitter istemcisi Tweetium güncellendi
Windows 8 işletim sistemli bilgisayarlar için hazırlanan alternatif Twitter istemcilerinden Tweetium, yeni özelliklerle güncellendi.

Sade bir arayüzle gelen ve farklı renk seçenekleriyle kişiselleştirilebilen Tweetium, canlı olarak güncellenen anlık mesajlaşma sunuyor ve fotoğraf yükleme desteği veriyor. Yayınlanan son sürümüyle birden fazla fotoğraf gösterme desteğine kavuşan uygulama, ayrıca direkt mesajlarda da fotoğraf görüntüleyebiliyor, görüşme görüntüsü korunaklı tweetler için doğru çalışıyor, birçok hatadan kurtuluyor ve son olarak avatar üstü dokunma sonrası kişi profilinde gezinti sunuyor.

6,99 TL fiyat etiketiyle satılan Tweetium uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/tweetium/4071d364-44bf-47ce-9eb7-d527e6f182a2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bgryngn 5 yıl
microsoft mobil yöne ağırlık veriyorsa uygulamalarını düzeltmeli. tıklıyosun 10 saniye teker dönüyor sonra açılıyor
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