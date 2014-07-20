Windows 8 uyumlu Twitter istemcisi Tweetium güncellendi

Windows 8 işletim sistemli bilgisayarlar için hazırlanan alternatif Twitter istemcilerinden Tweetium, yeni özelliklerle güncellendi.





Sade bir arayüzle gelen ve farklı renk seçenekleriyle kişiselleştirilebilen Tweetium, canlı olarak güncellenen anlık mesajlaşma sunuyor ve fotoğraf yükleme desteği veriyor. Yayınlanan son sürümüyle birden fazla fotoğraf gösterme desteğine kavuşan uygulama, ayrıca direkt mesajlarda da fotoğraf görüntüleyebiliyor, görüşme görüntüsü korunaklı tweetler için doğru çalışıyor, birçok hatadan kurtuluyor ve son olarak avatar üstü dokunma sonrası kişi profilinde gezinti sunuyor.





6,99 TL fiyat etiketiyle satılan Tweetium uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/tweetium/4071d364-44bf-47ce-9eb7-d527e6f182a2