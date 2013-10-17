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Windows 8.1 çıktı, hemen indirin!

5 yıl
52,2b
1
1667
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 8.1 çıktı, hemen indirin!
Microsoft merakla beklenen Windows 8.1'i kullanıma sundu. Resmi satışına yarın başlanacak olan işletim sistemi, Windows 8 kullanıcılarına ücretsiz güncelleme olarak Windows Mağazası üzerinde dağıtılmaya başlandı. 3.3GB büyüklüğünde bir paket olan Windows 8.1, bir sene önce bugünlerde piyasaya sürülen Windows 8'e ciddi güncellemeler getiriyor.
Windows 8.1 ile birlikte en önemli gelişme olarak başlat butonunun geri gelmesini gösterebiliriz. Eski usul, alıştığımız başlat menüsü olmasa bile özellikle dokunmatik ekrana sahip olmayan modern bilgisayarlar için bu butonun olması büyük oranda kullanım kolaylığı sağlayacak. Windows 8.1 ile birlikte modern arayüzdeki kutuların boyutları daha esnek bir şekilde ayarlanabilecek ayrıca evrensel arama yeteneği sayesinde bir şey arandığında sadece PC içerisinde yerel  arama yapılmayacak ayrıca internet ve bulut depolama sonuçları da gösterilecek. 
Daha gelişmiş çoklu görev desteği için aynı anda 4 uygulamayı ekranda gösterme, daha iyi bulut desteği için gelişmiş SkyDrive entegrasyonu, yeniden tasarlanmış uygulama mağazası, tüm uygulamalar görünümü ve Internet Explorer'da yapılan geliştirmeler sayesinde Windows 8.1 büyük oranda yenilikler sunmuş olacak. Windows 8 kullanıcıları hemen şimdi Windows 8.1'i güncelleme olarak kurabilir, Windows 8 öncesi bir işletim sistemine sahip olan kullanıcılar ise yeni işletim sistemi olarak Windows 8.1'i yarından itibaren mağazalardan satın alabilirler. 
Güncelleme: Windows Mağazası'nda 8.1 güncellemesini göremeyenler, en son güncelleştirmeleri kurmamış veya Windows 8'in mağazadan güncelleme desteği sunmayan (kurumlara yönelik Enterprise Edition gibi...) versiyonunu kullanıyor olabilirler.

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O KC 5 yıl en beğenilen j0ffline
WarriorAngel

Windows 7 - Ultimate varken bu salak işletim sistemi mi ? Yok, kalsın..

Hocam yeniye açık olun, ayrıca salak degil alışınca daha kullanışlı ve inanın daha stabil..
WarriorAngelWindows 7 - Ultimate varken bu salak işletim sistemi mi ? Yok, kalsın..Hocam yeniye açık olun, ayrıca salak...
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2 Yanıt Yanıtla +79
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fm.karahan 5 yıl
Burasıda incicelerle doldu laf sokmadan artı verilmiyor
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md07tr 5 yıl
Kullanmayı beceremeyen Windows 8 e çamur atıyor
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.: mds :. 5 yıl
Kalsin.
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Fubiku 4 yıl
Satın aldığım orjinal ürün anahtarı ile http://windows.microsoft.com/tr-tr/windows-8/upgrade-product-key-onlyWindows 8.1 indirmek isterken, resimde de görüldüğü gibi ''Şu anda bağlantı kuramıyoruz'' hatası alıyorum. Bu sorunu nasıl aşabilirim?


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isyanimvar 5 yıl
çok eksiği var diye duymuştum doğru mudur?
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ossssy 5 yıl
Windows 8 pro yu nerden indirebilirim?microsoftun sayfasında link yokmu?
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igetsky 5 yıl
ben hala indiremedim sunu magazada yok goremiyorum
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kahraman0991 5 yıl
Hemen indiriyorum
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kayisikent 5 yıl
mobility hd4650 kullaniyorm ve amd nin win8.1 surucusu yok :/ win8 surucusu de ocak tarihli 13.1 :((
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alper_48 5 yıl kayisikent
O zaman bu driverı kur İNDİR
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senersongur 5 yıl
Eski Windows 7 kullanicilari olarak bizler de geçmek istiyoruz ama nedense ücretsiz olarak indiremiyoruz. Microsoft bu duruma bir çare bulmali.
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manevizengin 5 yıl
Güzel gibi.
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KoUg 5 yıl
Direndim ancak kaçınılmaz son win8.1 e geçmek zorunda kaldım. Şirkette server sistemleri geçince biraz mantığını anlamak adına geçtim. Memnunum ancak şirketteki kullanıcıların zorluk yaşayacağını düşünüyorum. Bilgi işlemci olarak benim bile pek içime sinmedi başlarda. Çünkü yıllardır kullandığımız sistemin üzerine tamamen değişik bir sistemi kullanmak zor geliyor. Ancak 3 gündür kullanmama rağmen çok pratik olduğunu anladım. Şu anda kesinlikle win7 ye geçmem. Önyargılı olan arkadaşlar kesinlikle win8.1 i deneyin( 8.1 bence yeni başlayanalar için 8'e göre daha kolay alışma süreci sağlayacaktır. Bence 8.1'in kullanımı daha kolay olmuş). Kullanamıyorum diyip silmeye kalkışmayın biraz zorlayın kendinizi. Ben de başta çok önyargılıydım ancak şu anda win7 kullanmak tek kelimeyle saçmalık..
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.: mds :. 5 yıl
Win 8 mi?
Kalsin.
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GameboyColor 5 yıl
Bende win7 kullanırken hiçbir sorun yaşamadığım için win 8 e saçmalık olarak bakıyordum burada win8 i kötüleyenler gibi, ama geçince hiçbir eksi yönü olmadığını aksine + ları olduğunu gördüm birde şu öğrenci olayıyla orjinal sahip olunca iyiki geçmişim diyorum, win 7 de beklediğim bi türlü çıkmayan bazı donanım sürücüleri bile win 8.1 e çıkmış örneğin win 7 de sorun yaşadığım ses sürücüsü (noise sorunu) win 8 de sorunsuz.
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