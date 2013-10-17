Windows 8.1 çıktı, hemen indirin!

Microsoft merakla beklenen Windows 8.1'i kullanıma sundu. Resmi satışına yarın başlanacak olan işletim sistemi, Windows 8 kullanıcılarına ücretsiz güncelleme olarak Windows Mağazası üzerinde dağıtılmaya başlandı. 3.3GB büyüklüğünde bir paket olan Windows 8.1, bir sene önce bugünlerde piyasaya sürülen Windows 8'e ciddi güncellemeler getiriyor.

Windows 8.1 ile birlikte en önemli gelişme olarak başlat butonunun geri gelmesini gösterebiliriz. Eski usul, alıştığımız başlat menüsü olmasa bile özellikle dokunmatik ekrana sahip olmayan modern bilgisayarlar için bu butonun olması büyük oranda kullanım kolaylığı sağlayacak. Windows 8.1 ile birlikte modern arayüzdeki kutuların boyutları daha esnek bir şekilde ayarlanabilecek ayrıca evrensel arama yeteneği sayesinde bir şey arandığında sadece PC içerisinde yerel arama yapılmayacak ayrıca internet ve bulut depolama sonuçları da gösterilecek.

Daha gelişmiş çoklu görev desteği için aynı anda 4 uygulamayı ekranda gösterme, daha iyi bulut desteği için gelişmiş SkyDrive entegrasyonu, yeniden tasarlanmış uygulama mağazası, tüm uygulamalar görünümü ve Internet Explorer'da yapılan geliştirmeler sayesinde Windows 8.1 büyük oranda yenilikler sunmuş olacak. Windows 8 kullanıcıları hemen şimdi Windows 8.1'i güncelleme olarak kurabilir, Windows 8 öncesi bir işletim sistemine sahip olan kullanıcılar ise yeni işletim sistemi olarak Windows 8.1'i yarından itibaren mağazalardan satın alabilirler.

Güncelleme: Windows Mağazası'nda 8.1 güncellemesini göremeyenler, en son güncelleştirmeleri kurmamış veya Windows 8'in mağazadan güncelleme desteği sunmayan (kurumlara yönelik Enterprise Edition gibi...) versiyonunu kullanıyor olabilirler.