Windows 8.1 güncellemesine ait yeni bir video sızdırıldı





Microsoft'un yıl sonuna doğru işletim sistemi ve hizmetlerinde büyük bir güncellemeye gideceği bir süredir dile getiriliyor. Windows Blue adıyla anılan güncelleme politikasında Windows 8 işletim sisteminin Windows 8.1 olarak yola devam edeceği bazı test sürümlerinde ortaya çıkmıştı.





Microsoft'un geliştiricilere çok büyük kısıtlamalarla test sürümlerini göndermesine rağmen, zaman zaman bazı isimsiz kaynaklardan güncellemedeki yenilikler internete sızdırılıyor. Son sızdırılan video Windows 8.1 güncellemesinin bazı yeniliklerini detaylı olarak gözler önüne seriyor.





Videoda bir süredir dile getirilen Başlat butonunun masaüstüne geri döneceğine dair bir işaret yok. Ancak başlangıç ekranında masaüstü ikonu daha farkedilir derecede büyütülmüş ve bazı kaynaklar doğrudan masaüstüne başlatma seçeneğinin de ekleneceğini ifade ediyor.





Başlangıç ekranında alarm ve hesap makinesi de kendi karolarına kavuşmuş durumda. Ekranın sağ alt tarafında ise uygulama listesine ulaşabileceğiniz bir buton varsayılan olarak konumlanmış. Uygulama listesi ise kullanım sıklığı, zaman gibi filtreler ile sıralanabiliyor.





Arayüzde yeni geçişler ve animasyonlar eklendiği görülüyor. Ayrıca kullanıcı çoklu görev için ekranı tam ortadan ikiye bölebiliyor ve uygulama penceresini sağa veya sola yerleştirebiliyor. Dosya gezgini ise SkyDrive uygulamasına entegre olmuş durumda. Arama özelliği ise biraz daha hızlanmış.





Bunun dışında çalışan uygulamaların yan yana önizleme olarak sıralandığı Snap View özelliği ve daha fazla kişiselleştirme seçenekleri de daha önceki görsellerde ortaya çıkmıştı.





Windows 8.1 güncellemesinin Haziran ayı sonunda beta olarak tüketicilere dağıtılacağı ve yıl sonuna doğru da final sürümüne ulaşacağı tahmin ediliyor.







http://www.phonearena.com/news/Latest-video-of-Windows-8.1-in-action-goes-over-new-tweaks-and-improvements_id42009