Windows 8.1 güncellemesine ait yeni bir video sızdırıldı

Haber Editörü
Microsoft'un yıl sonuna doğru işletim sistemi ve hizmetlerinde büyük bir güncellemeye gideceği bir süredir dile getiriliyor. Windows Blue adıyla anılan güncelleme politikasında Windows 8 işletim sisteminin Windows 8.1 olarak yola devam edeceği bazı test sürümlerinde ortaya çıkmıştı.
Microsoft'un geliştiricilere çok büyük kısıtlamalarla test sürümlerini göndermesine rağmen, zaman zaman bazı isimsiz kaynaklardan güncellemedeki yenilikler internete sızdırılıyor. Son sızdırılan video Windows 8.1 güncellemesinin bazı yeniliklerini detaylı olarak gözler önüne seriyor.
Videoda bir süredir dile getirilen Başlat butonunun masaüstüne geri döneceğine dair bir işaret yok. Ancak başlangıç ekranında masaüstü ikonu daha farkedilir derecede büyütülmüş ve bazı kaynaklar doğrudan masaüstüne başlatma seçeneğinin de ekleneceğini ifade ediyor.
Başlangıç ekranında alarm ve hesap makinesi de kendi karolarına kavuşmuş durumda. Ekranın sağ alt tarafında ise uygulama listesine ulaşabileceğiniz bir buton varsayılan olarak konumlanmış. Uygulama listesi ise kullanım sıklığı, zaman gibi filtreler ile sıralanabiliyor.
Arayüzde yeni geçişler ve animasyonlar eklendiği görülüyor. Ayrıca kullanıcı çoklu görev için ekranı tam ortadan ikiye bölebiliyor ve uygulama penceresini sağa veya sola yerleştirebiliyor. Dosya gezgini ise SkyDrive uygulamasına entegre olmuş durumda. Arama özelliği ise biraz daha hızlanmış.
Bunun dışında çalışan uygulamaların yan yana önizleme olarak sıralandığı Snap View özelliği ve daha fazla kişiselleştirme seçenekleri de daha önceki görsellerde ortaya çıkmıştı.
Windows 8.1 güncellemesinin Haziran ayı sonunda beta olarak tüketicilere dağıtılacağı ve yıl sonuna doğru da final sürümüne ulaşacağı tahmin ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/Latest-video-of-Windows-8.1-in-action-goes-over-new-tweaks-and-improvements_id42009 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hocam tablet pazarının gelişimi ms'i böyle bir duruma itti; pc kullanıcısı köşeye gelsin buton da olmayıversin diye düşünüyorlar sanırım. size en azından 3. parti program arayın derim piyasada güzel başlat düğmesi alternatifleri mevcut.
Bu microsoft'un dayatma politikası beni çileden çıkartıyor. Abicim seçenek sun SEÇENEK!!!!
Masaüstü kullanıcıları isterlerse eski başlat butonunu kullanabilsin yahu! Metro arayüzünü isteyen kullansın. Zaten tabletçi adamlar illaki kullanacak metro arayüzünü. E zaten amacın dokunmatik piyasasına yapmak değil miydi bu metro arayüzünü? Ek iş getirecek desem o da yok zaten var olan birşeydi.
Microsoft kullanıcılarının geribildirimlerini ne çok önemsiyormuş öyle aman Yarabbi!
benide sizin gibi kendini yeniliğe kendini kapatmışlar çileden çıkarıyor. adamlar gelecekteki teknolojiyi görerek tasarımlarını o yönde kaydırıyorlar. ama siz hala eski başlat menüsünde israr ediyorsunuz. nokia dan bi farkınız yok mantalite olarak. (akıllı telefon pazarına en geç giren firma, symbian diye direten firma)
şimdiye kadarki en radikal ye yenilikçi tasarım. neredeyse 1 senedir hem laptop umda hemde masaüstümde kullanıyorum. kaldiki linux un çoğu sürümlerini, max os, windows98-me-xp-vista-win7 hepsini kullanmış birisi olarak çok güzel bir işletim sistemi diyorum. ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. ilk kez kullandığımda windos 8 i , alışamadım ve alışmayada zorlamadım kendimi. sevmedim ben diyip windows7 ye dönmüştüm. ancak kullanıcı önsürümünden sonra tekrar kullanmaya başladım ve alıştıktan sonra vazgeçilmez geldi bana. o günden beri windows7 ye dönmeyi aklımın ucundan geçirmedim. ve 29 liraya windows 8 satın aldım kampanya döneminde.
aslında.. boşuna yazdım bunca şeyi. isteyen istediğini kullanır, sonuçta windows çalışanı değilim parada almıyorum :S ilginç..