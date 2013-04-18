Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 8.1 güncellemesine ait yeni bir video sızdırıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
833
1
12
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows 8.1 güncellemesine ait yeni bir video sızdırıldı

Microsoft'un yıl sonuna doğru işletim sistemi ve hizmetlerinde büyük bir güncellemeye gideceği bir süredir dile getiriliyor. Windows Blue adıyla anılan güncelleme politikasında Windows 8 işletim sisteminin Windows 8.1 olarak yola devam edeceği bazı test sürümlerinde ortaya çıkmıştı.

Microsoft'un geliştiricilere çok büyük kısıtlamalarla test sürümlerini göndermesine rağmen, zaman zaman bazı isimsiz kaynaklardan güncellemedeki yenilikler internete sızdırılıyor. Son sızdırılan video Windows 8.1 güncellemesinin bazı yeniliklerini detaylı olarak gözler önüne seriyor.

Videoda bir süredir dile getirilen Başlat butonunun masaüstüne geri döneceğine dair bir işaret yok. Ancak başlangıç ekranında masaüstü ikonu daha farkedilir derecede büyütülmüş ve bazı kaynaklar doğrudan masaüstüne başlatma seçeneğinin de ekleneceğini ifade ediyor.

Başlangıç ekranında alarm ve hesap makinesi de kendi karolarına kavuşmuş durumda. Ekranın sağ alt tarafında ise uygulama listesine ulaşabileceğiniz bir buton varsayılan olarak konumlanmış. Uygulama listesi ise kullanım sıklığı, zaman gibi filtreler ile sıralanabiliyor. 

Arayüzde yeni geçişler ve animasyonlar eklendiği görülüyor. Ayrıca kullanıcı çoklu görev için ekranı tam ortadan ikiye bölebiliyor ve uygulama penceresini sağa veya sola yerleştirebiliyor. Dosya gezgini ise SkyDrive uygulamasına entegre olmuş durumda. Arama özelliği ise biraz daha hızlanmış.

Bunun dışında çalışan uygulamaların yan yana önizleme olarak sıralandığı Snap View özelliği ve daha fazla kişiselleştirme seçenekleri de daha önceki görsellerde ortaya çıkmıştı.

Windows 8.1 güncellemesinin Haziran ayı sonunda beta olarak tüketicilere dağıtılacağı ve yıl sonuna doğru da final sürümüne ulaşacağı tahmin ediliyor.



http://www.phonearena.com/news/Latest-video-of-Windows-8.1-in-action-goes-over-new-tweaks-and-improvements_id42009 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
balcis 6 yıl
DraGonS
Videoda bir süredir dile getirilen Başlat butonunun masaüstüne geri döneceğine dair bir işaret yok.
Bu microsoftun dayatma politikası beni çileden çıkartıyor. Abicim seçenek sun SEÇENEK!!!!Masaüstü kullanıcıları isterlerse eski başlat butonunu kullanabilsin yahu! Metro arayüzünü isteyen kullansın. Zaten tabletçi adamlar illaki kullanacak metro arayüzünü. E zaten amacın dokunmatik piyasasına yapmak değil miydi bu metro arayüzünü? Ek iş getirecek desem o da yok zaten var olan birşeydi.Microsoft kullanıcılarının geribildirimlerini ne çok önemsiyormuş öyle aman Yarabbi!

hocam tablet pazarının gelişimi ms'i böyle bir duruma itti; pc kullanıcısı köşeye gelsin buton da olmayıversin diye düşünüyorlar sanırım. size en azından 3. parti program arayın derim piyasada güzel başlat düğmesi alternatifleri mevcut.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LightningRaven 6 yıl
Ölümüne XP - WİN7 ..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 6 yıl
"Videoda bir süredir dile getirilen Başlat butonunun masaüstüne geri döneceğine dair bir işaret yok. "

Bu microsoft'un dayatma politikası beni çileden çıkartıyor. Abicim seçenek sun SEÇENEK!!!!
Masaüstü kullanıcıları isterlerse eski başlat butonunu kullanabilsin yahu! Metro arayüzünü isteyen kullansın. Zaten tabletçi adamlar illaki kullanacak metro arayüzünü. E zaten amacın dokunmatik piyasasına yapmak değil miydi bu metro arayüzünü? Ek iş getirecek desem o da yok zaten var olan birşeydi.
Microsoft kullanıcılarının geribildirimlerini ne çok önemsiyormuş öyle aman Yarabbi!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WiLdNesS 6 yıl DraGonS
DraGonS

"Videoda bir süredir dile getirilen Başlat butonunun masaüstüne geri döneceğine dair bir işaret yok. "


Bu microsoft'un dayatma politikası beni çileden çıkartıyor. Abicim seçenek sun SEÇENEK!!!!

Masaüstü kullanıcıları isterlerse eski başlat butonunu kullanabilsin yahu! Metro arayüzünü isteyen kullansın. Zaten tabletçi adamlar illaki kullanacak metro arayüzünü. E zaten amacın dokunmatik piyasasına yapmak değil miydi bu metro arayüzünü? Ek iş getirecek desem o da yok zaten var olan birşeydi.

Microsoft kullanıcılarının geribildirimlerini ne çok önemsiyormuş öyle aman Yarabbi!

benide sizin gibi kendini yeniliğe kendini kapatmışlar çileden çıkarıyor. adamlar gelecekteki teknolojiyi görerek tasarımlarını o yönde kaydırıyorlar. ama siz hala eski başlat menüsünde israr ediyorsunuz. nokia dan bi farkınız yok mantalite olarak. (akıllı telefon pazarına en geç giren firma, symbian diye direten firma)
şimdiye kadarki en radikal ye yenilikçi tasarım. neredeyse 1 senedir hem laptop umda hemde masaüstümde kullanıyorum. kaldiki linux un çoğu sürümlerini, max os, windows98-me-xp-vista-win7 hepsini kullanmış birisi olarak çok güzel bir işletim sistemi diyorum. ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. ilk kez kullandığımda windos 8 i , alışamadım ve alışmayada zorlamadım kendimi. sevmedim ben diyip windows7 ye dönmüştüm. ancak kullanıcı önsürümünden sonra tekrar kullanmaya başladım ve alıştıktan sonra vazgeçilmez geldi bana. o günden beri windows7 ye dönmeyi aklımın ucundan geçirmedim. ve 29 liraya windows 8 satın aldım kampanya döneminde.

aslında.. boşuna yazdım bunca şeyi. isteyen istediğini kullanır, sonuçta windows çalışanı değilim parada almıyorum :S ilginç..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
833 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Özel Röportaj: Intel başkan yardımcısı Shelly Esque'den gençlere tavsiyeler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim