Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 8.1 önizleme sürümü indirmeye sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,1b
1
102
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows 8.1 önizleme sürümü indirmeye sunuldu
Microsoft'un uzun süredir beklenen ve özellikle tablet donanımlarına önemli yenilikler getirecek olan Windows 8.1 güncellemesi nihayet önizlemeye sunuldu.

Güncellemenin getirdiği en önemli yeniliklerden bir tanesi ekran boyutu konusunda. Artık tablet cihazları 7 inç boyutlarına kadar olabilecek. Zaten bir süre önce Microsoft'un prototip 7 inçlik tableti görücüye çıkmış, Acer da 8 inçlik bir Windows 8 tablet modeli hazırlamıştı.

Diğer bir yenilik ise çözünürlük alanında oldu. Artık çok daha yüksek çözünürlüğe sahip Windows tabletler Chromebook Pixel veya Retina iPad gibi modellerle rekabet edebilecek. 

Windows 8.1 güncellemesi aslında biraz daha tablet donanımlarını desteklemek amacını taşıyor. Snapdragon 800 gibi üst seviye çözümlerle desteklenecek Windows RT tabletler yıl sonunda pazarda sıkı bir rekabete tutuşacak. 
Windows 8.1 önizleme sürümü indirmeye sunuldu
 

Güncellemede kilit ekranı ve başlangıç ekranında da değişiklikler var. Kilit ekranına fotoğraf veya slayt şov koyabilmek, başlangıç ekranına kişiler, uygulamalar ve sitelerden karolar ekleyebilmek, daha fazla renk ve tema seçeneği, daha fazla boyut seçeneği sunan karolar bunlar arasında sayılabilir. İsterseniz canlı karoları gruplayabilir, isterseniz tek olarak da tutabilirsiniz. Ayrıca Windows 8'de çok tartışılan Başlat butonu ve doğrudan masaüstüne başlatma da kullanıcının Ayarlar menüsünden erişimine açıldı.

Arama özelliği de yeni güncellemede yneilenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Bing ile desteklenen arama özelliği siz harfleri yazmaya başladığınız andan itibaren; PC, Skydrive, Windows Store veya web'de arama yaparken, dökümanların içeriklerine kadar erişebiliyor ve arama sonuçlarından uygulama, müzik, video gibi içerikler başlatılabiliyor. Arama sonuçlarının önizlemesi ise sağ kısımdan takip edilebiliyor.
Windows 8.1 önizleme sürümü indirmeye sunuldu
 

Güncellemenin diğer bir önemli artısı ise Internet Explorer 11. Önceki sürüme daha hızlı ve daha az enerji tüketen bir yapıda olacak IE11, tamamen dokunmatik arayüzler için optimize edildi. Tarayıcı etkinlikleri Microsoft hesabınıza kaydediliyor ve diğer Windows 8.1 cihazlarından da tarayıcı ayarlarınıza erişilebiliyor. Microsoft IE11 sürümünü Windows 7 için de sunacak.

SkyDrive güncelleme ile artık sisteme daha fazla entegre olacak. Dosya kaydetme işleminde SkyDrive hesabınız varsayılan kaydetme konumu olarak ayarlanmış. SkyDrive üzerinde düzenleme yaptığınız bir dosyayı çevrimdışı moda alarak internetin olmadığı zamanlarda da düzenlemeye devam edebiliyorsunuz. 

Ayrıca gelişmiş kamera yazılımı, Galeri uygulamasında daha gelişmiş düzenleme seçenekleri, DreictX11 desteği, WebGL desteği, yeni önyüklü uygulamalar, yenilenmiş uygulama mağazası gibi pek çok yenilik de güncelleme ile birlikte sunuluyor. Güncellemenin önizlemesini kaynak linkinden indirebilirsiniz.




http://windows.microsoft.com/tr-tr/windows-8/preview Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fırat.Duran 6 yıl en beğenilen
Başlat menüsünü niye bukadar takıyor insanlar anlamıyorum.
Logo + F yapınca zaten arama geliyor ki bu başlat menüsünden bence kat be kat hızlı birşey.
Ayrıca iki tane masaüstünüz var sayılır ki kurduğunuz uygulamaların bir çoğu masaüstüne gelir. Arayüzede gelir. Ben bir sroun görmüyorum...
Takıntılı hale getirmemek lazım...
Başlat menüsünü niye bukadar takıyor insanlar anlamıyorum.Logo + F yapınca zaten arama geliyor ki bu başlat menüsünden bence kat be kat hızlı birşey.Ay...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
freekays 6 yıl
iyi deneriz bi ara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 6 yıl
logo+f yapana kadar Başlat menüsünü fare imleci ile açar keyfime bakarım. Herkese saygı duymak lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 6 yıl
sıfırdan kurulum yaptım,
kurulum 11 dakika sürdü, zaten windows 8'in performansını beğeniyordum 8.1 daha hızlı gibi geldi.
açılış süresi de yine harika.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oturbikonusalim 6 yıl
Facebooktaki videolu konuşma çalışmıyor, eklentiyi yüklüyorum Görüntülü aramaya olanak sağlayan yazılım geçici olarak kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar dene. diye bir hata veriyor istek gönderince windows 8'emi geçelim ne yapalım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brkaknc 6 yıl
beyler bu win 8 indirilen dosyaların ne aşamada oldugunu ben göremiyorum.posta uygulamasından maiilerden gelenleri indirdiğimde ne aşamada oldugunu inip inmediğini anlamak için ne yapmak gerekli? Siz de böyle bir problem yok mu ayrıca?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Srcn81 6 yıl
Çok iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gfbekir 6 yıl
Artık 7'den kopmaya mı başlasak?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cmert 6 yıl
sağ altta yer alan bu yazıyı nasıl yok edebilirim?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydemir__black 6 yıl
ssbrutality
AngelFRANTIX Başlat menüsünü niye bukadar takıyor insanlar anlamıyorum.Logo + F yapınca zaten arama geliyor ki bu başlat menüsünden bence kat be kat hızlı birşey.Ayrıca iki tane masaüstünüz var sayılır ki kurduğunuz uygulamaların bir çoğu masaüstüne gelir. Arayüzede gelir. Ben bir sroun görmüyorum...Takıntılı hale getirmemek lazım...
Bahsettiğiniz tuş başlat menüsü kadar aktif arama yapamıyor,%25 oranla bulmuyor.mesela update seçeneği.başlat menüsüne yazar yazmaz çıkıyordu,Konu bu Anladın?sen sadece minecraft ve videolar aratabilirsin ama bende onlarca proğram ve sistem proğramları var windows sistem prog.da dahil arattıgında cıkmıyor kahrolası.Buna istinaden Başlat Menüsü windowsu windows yapan en temel nedendir herşeyden önce klasikalitedir.tabletlerde metronun olmasını anlarım,ama windowsu her haliyle kullanabilen dokunmatiği olmayan biz pc ve notebook kullanıcıları için zulümden başka birşey değil. İyi forumlar.

Merhaba tam bakmamışsınız. Windows 8 arama yaptığınızda üç seçenek vardır. İlk seçenekte uygulamarını(yani programlarını) İkinci seçenekte ayarlarınızı (windows update benzeri) üçüncü seçenek ise dosya ve klasörleri Siz uygulamalarda aradığınız için yanlızca yüklediğiniz programlarınızı gördünüz. Arama yapmak için metroya girip klavyeden tuşladığınızda otomatik arama devrededir fakat uygulamalarda arar. Bir dosya veya Windows ayarı aramak istediğinizde Arama kutusunun altından seçmeniz gerekmektedir. Windows 8.1 de ise her yerde ara diye bir seçenek vardır. Tam keşvetmediğiniz için sizin için zulüm olmuş Windows hakkıda bilgi sahibi olabileceğiniz forumlar ve siteler var
Örneğin Enpedi.com gibi
İyi Forumlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skylined 6 yıl
8.1 çok sorunları barındırıyor adı üstünde beta, kurduğuma bin pişman oldum. Beta tester olmak gibi bir zevkiniz ve sorun için feedback olayı hoşunuza gidiyorsa kurun , beni resmen sinir etti ayar oldum çok ciddi sorunlar dokunmatik çalışmaz, yeniden başlatta donar takılır, resimlere girmez öyle kalır, kapatırsın pc yi ışık sönmez öyle kalır. Makinenin resmen kafasını bozdu 8.1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 6 yıl
yüklemekten vazgeçtim. Şimdiye kadar yazılım tarafındaki en bütük gerizekalılık örneklerinden biriyle karşılaştım. Bekliyor diyor ama sadece adı öyle. Saat 6 dan beri 5 gb veri transferi gerçekleşmiş ağ kayıtlarında. Hala ağ trafiği aktif görünüyor. Ama bekliyor yazısı duruyor öyle. o 8.1 in 1 ini alsın bir tarafına soksunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isa_tr 6 yıl
Win 8 ilk çıktığından beri kullandığım bir işletim sistemi ve Microsoft'un en hızlı ve en iyi işletim sistemidir.En ufak bir sorunla dahi karşılaşmadım.


SAbahta win 8.1 kurdum üzerine kurulum yaptım oyunlarda kasma yaptı sildim usbden sıfır kurulum yaptım sorun yok.sadece Windowsu kurunca direct x kurmayı unutmayın oyunlara girmiyor yoksa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zulfiquarr 6 yıl
dünyanın en kötü atılımı windows 8 dir, nokta 1'inden ne hayır gelsin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhuntus81 6 yıl
ben de yükledim gayet kullanışlı olmuş... yalnız sistem derecelendirme şu anda kullanılmıyor 8.1 de
....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CEO 6 yıl
Windows 8'imin uzerine kurmaya basladim ne kadar surede iniyor bu ya ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4111 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, uygulama haber ve internet explorer 11
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Microsoft BUILD: Panasonic'in tablet/notebook melez bilgisayarını kullandık 6 yıl Microsoft BUILD: Dell'in 18-inç ekrana sahip, Windows 8.1'li tabletini kullandık 6 yıl Mobilite: Nokia'dan Apple'a zombi benzetmesi, Jobs filmi geliyor, Snapdragon 800 yaygınlaşıyor, Adroid 4.2.2 güncellemeleri ve çok daha fazlası... 6 yıl Donanım Haber, San Francisco'da; Windows 8.1'i yerinde takip ediyoruz! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim