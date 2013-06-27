Windows 8.1 önizleme sürümü indirmeye sunuldu

Microsoft'un uzun süredir beklenen ve özellikle tablet donanımlarına önemli yenilikler getirecek olan Windows 8.1 güncellemesi nihayet önizlemeye sunuldu.





Güncellemenin getirdiği en önemli yeniliklerden bir tanesi ekran boyutu konusunda. Artık tablet cihazları 7 inç boyutlarına kadar olabilecek. Zaten bir süre önce Microsoft'un prototip 7 inçlik tableti görücüye çıkmış, Acer da 8 inçlik bir Windows 8 tablet modeli hazırlamıştı.





Diğer bir yenilik ise çözünürlük alanında oldu. Artık çok daha yüksek çözünürlüğe sahip Windows tabletler Chromebook Pixel veya Retina iPad gibi modellerle rekabet edebilecek.





Windows 8.1 güncellemesi aslında biraz daha tablet donanımlarını desteklemek amacını taşıyor. Snapdragon 800 gibi üst seviye çözümlerle desteklenecek Windows RT tabletler yıl sonunda pazarda sıkı bir rekabete tutuşacak.





Güncellemede kilit ekranı ve başlangıç ekranında da değişiklikler var. Kilit ekranına fotoğraf veya slayt şov koyabilmek, başlangıç ekranına kişiler, uygulamalar ve sitelerden karolar ekleyebilmek, daha fazla renk ve tema seçeneği, daha fazla boyut seçeneği sunan karolar bunlar arasında sayılabilir. İsterseniz canlı karoları gruplayabilir, isterseniz tek olarak da tutabilirsiniz. Ayrıca Windows 8'de çok tartışılan Başlat butonu ve doğrudan masaüstüne başlatma da kullanıcının Ayarlar menüsünden erişimine açıldı.





Arama özelliği de yeni güncellemede yneilenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Bing ile desteklenen arama özelliği siz harfleri yazmaya başladığınız andan itibaren; PC, Skydrive, Windows Store veya web'de arama yaparken, dökümanların içeriklerine kadar erişebiliyor ve arama sonuçlarından uygulama, müzik, video gibi içerikler başlatılabiliyor. Arama sonuçlarının önizlemesi ise sağ kısımdan takip edilebiliyor.





Güncellemenin diğer bir önemli artısı ise Internet Explorer 11. Önceki sürüme daha hızlı ve daha az enerji tüketen bir yapıda olacak IE11, tamamen dokunmatik arayüzler için optimize edildi. Tarayıcı etkinlikleri Microsoft hesabınıza kaydediliyor ve diğer Windows 8.1 cihazlarından da tarayıcı ayarlarınıza erişilebiliyor. Microsoft IE11 sürümünü Windows 7 için de sunacak.





SkyDrive güncelleme ile artık sisteme daha fazla entegre olacak. Dosya kaydetme işleminde SkyDrive hesabınız varsayılan kaydetme konumu olarak ayarlanmış. SkyDrive üzerinde düzenleme yaptığınız bir dosyayı çevrimdışı moda alarak internetin olmadığı zamanlarda da düzenlemeye devam edebiliyorsunuz.





Ayrıca gelişmiş kamera yazılımı, Galeri uygulamasında daha gelişmiş düzenleme seçenekleri, DreictX11 desteği, WebGL desteği, yeni önyüklü uygulamalar, yenilenmiş uygulama mağazası gibi pek çok yenilik de güncelleme ile birlikte sunuluyor. Güncellemenin önizlemesini kaynak linkinden indirebilirsiniz.













http://windows.microsoft.com/tr-tr/windows-8/preview