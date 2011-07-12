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Windows 8'de Xbox 360 oyunları için yerleşik destek olabilir

7 yıl
24,1b
1
60
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 8'de Xbox 360 oyunları için yerleşik destek olabilir
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Microsoft'un son yıllardaki en önemli yatırımı olarak gösterilen Windows 8 için meraklı bekleyiş sürüyor. Beta sürümünün Eylül ayındaki Geliştiriciler Konferansı'nda dağıtılması, genel kullanıma açık başka bir beta sürümünün ise Ocak ayında kullanıma sunulması beklenen Windows 8, hem geleneksel bilgisayarlara hem de tabletlere özel versiyonlarıyla, farklı platform ve form faktörlerine destek içeren geniş ve esnek bir yapı sunacak.

Alternatif işletim sistemlerinin hızlı yükselişi karşısında güçlü argümanlarla pazara girmesi beklenen Windows 8, yenilenen grafik arayüzüne ek olarak radikal olarak nitelendirilebilecek özellikler ve yeni teknolojileri de bünyesinde barındıracak. Microsoft servisleri için merkez görevi üstlenecek yeni işletim sistemi, Windows Phone 7 ile başlayan Xbox entegrasyonunu da daha ileri bir seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.

Redmond merkezli firma daha önceki açıklamalarında, Windows 8'in doğal Xbox Live entegrasyonuyla geleceğini doğrulamıştı. Ancak işletim sisteminin çekirdek seviyesindeki detaylarından elde edilen bazı yeni bilgilere göre Windows 8 üzerinde Xbox 360 oyunları oynanabilecek zira ntoskrnl.exe dosyasındaki "XBOX_360_SYSTEM_CRASH" ve "XBOX_360_SYSTEM_CRASH_RESERVED" komutları bunun bir göstergesi olarak olarak düşünülüyor. Tek başına bu komutlar, Microsoft'un yeni işletim sistemi için Xbox 360 oyun desteği planladığı görüşünü mutlak doğru kılmasa da şirketin bu veya buna benzer adımlar atması bekleniyor.

Oyunların tüketici eğilimlerindeki etkisini dikkate alan Microsoft, Windows 8'in özellikle tablet versiyonu için güçlü rakipleri karşısında katma değer sağlayacak önemli yenilikler üzerinde çalışıyor. Bu arada merak edenler için yeni işletim sisteminin önümüzdeki yılın ikinci yarısında pazara sunulacağını da not düşelim. 
Windows 8'de Xbox 360 oyunları için yerleşik destek olabilir
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evo_4 7 yıl en beğenilen
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1 Yanıt Yanıtla +21
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DH Misafiri 7 yıl
Sadece sonic oynamak için bekliyorum bunu sonicin bazı serileri ps 3 ve xbox 360 hatta 1 serisi sadece xbox 360 göre.O yüzden bunu bekliyorum.Zira ps 3 baya zarar ediceğinide söylemek gerek bu olursa microsft kazanır ama kesin değil bu işte sinir bozucu kısmı.Ama olursada süper olur Sonic oynrarım sonic çok seviyorum.XD
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beynini.delerim 7 yıl
windows 8 çıktığı zaman önemli olan xbox 360 ın satışları değil. yeni xbox ın (xbox720 nin) satışları ve windows 8 in satışları önemli olacaktır Microsoft için. 7 yaşına girmiş xbox 360 ın satışları windows 8 in xbox entegresi yüzünden düşse ne olur düşmese ne olur. microsoft bütün parayı windows üzerinden kazanıyor ve önemli olanda windowsun satışları. Windows 8 satışlarını artırmak içinde teknolojisi çoktan eskimiş xbox 360 ın oyun arşivinden faydalanıp, xbox 360 ın bizzat kendisini feda etmekte hiçbir sakınca yok. zaten xbox 720 çıkınca xbox 360 a olan destek bıçak gibi kesilecektir. (bknz : xbox 360 çıkınca xbox-1 in çöp olması)
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FRAPS 7 yıl
Böyle birşey olacağını sanmıyorum ,çünkü milletin bilgisayarına zorla kendi konsolunun çalışma dosyalarını atamazlar. Ama ek paket şeklinde isteyen yüklenebilir halde sunabilirler.

Biraz profesyonel düşünün , bu sistem dünyada milyonlarca satılıyor ve büyük şirketler alıp masaüstü pclerine yüklüyorlar. Kıçıkırık Xbox360 oyunlarının orada işi nedir.
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NecronLord 7 yıl
Pinball fx windows 8 üzerinde çalışıyor.
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DH Misafiri 7 yıl
eyer böyle bir şey olursaa super olur tam bir gears of war 3 hayranıyım :D
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EgeliLodos 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

eyer böyle bir şey olursaa super olur tam bir gears of war 3 hayranıyım :D


Madem hayranısın git xbox 360 al oyna o zaman.
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Just Silence 7 yıl
arkadaşlar saf saf konuşmayın ilk önce şunu bilmenizde yarar var... günümüz konsolları miladını 2 3 sene önce doldurdu yani bişey beklemeyin artık Xbox 360'tan,PS3'ten... ön yargılı davranıp ''konsol PC'den güçlüdür yiaaa demeyin''
Microsoft'un satış politikası gereği ilk önce yeni nesil Xbox konsol çıkacaktır satışlar baya uçtuktan sonra yavaş yavaş düşmeye başladığında 2. atak ile birlikte Microsoft 8'i önümüze sunucaktır ve unutmayın,Windows 8 yeni nesil Xbox oyunlarını desteklemiyor... Xbox 360 oyunlarını destekliyor...bildiğiniz kadarıyla Xbox 360 ''yeni nesil Xbox'' gelince baya yerlere düşücektir...Böyle yaparak Xbox oyunlarını PC kullanıcılarınada satıp artı gelir elde etmeye çalışıyor...
Farkettiyseniz... Geçen senenin Güçlü Pc'leri ile şu andaki mevcut konsolları karşılaştırınca bile konsollar çok düşük seviyelerde kalıyor performans olarak...
yani gayet akıllıca bir davranış olmuş bu...1 taşla 3 kuş vurmuş olucak Microsoft hemde büyük kuşları...
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HAAltuntas 7 yıl
Güzel olur tabiiki ama Microsoft neden sadece Haziran ayında 507.000 satan konsolunu bitirmek istesin ki?
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niksaçmabişeybence 7 yıl
olur ama xbox 360 olur.yeni nesil xbox ı yapmazlar.çünkü yaparlarsa satmaz
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2K 7 yıl
Böyle bir şeyi pek inandırıcı bulmuyorum böyle bir şey olursa yeni çıkan Xbox'ın satışları azalabilir.
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DH Misafiri 7 yıl
kesinlikle olmaz. o zaman mac os tada wii olsun. :)
hem apple bunada dava açar.
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ceo-tr 7 yıl
kesinlikle olmaz. o zaman mac os tada wii olsun. :)
hem apple bunada dava açar.
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tempestatem 7 yıl
net cafelerde rdr oynayan veletler gormek istemiyorum john marston ayaga dusmemeli
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Fatz 7 yıl
Endişe yapmanıza gerek yok. Windows 8 için çıkış tarihi ile yeni nesil Xbox konsolunun tahmini çıkış tarihleri paralellik gösteriyor (2012 sonu). Bu durumda 3.nesil Xbox konsolu çıktıktan sonra mevcut Xbox 360 konsolunun resmi emülatörü Windows 8 içerisinde dahili olarak gelicek ve Microsoft artık yeni nesil Xbox üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıracak.
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evo_4 7 yıl

Halleluja

net cafelerde rdr oynayan veletler gormek istemiyorum john marston ayaga dusmemeli




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F355 Challenge 7 yıl

Halleluja

net cafelerde rdr oynayan veletler gormek istemiyorum john marston ayaga dusmemeli





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Adventure. 7 yıl
Pc'de Xbox 360 falan istemezuk
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.:SyLaR:. 7 yıl Adventure.
:Sephiroth:

Pc'de Xbox 360 falan istemezuk


Düşünsene abi 6-12 yaş pc kullanıcıları xbox live da voice chat kullanıyorlar


Not:bütün pc kullanıcıları bu yaşta demiyorum bu yaştakiler diyorum)
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