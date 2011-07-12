Windows 8'de Xbox 360 oyunları için yerleşik destek olabilir

Microsoft'un son yıllardaki en önemli yatırımı olarak gösterilen Windows 8 için meraklı bekleyiş sürüyor. Beta sürümünün Eylül ayındaki Geliştiriciler Konferansı'nda dağıtılması, genel kullanıma açık başka bir beta sürümünün ise Ocak ayında kullanıma sunulması beklenen Windows 8, hem geleneksel bilgisayarlara hem de tabletlere özel versiyonlarıyla, farklı platform ve form faktörlerine destek içeren geniş ve esnek bir yapı sunacak.





Alternatif işletim sistemlerinin hızlı yükselişi karşısında güçlü argümanlarla pazara girmesi beklenen Windows 8, yenilenen grafik arayüzüne ek olarak radikal olarak nitelendirilebilecek özellikler ve yeni teknolojileri de bünyesinde barındıracak. Microsoft servisleri için merkez görevi üstlenecek yeni işletim sistemi, Windows Phone 7 ile başlayan Xbox entegrasyonunu da daha ileri bir seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.





Redmond merkezli firma daha önceki açıklamalarında, Windows 8'in doğal Xbox Live entegrasyonuyla geleceğini doğrulamıştı. Ancak işletim sisteminin çekirdek seviyesindeki detaylarından elde edilen bazı yeni bilgilere göre Windows 8 üzerinde Xbox 360 oyunları oynanabilecek zira ntoskrnl.exe dosyasındaki "XBOX_360_SYSTEM_CRASH" ve "XBOX_360_SYSTEM_CRASH_RESERVED" komutları bunun bir göstergesi olarak olarak düşünülüyor. Tek başına bu komutlar, Microsoft'un yeni işletim sistemi için Xbox 360 oyun desteği planladığı görüşünü mutlak doğru kılmasa da şirketin bu veya buna benzer adımlar atması bekleniyor.





Oyunların tüketici eğilimlerindeki etkisini dikkate alan Microsoft, Windows 8'in özellikle tablet versiyonu için güçlü rakipleri karşısında katma değer sağlayacak önemli yenilikler üzerinde çalışıyor. Bu arada merak edenler için yeni işletim sisteminin önümüzdeki yılın ikinci yarısında pazara sunulacağını da not düşelim.