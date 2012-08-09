Windows 8'de doğrudan masaüstüne başlatma imkanının olmayacağı belirtiliyor

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Metro arayüzünü firmanın neredeyse tüm hizmetlerine yaymayı prensip edinen Microsoft, görünüşe göre kullanıcıları da Windows 8'de bu arayüzü kullanmaya zorlamak istiyor.
Geçen hafta üretim ortaklarına dağıtılmaya başlayan Windows 8 RTM sürümünde ortaya çıkan bir ayrıntı bunu destekler nitelikte. Sürümü inceleyenler Windows 8 cihazının doğrudan masaüstüne başlaması opsiyonunun engellendiğini görmüş. Bunun yerine kullanıcı Metro başlangıç ekranına geçiyor.
Windows 8 Secrets adlı kitabın eş yazarı Rafael Rivera da Windows 8 işletim sisteminde cihazın doğrudan masaüstü ekranına başlayamayacağını tespit etmiş. Bunun yerine test sürümlerinde de bulunan, aktiviteye duyarlı Windows 8 masaüstü kısayolu ile kullanıcı sisteme giriş yapar yapmaz masaüstüne yönlendiren yöntemi kullanmalarını tavsiye ediyor.
Yöneticilerin grup politikalarında doğrudan Windows 8 masaüstüne geçiş yapabilme yetkisini vermesi ihtimalini de Rivera imkansız buluyor.
Microsoft, kullanıcıların Metro başlangıç ekranından Windows+D, Windows+B gibi kısayollarla masaüstüne geçiş yapmasını istiyor.
Özellikle tabletler gibi dokunmatik ekranlarda Metro arayüzü merakla beklenirken, işletme kullanıcıları ise Metro başlangıç ekranını gereksiz buluyor ve masaüstüne doğrudan geçiş yapmayı öncelikli olarak istiyor.
Microsoft ise şimdilik bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor.
http://www.zdnet.com/microsoft-said-to-block-ability-to-boot-straight-to-desktop-in-windows-8-7000002219/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
adresinden start menü 8 uygulamasını indirip kurarsanız direk masaüstünü açılır.
şimdi ben eski bilgisayar kullanıcısıyım ve her yeni windows çıktığın aynı enstantaneler!
vista kullanmam arkadaş XP.!
win7 kullanmam arkadaş, vistada aksıyor XP
win 7 de neymiş arkadaş bir sürü şey uyumsuz XP
şimdi? win 8 kullanmam arkadaş win 7..
ee ortada bir tezatlık yokmu :) win 7 kullanmam diyen arkadaşa sesleniyorum yallah XP ye.
Windows dünyası win 8 ile devir atlamıştır. bu bir gerçek.
şimdi o "güç" düğmesini "uyku" modu olarak kullanan arkadaşıma sesleniyorum buradan, bir senaryo yazdım bakıyım nasıl olcak.
şimdi benim önümde 1i yeni 1i eski (i5) olmak üzere 2 adet bilgisayar var.
yeniye sonra gelicem çünkü o win 8 :)
siz bilgisayarı sadece chrome kullanmak için mi kullanıyorsunuz bilmiyorum ama ben Autocad,Sketcup,Earth, Office2013 ve bilumum yardımcı sürüsüne bereket program ile kullanıyorum. Win 7 nin hakkını verelim çökmüyor, Stabil çalışıyor
lakin niye bilgisayarı uyku modunda tutayım? neden vampir enerji tüketeyim? wampir enerji ile yılda ne kadar elektrik harcadığını hesaplayabilirsin. notebook ise ya pil ömrünü yersin, desktop ise wampir enerji kullanırsın.
şimdi sabah ben ofise gidiyorum arkadaş 8 gb ram olan i5 bilgisayarın güç düğmesine basıyorum ve 15 dakka yaklaşma bilgisayarın yanına (yukarıda ki 20 saniye hesabı yapanlara söylüyorum chrome kullanıyor onlar sadece) bahçeye çıkıyorum kavemi içiyorum sigaramı içiyorum, geliyorum oturuyorum PC başına, önce 1-2 kere tıklıyorum bakıyorum bilgisayar kendine gelmişmi, yok gelmemiş 1-2 kere yenile, autocad i aç kapat ki cash işlesin.
kıssadan hisseye durumu 20 saniyenin önemi olmayan arkadaşa getiriyim tekrar.
ve bir acil proje gelir bilgisayar uyku moduna alınır ve müşteriye doğru yola çıkılır, tabii bizim pil ölü müşterinin yanına gitmişsin bir bakmışsın bilgisayar uykudan ölüme geçmiş :) uyku muyku kalmamış arkadaş, basıyorsun müşterinin karşısında güç düğmesine, haydeee gidelim hayde hay hay açılcakta açılcak bizde müşteriye proje göstericezzzzzzzzz..
çok uzattım sanırım. win 8 öyle mi? basıyorsun yapıştırıyor ekranı karşına uykuda olsa, kapalıda olsa, metro arayüz mü? 1 saniyelik iş windows+d ve masaüstündesin.
masaüzerinde yüzlerce simge tutmaya gerek yok win tuşuna bas "ph" yaz en başta photoshop arkasından ne varsa o isimde, KIRK saat aramaydı dizindi oydu buydu yok arama programu kullanmak yok arama programlarının keş belleklerini yemesine lüzum yok.
neyse ben bilgisayarımda ÇILGIN HIRSIZ oynamak istiyorum zira dokunmatik ufacık ekranda sevmem oyun oynamayı, Giriyorum Mağazaya sizlerin anlayışınızla google Playe :) indiriyorum Çılgın Hırsız'ı, hop bilgiasyarda telefonda ki oyunu oynamanın zevkine varıyorum yap bakıyım win 7 de bunu? bluestack indir kasıntı kasıntı senk etmeye çalış nanayda nanay,
metro arayüzü biraz kullan bakalım şöyle 1-2 ay win 7 nin yüzüne bakar mısın bakmazmısın o zaman göreyim seni,
bilgisayarı açıp ilk tıkladığı şey googlechrome girdiği ilk site facebook sonra bilumum oyunve forum siteleri olan arkadaş sana sesleniyorum. win 8 i senin için yapmamışlardır zaten emin ol :)
hayde ben 15 dakka da değil 2 dakkada açılan bilgisayarım win 8im ile mutluyum ki profesyonel bilgisayar kullanıcısıyım.
sevgiler demeden önce windows 8 mi 7 mi kıyaslaması yapmak için böyle acemi yorumlara takılmayın arayın bir sistem destekçi neden windows 8 almalıyım? yada neden windows 7 almalıyım? sen olsaydın hangisi neden kullanırdın diyip notlarını al en az 2 sistem destekçiye daha sor, Sistem destekçi diyorum, teknik servise yada Vatancomputerdeki standgörevlisine sor demiyorum.
Sevgiler. şimdi :)
developerlara hiç tavsiye etmiyorum. ayrıca windows 8 li bir bilgisayar aldıysanız windows 7 kurulamıyor. henüz sürüm düşürme için driverlar yazılmamış. windows 8 li bilgisayar aldığıma bin pişmanım.
Kısacası birkaç video izleyip, kullanmadigi halde fikir sahibi olan kisilere itibar etmeyin.. Deneme sürümünü indirin ve kaliteyi görün derim ben.
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