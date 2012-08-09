Windows 8'de doğrudan masaüstüne başlatma imkanının olmayacağı belirtiliyor

Metro arayüzünü firmanın neredeyse tüm hizmetlerine yaymayı prensip edinen Microsoft, görünüşe göre kullanıcıları da Windows 8'de bu arayüzü kullanmaya zorlamak istiyor.





Geçen hafta üretim ortaklarına dağıtılmaya başlayan Windows 8 RTM sürümünde ortaya çıkan bir ayrıntı bunu destekler nitelikte. Sürümü inceleyenler Windows 8 cihazının doğrudan masaüstüne başlaması opsiyonunun engellendiğini görmüş. Bunun yerine kullanıcı Metro başlangıç ekranına geçiyor.





Windows 8 Secrets adlı kitabın eş yazarı Rafael Rivera da Windows 8 işletim sisteminde cihazın doğrudan masaüstü ekranına başlayamayacağını tespit etmiş. Bunun yerine test sürümlerinde de bulunan, aktiviteye duyarlı Windows 8 masaüstü kısayolu ile kullanıcı sisteme giriş yapar yapmaz masaüstüne yönlendiren yöntemi kullanmalarını tavsiye ediyor.





Yöneticilerin grup politikalarında doğrudan Windows 8 masaüstüne geçiş yapabilme yetkisini vermesi ihtimalini de Rivera imkansız buluyor.





Microsoft, kullanıcıların Metro başlangıç ekranından Windows+D, Windows+B gibi kısayollarla masaüstüne geçiş yapmasını istiyor.





Özellikle tabletler gibi dokunmatik ekranlarda Metro arayüzü merakla beklenirken, işletme kullanıcıları ise Metro başlangıç ekranını gereksiz buluyor ve masaüstüne doğrudan geçiş yapmayı öncelikli olarak istiyor.





Microsoft ise şimdilik bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor.