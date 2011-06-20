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Windows 8'den sızan yeni özellikler

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,5b
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17
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 işletim sisteminin 7989 numaralı beta sürümünün internete sızmasının ardından Windows fanları harıl harıl yeni özellikler keşfetme yarışına girdi. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Betta balığının ardından daha fazla özellik internete sızdı. Yeni bir sanal klavye, özelliğe göre lisanslama ve SMS desteği bunlardan bazıları.

Yeni Sanal Klavye

Windows içinde yıllardır basit bir sanal klavye bulunuyor. Ancak tabletler ve dokunmatik PC'lerin yaygınlaşması ile bu özellik çok daha önemli hale geldi. Microsoft yeni işletim sisteminde sanal klavyesini bir adım daha ileri götürecek gibi görünüyor. Kelime tamamlama özelliği, bölünmüş tuşlar, yüz ifadeleri gibi artılar oldukça başarılı.



Uygulama Mağazası ve Özelliğe Göre Lisanslama

Windows fanı Thomas Hounsell tarafından keşfedilen uygulama mağazası hakkında hiçbir resmi işaret yok ancak kodlamaların içerisinde görülebiliyor. Uygulama mağazası klasik App Store'dan ziyade işletim sistemi için ek özellikler satın alınabilecek bir platform olabilir. Tüketiciler Windows 8'i baz versiyonda aldıktan sonra uygulama mağazasından ücretli olarak ek özellikler indirecek. Böylece Starter, Home, Professional gibi sürümler de tarihe karışacak. 

SMS ve Geo-Lokasyon

Mac OS X Snow Leopard gömülü API’leri cihazın lokasyonunu belirleyebiliyordu. Bu özellik Windows 8'e de gelecek gibi görünüyor. Diğer bir özellik ise 3G uyumlu tablet ve netbooklar için SMS modülü. Kodlamaların arasında rastlanan bu özellik de yine tabletlerde ağırlığını koymak isteyen Microsoft için bir avantaj olabilir.

İlerleyen günlerde 7989 yapısından çok daha fazla özellik internete sızacak gibi görünüyor.

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CodeMachine 8 yıl en beğenilen
Doğru ya beyaz klavye kullanmak sadece apple için geçerli.
Yanıtla +23
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patrain 8 yıl
klavyenin rengini bile sahipleniyor adamlar ya. Bu apple ürünlerini yaparken içine büyü programı falan mı koyuyor. Adamların gözü apple dan başka bir şey görmüyor.
klavyenin rengini bile sahipleniyor adamlar ya. Bu apple ürünlerini yaparken içine büyü programı falan mı koyuyor. Adamların gözü apple dan başka bir şey görmüy...
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Yanıtla +5
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Ryan Oreily 8 yıl
@bargos
e yuh artık bende apple kullanıyorum da bu kadar da abartmayın be arkadaşım
1 Yanıt Yanıtla +4
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artenis 8 yıl
Win 8 crack de sorun çıkmasında beyaz siyah klavye farketmez
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Klasör.:X:. 8 yıl
apple beyaz renginin patentini almış o yüzden beyz olan hiç bir şey yapılamaz ve kullanılamaz.
Hatta bu yüzden Beyaz şov ve zekeriya beyaz da patent ücreti ödemiştir.
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FİT GYM 8 yıl
Adamlar Ne Yapsın Apple Beyaz Klavye Kullanıyor Biz Mormu Yapalım Desinler ?
Ne İlginc Düşüncede İnsanlar Varta..
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TheExtasyOfCold 8 yıl
bende hayatın sırrını verecekler sanmıştım, pehh
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napolyon94 8 yıl
siyah klavye olmaliydi :p
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beatlerym 8 yıl
bizim burda snopy klavyeler var beyaz onlarada patent davası açsın APPLE..
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patrain 8 yıl
klavyenin rengini bile sahipleniyor adamlar ya. Bu apple ürünlerini yaparken içine büyü programı falan mı koyuyor. Adamların gözü apple dan başka bir şey görmüyor.
Yanıtla +5
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Lamelif_ 8 yıl
Beyaz klavyenin patenti Apple'a ait. MS patent ihlali yapmış. Apple'a tazminat ödemesi gerek.
Yanıtla +2
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Ryan Oreily 8 yıl
@bargos
e yuh artık bende apple kullanıyorum da bu kadar da abartmayın be arkadaşım
Yanıtla +4
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3DMystic 8 yıl
kucult kapalt aşagı indir butonları çok igrenc paintenmı yapıo bu ms arayuzu değiştirsin artık baydı aynı tarz iconlar
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CodeMachine 8 yıl en beğenilen
Doğru ya beyaz klavye kullanmak sadece apple için geçerli.
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BarGoS 8 yıl
apple çakması klavye rengi. apple a özeneceğine kendin bişiler üret artık :@ koskoca microsoft sun
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ecarpar 8 yıl
BarGoS

apple çakması klavye rengi. apple a özeneceğine kendin bişiler üret artık :@ koskoca microsoft sun


Size katılıyorun fakat....

Diğer arkadaşlara katıldığımı söylüyemiyeceğim..

Pirates of silicon valley isimli filmi izleyip daha sonra bu tip şeylerde ileri atılmalarını öneriyorum, savunduğunuz şeyin geçmişini bilirseniz savunulacak bir yanının olmadığını sizde göreceksiniz.

evet arkadaşlar ilk görüntülü ve mouseli bilgisayarı apple kullanmıştır. Dİyerek filme itiyimsizleri biraz ilginiz çeker belki.
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