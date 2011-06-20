Windows 8'den sızan yeni özellikler

Windows 8 işletim sisteminin 7989 numaralı beta sürümünün internete sızmasının ardından Windows fanları harıl harıl yeni özellikler keşfetme yarışına girdi. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Betta balığının ardından daha fazla özellik internete sızdı. Yeni bir sanal klavye, özelliğe göre lisanslama ve SMS desteği bunlardan bazıları.

















Windows fanı Thomas Hounsell tarafından keşfedilen uygulama mağazası hakkında hiçbir resmi işaret yok ancak kodlamaların içerisinde görülebiliyor. Uygulama mağazası klasik App Store'dan ziyade işletim sistemi için ek özellikler satın alınabilecek bir platform olabilir. Tüketiciler Windows 8'i baz versiyonda aldıktan sonra uygulama mağazasından ücretli olarak ek özellikler indirecek. Böylece Starter, Home, Professional gibi sürümler de tarihe karışacak.





SMS ve Geo-Lokasyon





Mac OS X Snow Leopard gömülü API’leri cihazın lokasyonunu belirleyebiliyordu. Bu özellik Windows 8'e de gelecek gibi görünüyor. Diğer bir özellik ise 3G uyumlu tablet ve netbooklar için SMS modülü. Kodlamaların arasında rastlanan bu özellik de yine tabletlerde ağırlığını koymak isteyen Microsoft için bir avantaj olabilir.





İlerleyen günlerde 7989 yapısından çok daha fazla özellik internete sızacak gibi görünüyor.

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Yeni Sanal KlavyeWindows içinde yıllardır basit bir sanal klavye bulunuyor. Ancak tabletler ve dokunmatik PC'lerin yaygınlaşması ile bu özellik çok daha önemli hale geldi. Microsoft yeni işletim sisteminde sanal klavyesini bir adım daha ileri götürecek gibi görünüyor. Kelime tamamlama özelliği, bölünmüş tuşlar, yüz ifadeleri gibi artılar oldukça başarılı.Uygulama Mağazası ve Özelliğe Göre Lisanslama