Windows 8'in PC sürümü 6 farklı versiyona sahip olacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Son gelen bilgilere göre 29 Kasım'da lanse edileceği belirtilen Windows 8 işletim sistemine ilişkin yeni detaylar belirdi. Microsoft'un aynı zamanda ARM desteği sunacağı ve tablet bilgisayarları hedef alacağı Windows 8 işletim sisteminin PC sürümü 6 farklı versiyona sahip olacak. Resmi olarak doğrulanmamakla birlikte bu versiyonlar şu şekilde;
- Windows 8 Starter: Netbook'lar, nettop'lar ve düşük maliyetli diğer bilgisayarlar için olacak. Aynı zamanda gelişmekte olan pazarlar hedeflenecek.
- Windows 8 Home Basic: Daha üst seviye netbook'lar, görece düşük maliyetli masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda bu sürümün kullanılması bekleniyor.
- Windows 8 Home Premium: Orta segmentteki masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar kullanacak.
- Windows 8 Professional: Ev ve ofis bilgisayarları ile daha fonksiyonel dizüstü bilgisayarların Windows 8 Professional ile gelmesi bekleniyor.
- Windows 8 Professional Plus: Yerel ağ uygulamalarının önem arz ettiği ofis kullanımına dönük masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda ileri seviye yönetim ve güvenlik özellikleri sunacak.
- Windows 8 Ultimate Edition: Yeni işletim sisteminin tüm özellikerini içeren en üst sürüm.
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1) nasılsa korsan indiricek adamlar, neden H.Pre kursun?
2) PC de kassın nolcak? İşlemci boş boş oturucağına çalışsın
:)