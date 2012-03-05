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Windows 8'in PC sürümü 6 farklı versiyona sahip olacak

7 yıl
7,3b
1
60
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son gelen bilgilere göre 29 Kasım'da lanse edileceği belirtilen Windows 8 işletim sistemine ilişkin yeni detaylar belirdi. Microsoft'un aynı zamanda ARM desteği sunacağı ve tablet bilgisayarları hedef alacağı Windows 8 işletim sisteminin PC sürümü 6 farklı versiyona sahip olacak. Resmi olarak doğrulanmamakla birlikte bu versiyonlar şu şekilde;

- Windows 8 Starter:  Netbook'lar, nettop'lar ve düşük maliyetli diğer bilgisayarlar için olacak. Aynı zamanda gelişmekte olan pazarlar hedeflenecek. 

 - Windows 8 Home Basic: Daha üst seviye netbook'lar, görece düşük maliyetli masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda bu sürümün kullanılması bekleniyor.

- Windows 8 Home Premium: Orta segmentteki masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar kullanacak.

- Windows 8 Professional: Ev ve ofis bilgisayarları ile daha fonksiyonel dizüstü bilgisayarların Windows 8 Professional ile gelmesi bekleniyor.

 - Windows 8 Professional Plus: Yerel ağ uygulamalarının önem arz ettiği ofis kullanımına dönük masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda ileri seviye yönetim ve güvenlik özellikleri sunacak.

- Windows 8 Ultimate Edition:  Yeni işletim sisteminin tüm özellikerini içeren en üst sürüm.


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servetportakal 7 yıl en beğenilen
Muhtemelen Türkiye'de en çok Windows 8 Ultimate Edition kullanılacak :)
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WinteR 7 yıl
Win7'nin bir eksiği yok, acelesi de yok.
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Xagdas 7 yıl
musa_unsal2005
1) nasılsa korsan indiricek adamlar, neden H.Pre kursun?
2) PC de kassın nolcak? İşlemci boş boş oturucağına çalışsın
:)
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masaüçyarımsaat 7 yıl
win 7 devam :D
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MAXSTAR 7 yıl
Bizim explorer.exe durduruldumuz nerde peki :)
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uNequAL 7 yıl
Sağlam kaynaktan şöyle bir bilgi gördüm;
"Windows 8'i test eden kullanıcılar deneme süresi boyunca uygulamaları da ücretsiz kullanabilecek..."
Bkz. Microsoft Türkiye Açık Akademi
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DH Misafiri 7 yıl
programlari kapatmak icin farenizi ekranin sol ust kosesine goturun ve acik olan programlar listelenecek orda, sag tiklayip close ile kapatabilirsiniz, hatta snap left ve snap right ile programi sol veya sag kisma yerlestirebilir iki program ayni anda kullanabilirsiniz. bence guzel bir ara yuzu olmus
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Mellkor 7 yıl
Suan xp en iyisi benim icin 7ye gecemedik 8 bekleyecek baya demekki
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar win 8 tük. sürümünde programları ctrl+shift+esc den kapatabilirsiniz aynı 7 deki gbi :)
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DH Misafiri 7 yıl
bundan sonra gelecek notebookların çoğu windows 8 ile gelecek ve birçok kişi bilgisayarını aldıktan sonra yeni işletim sistemini kullanmakta zorlanacak ve windows 7 kurulması için çaba gösterecekler. ben şahsen hiç kullanışlı bulmadım. metro arayüzü çok gereksiz olmuş ve hiçbir kolaylık sağlamıyor kullanıcıya. ben windows 8 kullanacağıma windows 2000 kullanırım daha iyi.
1 Yanıt Yanıtla
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MAXSTAR 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bundan sonra gelecek notebookların çoğu windows 8 ile gelecek ve birçok kişi bilgisayarını aldıktan sonra yeni işletim sistemini kullanmakta zorlanacak ve windows 7 kurulması için çaba gösterecekler. ben şahsen hiç kullanışlı bulmadım. metro arayüzü çok gereksiz olmuş ve hiçbir kolaylık sağlamıyor kullanıcıya. ben windows 8 kullanacağıma windows 2000 kullanırım daha iyi.

Sana katılmıyorum kardeşim cpu ve bellek kullanımına bakarsan aynı tabletlerdeki gibi uygulama açık olsada yük bindirmiyor arkaya atıyor ben 4 gb ramde kullanıyorum sadece 800 mb ram yiyor cpu zaten %0


edit:

arama fonksiyonunu geliştirmişler
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berkkarabacak 7 yıl
servetportakal
Muhtemelen Türkiyede en çok Windows 8 Ultimate Edition kullanılacak :)

Eskiden olsa kesinlike katılırdım,fakat artık Korsanla savaş gitgide büyüyor.
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selcuk20 7 yıl
Microsoft ne zaman bu saçma sapan sürüm ayrımlarını üçe düşürecek çok merak ediyorum. Sürümler aşağıdaki belirttiğim gibi 3 ana başlıkta toplansa hem kafa karışıklığı azalır hem de daha anlamlı bir hal alır. Bir sistem yapıyorlar sonra yaptıkları sistemden parçalar söküp, eksiltip ayrı ayrı satıyorlar. Microsoft'un en nefret ettiğim huyu bu.
- Windows 8 Starter
- Windows 8 Home Basic
- Windows 8 Home Premium
+_____________________________
= Windows 8 Standart/Home
- Windows 8 Professional
- Windows 8 Professional Plus
+_____________________________
= Windows 8 Professional
- Windows 8 Ultimate Edition
+_____________________________
= Windows 8 Ultimate/Extreme
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Cihan 7 yıl
Centrino Duo 1,80 notebookta , 2.5GB Ram 250 GB Hdd , 128 Ekran kartı var :)

Win7 ultimate de pro da kullanıyorum sıkıntı yok kasma yok :)

Makina külüstür ama 2005 de aldığım İBM :)

Ultimate ve pro ramden çok yiyor sanırım..

Cihazı evde kullanıyorum

Sanırım Win8 Home Bana göre
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VoltHector 7 yıl
Ben gayet memnun kaldım. Windows 7 ye göre daha atak davranışlar sergiliyor. Aynı zamanda metro arayüzündeki uygulamalar arasında geçişte gran donma/atlama gözlemlemedim. Final sürümü sabırsızlıkla bekliyorum :-)
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bydvd 7 yıl
ben hiç merak bile etmiyom nedenmi çünkü win8 dokunmatik ekran için çok daha ideal masa üstüne gelmez ayağı takılıp düşer yani ekranda tutunamaz daha çok yeni o yüzden win7 ye devam şöyle 1 yıl falan geçtin iyice otursun belki düşünürüz dokunmatik ekran olursa
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ihtiyarjedi 7 yıl
google dan geçen birkaç arama yapıp baktım işlemlerde ne kadar fark ediyor diye 700mb dosyayı taşımışlar kopyalamışlar sıkıştırmışlar falan , süreleri hatırlamamı beklemeyin ama sallıyorum birisi 3:42 sn de yaparken diğeri 3:39 sn de yapmış, ama açılış süresinde bariz fark var zaten video suda bu forumda mevcut.

Ben en azından daha büyük fark beklerdim , normal bir ev kullanıcısının farkedebileceği bir fark en azından, ama yenilik tabi iyidir , geliştirilcek güncellemeleri gelcek belkide daha fazla fonksiyonellik sunacak bize...

ARM mimarisine destek vermesi tablet ve telefonlarla aynı çekirdeğe sahip olmasından dolayı sanırım , o tarz mobil işlemcilerle yıllardır intel-amd gibi işlemciler arasında aynı işletim sisteminde ne gibi performans farkları olur sizce bilgim olmadığı için soruyorum? bu bir rekabet başlatırmı acaba?
eğer yeterince opsiyonelleşirse tabletler notebookların yerini alırmı sizce?
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