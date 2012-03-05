Windows 8'in PC sürümü 6 farklı versiyona sahip olacak

Son gelen bilgilere göre 29 Kasım'da lanse edileceği belirtilen Windows 8 işletim sistemine ilişkin yeni detaylar belirdi. Microsoft'un aynı zamanda ARM desteği sunacağı ve tablet bilgisayarları hedef alacağı Windows 8 işletim sisteminin PC sürümü 6 farklı versiyona sahip olacak. Resmi olarak doğrulanmamakla birlikte bu versiyonlar şu şekilde;



- Windows 8 Starter: Netbook'lar, nettop'lar ve düşük maliyetli diğer bilgisayarlar için olacak. Aynı zamanda gelişmekte olan pazarlar hedeflenecek.





- Windows 8 Home Basic: Daha üst seviye netbook'lar, görece düşük maliyetli masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda bu sürümün kullanılması bekleniyor.





- Windows 8 Home Premium: Orta segmentteki masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar kullanacak.





- Windows 8 Professional: Ev ve ofis bilgisayarları ile daha fonksiyonel dizüstü bilgisayarların Windows 8 Professional ile gelmesi bekleniyor.





- Windows 8 Professional Plus: Yerel ağ uygulamalarının önem arz ettiği ofis kullanımına dönük masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda ileri seviye yönetim ve güvenlik özellikleri sunacak.





- Windows 8 Ultimate Edition: Yeni işletim sisteminin tüm özellikerini içeren en üst sürüm.



