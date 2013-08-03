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Windows 8'in küresel pazar payı %5.4'e yükseldi

5 yıl
1,4b
1
65
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 8'in küresel pazar payı %5.4'e yükseldi
İşletim sistemlerine yönelik yeni pazar araştırmasının sonuçlarına göre, Windows 8'in küresel pazar payı %5.4 seviyesine yükseldi. Bir önceki ay %5.1 olan bu oran, yeni işletim sistemi lehine ufak da olsa artmış durumda. Ekim ayına doğru kullanıma sunulması beklenen 8.1 güncellemesi ile birlikte Windows 8'in daha hızlı yol alacağı öngörülürken, yeni bir Windows 7 başarısı elde edebilmek için Microsoft'un önünde uzun bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Net Applications firması tarafından hazırlanan aynı araştırmanın sonuçlarına göre Windows 8 ile birlikte Windows 7'nin de pazar payı artarak %44.49'a yükseldi. Windows XP'nin pazar payı %37.19 seviyesinde seyretmeye devam ederken, desteğin sona ereceği 8 Nisan 2014 tarihinden sonra eski dost Windows XP'deki kullanıcıların Windows 8'e (o dönemde Windows 8.1'e) yöneleceği düşünülüyor.
İşletim sistemleri için önem arz eden bir diğer kullanıcı alışkanlıkları raporu ise Steam cephesi. Popüler oyun servisinin düzenli olarak yayınladığı raporun en güncel haline göre Windows 8, Steam oyuncuları arasında %14.12'lik pazar payına ulaştı. Bu sonuç ile birlikte Windows 8, Windows 7'den sonra Steam kullanıcılarının tercih ettiği en popüler ikinci işletim sistemi olma unvanını da yakalıyor. Valve'in oyun platformunda daha popüler kılmak için ciddi efor sarf etmeye amaç edindiği Linux işletim sisteminin buradaki varlığı ise %0.96 olarak açıklandı. 

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Public_Enemy 5 yıl en beğenilen
yeni satılan bilgisayarlar kullanıcıya bir seçme hakkı vermeksizin win8 yüklü satıldığı için haliyle belli bir piyasa payına ulaşacaktır.
3 Yanıt Yanıtla +21
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GoldPunch 5 yıl
Valla ben inanılmaz memnunum Windows 8'den.
1 Yanıt Yanıtla +12
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dhfade 5 yıl
Pardusu de buralarda görmek dileğiyle.İnsallah soyle stabıl bısey yapılırda pazrdan pay alırız biraz.
2 Yanıt Yanıtla +10
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foreveriphone 5 yıl
alicosgun
Pardusu de buralarda görmek dileğiyle.İnsallah soyle stabıl bısey yapılırda pazrdan pay alırız biraz.

dostum 100 yıl gecsede pardus bu ülkede ve dünyada tutulmaz arkasında duran sırket olmadığı ıcın kımse Windows tan vazgeçmez gecende zaten macbook alıyor lunux u pardusu cazip kılacak hıcbırsey yok pardus benım gözümde android ıcın room hazırlayan ozel bır fırmanın room una benziyor
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foreveriphone 5 yıl
w8 kadar mükemmel bır ısletım sıstemı gormedım ben alın ssd hard disk lı i7 3. yada 4. nesil bır seri full hd ekranlı yada daha yukseklerıde cıktı görsel bır Show ızleyın hızına hayran kalın metro arayuzune takılmayın 3. partı uygulamalarla kapatılabılıyor beğenmeyen kapatır yada tek tıkla masaüstüne gec keyfıne bak başlat menusude 8.1 de gelecek yada yıne 3. partı bır uygulamayla getırılebılıyor daha ne ıstıyorsunuz bence microsoftun en buyuk ıcadı bu sıstem ben hergun severek kullanıyorum
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bkaakco 5 yıl
Telefon ve tabletler yüzünden PC satışları (özellikle dizüstü) düşüyor. Bu yüzden Windows 8'in yükselişi eski sistemlere göre daha yavaş olacaktır diye düşünüyorum.
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hfatih15 5 yıl
Yok abi alisamiyorum bi turlu hic sevmedim.
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Dexter61 5 yıl
Windows'a güzel diyenler hiç mi Mac OSX kullanmadılar ? Tamam 8 kötünün iyisi ama o arayüz tamamen tablet için PC'ye kattığı hiç bir şey yok. Tablet pazarını zaten Apple başta olmak üzere android'le birlikte götürüyor microsoft hala neden pay almaya çalışıyor anlamadım o berbat ürünleriyle. Senin başlıca hedefin PC kitlesi olmalı. Dünyada kaç kişi windows yüklü tablet tercih ediyor. Şahsen deli olan etmez ne uygulama var ne doru düzgün bir arayüz var bölük porçük bir sistem. 7'nin üstüne çok güzel şeyler koyabilirlerdi ama artık kimse yenilik beklemesin. 8.1'de görüldüğü gibi sürekli o saçma arayüz geliştiriliyor. Yorumumu eksileyecek olanlar lütfen sebebinide yazsınlar hep birlikte tartışalım. O tablet arayüzünü PC'de kullanmayı seviyorlarmı gerçekten merak ediyorum.
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1080p 5 yıl Dexter61
Dexter61

Windows'a güzel diyenler hiç mi Mac OSX kullanmadılar ? Tamam 8 kötünün iyisi ama o arayüz tamamen tablet için PC'ye kattığı hiç bir şey yok. Tablet pazarını zaten Apple başta olmak üzere android'le birlikte götürüyor microsoft hala neden pay almaya çalışıyor anlamadım o berbat ürünleriyle. Senin başlıca hedefin PC kitlesi olmalı. Dünyada kaç kişi windows yüklü tablet tercih ediyor. Şahsen deli olan etmez ne uygulama var ne doru düzgün bir arayüz var bölük porçük bir sistem. 7'nin üstüne çok güzel şeyler koyabilirlerdi ama artık kimse yenilik beklemesin. 8.1'de görüldüğü gibi sürekli o saçma arayüz geliştiriliyor. Yorumumu eksileyecek olanlar lütfen sebebinide yazsınlar hep birlikte tartışalım. O tablet arayüzünü PC'de kullanmayı seviyorlarmı gerçekten merak ediyorum.

Windows xp zamanların da XP yi MacOsX e benzesin diye pack üstüne packler yüklerdik.
Yine de istediğimiz gibi olmazdı.

Şimdide aynı.

MacOsX de ki menü ler de pencereler de sanki altın oran kullanılmış.
Hele o pencerenin arka gölgesi işte burası herşeyi bitiriyor.O gölge de ki derinlik hissi MacOsX i bir başka seviyeye profesyonellerin ve cukkası dolu olanların seviyesine taşıyor.

Kendim bir mac almayacağımı biliyorum.
Ama şundan eminim ki 540m gpu lu laptop bımı ileride yenilersem kesinlikle
HACKINTOSH a %100 uygun , HDMı herşeyi eksiksiz çalışan bir laptop alacağım.
OSX e de 70 lira verip orjinal kullanacağım


Windows 8.1 e kötü ve karışık arayüzü başlat butonu olmaması vb. sorunlar konusunda
karamsar bakılmasını haklı buluyorum yalnız
Windows 8 WİN7 ye göre çok daha stabil bir işletim sistemi olmuş.
Eskiden 10 larca driver kurardım.
Şimdi sadece GPU driveriı kuruyorum aslında onuda buluyorda ben güncelini yükledim.
29 liraya Win8 Pro almışım ne yapayım kötüleyeyim mi?
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foreveriphone 5 yıl
Tablette cepte sürüm güncellemesi diye ağlayanlar mac osx ten daha hızlı bır işletim sıstemı yapmış adamlar daha hala begenmıyorlar size yaranılmaz 3 saniyede xp w7 yi açabılıyormusunuz hiçbir modifikasyon yapmadan yağ gibi akıyor sıstem çokmu zor metro arayuzundeyken masaüstü simgesine tıklamak al sana klasık masaüstü adamlar sanki macosx yada lınux yuklemış keyfınıze bakın
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DH Misafiri 5 yıl
windows 8 i 3. part bir yazılımla kulanmaktan memnun olmanızı hiç anlamıyorum ve fazlasıyka windows 8.1 preview versiyonunu incelemiş bir insan olarak çok başarılı buluyorum windows 7 ultimate 64 bit kulanıcısıyım ssd ile performansı fazlasıyla yüksek, zaten windows 8 performansı windows 7 den yüksek windows 8.1 tam anlamıyla geldiğinde geçmekten vazgeçirecek bi durum göremiyorum , bu tarz sağ tuşla açılan bir menü başlat butonundan daha cazip ve güzel.
!!! windows xp sonra windows 7 sonrada windows 8.1 derim ben !!!
http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2013/06/windows81startbutton01.jpg
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ZEUS__ 5 yıl
"Windows XP'deki kullanıcıların Windows 8'e (o dönemde Windows 8.1'e) yöneleceği düşünülüyor.", denmişte windows xp den windows 8 ya da 8.1e geçen adam beyin sarsıntısı geçirir herhalde. şu moder arayüzü pcde ilk kullanıcı oluştururken ve de denetim masasında kullanıcı bazlı ayarlanabilen bi opsiyon olarak sunsalar çok iyi olur. kullanıcı dokunmatik aletler için kullanmak isterse modern UI'yi kendi seçebilir, diğer türlü masaüstü kullanan adamda işine bakar.
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artcraft35 5 yıl
linuxun pazar payını kağnı hızıyla yükseltmesinin sebebi oyunlar veya programlar değil. iki sebebi var. bunlardan biri linux geliştiricilerinden diğeri microsofttan kaynaklanıyor. microsoft her ne kadar lisans misans hikaye okusa da bugün piyasadaki bilgisayarların azımsanamayacak kadarı sahte lisanslı windows kullanıyor. bu durumu microsoft pekala engelleyebilir ama sahte lisanslı da olsa kullanıcılarını kaybetmek sektördeki tekelliğine darbe vurur. diğer yandan linux geliştiricileri ilk olarak performansı stabil hale getirmeleri lazım. ubuntu kullandım windowsa kıyasla performansı 4te bir düzeyde. aynı bilgisayar windowsta tarayıcı üstünden yapılan balık testinde 1000 balığı işlerken ubuntuda sadece 250 tanesini işleyebildi. windowsta 4 saat şarjı giden makina ubuntuda 2 saati zor çıkarıyo. üstüne cayır cayır yanıyo. kısacası windows sahte lisansları engellese bu kullanıcılar da ücretsiz dağıtılan linuxa yönelicek linuxun pazar payı artacak, yapımcılar linuxa da oyun çıkarıcak. geliştiriciler de linuxun performanını bir şekilde geliştirecek. herşey microsofta bağlı
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whiskeyinthejar 5 yıl artcraft35
artcraft35

linuxun pazar payını kağnı hızıyla yükseltmesinin sebebi oyunlar veya programlar değil. iki sebebi var. bunlardan biri linux geliştiricilerinden diğeri microsofttan kaynaklanıyor. microsoft her ne kadar lisans misans hikaye okusa da bugün piyasadaki bilgisayarların azımsanamayacak kadarı sahte lisanslı windows kullanıyor. bu durumu microsoft pekala engelleyebilir ama sahte lisanslı da olsa kullanıcılarını kaybetmek sektördeki tekelliğine darbe vurur. diğer yandan linux geliştiricileri ilk olarak performansı stabil hale getirmeleri lazım. ubuntu kullandım windowsa kıyasla performansı 4te bir düzeyde. aynı bilgisayar windowsta tarayıcı üstünden yapılan balık testinde 1000 balığı işlerken ubuntuda sadece 250 tanesini işleyebildi. windowsta 4 saat şarjı giden makina ubuntuda 2 saati zor çıkarıyo. üstüne cayır cayır yanıyo. kısacası windows sahte lisansları engellese bu kullanıcılar da ücretsiz dağıtılan linuxa yönelicek linuxun pazar payı artacak, yapımcılar linuxa da oyun çıkarıcak. geliştiriciler de linuxun performanını bir şekilde geliştirecek. herşey microsofta bağlı

microsoftta yazılm geliştirme bölümünde 50000 civarı profesyonel personel çalışıyor, linux ise komünite tarafından, hiç bir ticari kaygı güdülmeden amatörce geliştiriliyorö her kodda, her satırda başka insanların emeği var. ticari bir projeyle, gnu/linuxu karşılaştırmak oldukça manasız.
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BlackBeasT 5 yıl
Linux büyük oyun şirketleri destek verseler, MS bittiği andır Win8sinide Metro arayüzünüde başına çalsın, bu nasıl egodur üreticisin kullanıcı masa üstünde metro yada tünel istemiyor. Win8.1 de sonradan yüklenen uygulamalar 1 aşağı metro yüzüne alınmış Kurumsal şirketlere Win8.1de satamazsın XP desteği vermesende yine şirket XP kullanır yada gerekirse Win7 tercih eder.
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