Windows 8'in küresel pazar payı %5.4'e yükseldi

İşletim sistemlerine yönelik yeni pazar araştırmasının sonuçlarına göre, Windows 8'in küresel pazar payı %5.4 seviyesine yükseldi. Bir önceki ay %5.1 olan bu oran, yeni işletim sistemi lehine ufak da olsa artmış durumda. Ekim ayına doğru kullanıma sunulması beklenen 8.1 güncellemesi ile birlikte Windows 8'in daha hızlı yol alacağı öngörülürken, yeni bir Windows 7 başarısı elde edebilmek için Microsoft'un önünde uzun bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Net Applications firması tarafından hazırlanan aynı araştırmanın sonuçlarına göre Windows 8 ile birlikte Windows 7'nin de pazar payı artarak %44.49'a yükseldi. Windows XP'nin pazar payı %37.19 seviyesinde seyretmeye devam ederken, desteğin sona ereceği 8 Nisan 2014 tarihinden sonra eski dost Windows XP'deki kullanıcıların Windows 8'e (o dönemde Windows 8.1'e) yöneleceği düşünülüyor.

İşletim sistemleri için önem arz eden bir diğer kullanıcı alışkanlıkları raporu ise Steam cephesi. Popüler oyun servisinin düzenli olarak yayınladığı raporun en güncel haline göre Windows 8, Steam oyuncuları arasında %14.12'lik pazar payına ulaştı. Bu sonuç ile birlikte Windows 8, Windows 7'den sonra Steam kullanıcılarının tercih ettiği en popüler ikinci işletim sistemi olma unvanını da yakalıyor. Valve'in oyun platformunda daha popüler kılmak için ciddi efor sarf etmeye amaç edindiği Linux işletim sisteminin buradaki varlığı ise %0.96 olarak açıklandı.