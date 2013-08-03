Windows 8'in küresel pazar payı %5.4'e yükseldi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İşletim sistemlerine yönelik yeni pazar araştırmasının sonuçlarına göre, Windows 8'in küresel pazar payı %5.4 seviyesine yükseldi. Bir önceki ay %5.1 olan bu oran, yeni işletim sistemi lehine ufak da olsa artmış durumda. Ekim ayına doğru kullanıma sunulması beklenen 8.1 güncellemesi ile birlikte Windows 8'in daha hızlı yol alacağı öngörülürken, yeni bir Windows 7 başarısı elde edebilmek için Microsoft'un önünde uzun bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Net Applications firması tarafından hazırlanan aynı araştırmanın sonuçlarına göre Windows 8 ile birlikte Windows 7'nin de pazar payı artarak %44.49'a yükseldi. Windows XP'nin pazar payı %37.19 seviyesinde seyretmeye devam ederken, desteğin sona ereceği 8 Nisan 2014 tarihinden sonra eski dost Windows XP'deki kullanıcıların Windows 8'e (o dönemde Windows 8.1'e) yöneleceği düşünülüyor.
İşletim sistemleri için önem arz eden bir diğer kullanıcı alışkanlıkları raporu ise Steam cephesi. Popüler oyun servisinin düzenli olarak yayınladığı raporun en güncel haline göre Windows 8, Steam oyuncuları arasında %14.12'lik pazar payına ulaştı. Bu sonuç ile birlikte Windows 8, Windows 7'den sonra Steam kullanıcılarının tercih ettiği en popüler ikinci işletim sistemi olma unvanını da yakalıyor. Valve'in oyun platformunda daha popüler kılmak için ciddi efor sarf etmeye amaç edindiği Linux işletim sisteminin buradaki varlığı ise %0.96 olarak açıklandı.
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dostum 100 yıl gecsede pardus bu ülkede ve dünyada tutulmaz arkasında duran sırket olmadığı ıcın kımse Windows tan vazgeçmez gecende zaten macbook alıyor lunux u pardusu cazip kılacak hıcbırsey yok pardus benım gözümde android ıcın room hazırlayan ozel bır fırmanın room una benziyor
Windows xp zamanların da XP yi MacOsX e benzesin diye pack üstüne packler yüklerdik.
Yine de istediğimiz gibi olmazdı.
Şimdide aynı.
MacOsX de ki menü ler de pencereler de sanki altın oran kullanılmış.
Hele o pencerenin arka gölgesi işte burası herşeyi bitiriyor.O gölge de ki derinlik hissi MacOsX i bir başka seviyeye profesyonellerin ve cukkası dolu olanların seviyesine taşıyor.
Kendim bir mac almayacağımı biliyorum.
Ama şundan eminim ki 540m gpu lu laptop bımı ileride yenilersem kesinlikle
HACKINTOSH a %100 uygun , HDMı herşeyi eksiksiz çalışan bir laptop alacağım.
OSX e de 70 lira verip orjinal kullanacağım
Windows 8.1 e kötü ve karışık arayüzü başlat butonu olmaması vb. sorunlar konusunda
karamsar bakılmasını haklı buluyorum yalnız
Windows 8 WİN7 ye göre çok daha stabil bir işletim sistemi olmuş.
Eskiden 10 larca driver kurardım.
Şimdi sadece GPU driveriı kuruyorum aslında onuda buluyorda ben güncelini yükledim.
29 liraya Win8 Pro almışım ne yapayım kötüleyeyim mi?
!!! windows xp sonra windows 7 sonrada windows 8.1 derim ben !!!
microsoftta yazılm geliştirme bölümünde 50000 civarı profesyonel personel çalışıyor, linux ise komünite tarafından, hiç bir ticari kaygı güdülmeden amatörce geliştiriliyorö her kodda, her satırda başka insanların emeği var. ticari bir projeyle, gnu/linuxu karşılaştırmak oldukça manasız.
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