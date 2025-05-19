Microsoft, Steam’i Xbox platformuna getirmek için çalışmalara başladı

Tam Boyutta Gör Xbox One ve Xbox Series platformları ile konsol pazarında beklediği başarıyı bulamayan Microsoft, son yıllarda Xbox markasını konsoldan çok daha büyük bir markaya çevirdi. Bulut oyun servisini ve PC ekosistemini Xbox içerisine entegre eden firma, yeni nesil Xbox konsolu ile markanın kimliğini daha da ilginç bir hale getirecek. İddialar, yeni nesil konsolun PC’ye benzeyeceğini gösteriyor.

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Steam, Microsoft Store’a entegre ediliyor

Güvenilir kaynakları ve sızıntıları ile bilinen eXtas1s, dünyanın en popüler oyun mağazalarından biri olan Steam platformunun Microsoft Store’a entegre edileceğini belirtti. eXtas1s, Microsoft’un Steam Developer Beta altında, uygulamayı Xbox mağazasına eklediğini belirtti. Henüz yalnızca çalışanlar tarafından test edilebilir olan uygulama, Windows’un Xbox arayüzü üzerinden doğrudan Steam çalıştırılmasına izin veriyor. Bu uygulamanın yakında doğrudan Xbox konsollarına da dahil edileceğini belirtiliyor.

eXtas1s, bu uygulamanın Microsoft’un gelecek planları arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti ve Xbox + Steam programının yeni nesil Xbox konsolları tarafından destekleneceğini ekledi. Steam desteğinin Xbox Series konsolları için yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz bilinmiyor. Ayrıca eXtas1s, yeni nesil Xbox konsollarının PC’ye çok daha yakın olacağını da bir kez daha belirtti. Son yıllarda konsol pazarında ilginç hamleler yapan Microsoft, görünüşe göre Xbox’ın geleceğini tamamen PC platformunda görüyor. İddialara göre Microsoft, 2027 yılında iki farklı Xbox piyasaya sürecek. Bu konsollardan birinin standart ev konsolu, diğerinin ise taşınabilir bir konsol olması bekleniyor. Her iki konsol da muhtemelen PC platformu göz önüne alarak geliştirilecek.



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