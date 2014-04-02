Windows 8'in öne çıkan RSS uygulamalarından Nextgen Reader güncellendi

Windows Phone 8 tarafından da yer alan Windows 8 uyumlu RSS uygulaması Nextgen Reader, yeni özelliklerle v2.3 sürümüne güncellendi.

Temel olarak kişilerin RSS servislerine (Feedly temelinde) abone olabilmesine ve bu servislerden gelen içerikleri okuyabilmesine imkan tanıyan Nextgen Reader, oldukça modern bir arayüze sahip ve siyah ile açık olmak üzere iki farklı temayla canlı kutu desteklerine sahip. Yayınlanan yeni sürümüyle Feedly Pro hesabıyla çalışan akıllı arama özelliğine kavuşan ve böylece takip edilen kanallarda arama yapabilen uygulama, aynı zamanda okunan içerikleri hızlı şekilde gösterebiliyor / gizleyebiliyor, tüm klasörleri kolayca genişletebiliyor / daraltabiliyor, tarayıcı için tam ekran başlatma özelliği getiriliyor, birçok hatadan kurtuluyor, eskiye oranla daha hızlı çalışıyor ve klavye kısayollarıyla hızlı şekilde yönetilebiliyor.

5,49 TL fiyat etiketiyle satılan Nextgen Reader uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/nextgen-reader/30648d7a-f0b5-4719-8ca9-7ed6ce3b4b9b