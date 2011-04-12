Windows 8'in uygulama mağazası ortaya çıktı

Windows 8 işletim sistemi için tasarım felsefesinde ciddi değişikliklere giden Microsoft, Apple'ın iOS ve HP'nin webOS stratejileriyle rekabet edebilecek, çok platformlu yeni bir işletim sistemi geliştiriyor. Daha önce çıkan diğer tüm Windows sürümlerine kıyasla ciddi farklılıklar içermesi beklenen Windows 8'in standart bilgisayarlara ek olarak tabletlere özel versiyonu da hazırlanıyor. ARM platformuyla da uyumlu olacak yeni işletim sisteminin bazı özellikleri ayrıca Windows Phone 8 ile de ortaklık gösterecek. Henüz çok fazla detay olmasa da, geliştirme çalışmaları eş zamanlı olarak giden iki platform arasında, AppX paket yazılım teknolojisi açısından benzerlikler olacağı bildiriliyor.

Apple'ın Mac OS X ile AppStore mantığını masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarına getirmesi, Palm'i satın alan HP'nin yılda 100 milyon webOS işletim sistemli sistem satma planlarına kayıtsız kalmayan Microsoft'un, Windows 8 ile kendi devrimini yapması ve mobil teknolojilere ciddi şekilde adapte olmuş, uygulama desteği ileri seviyede yeni bir paket oluşturacağı söyleniyor. İşte tüm bu iddiaları doğrulayan Windows 8 uygulama mağazasına yönelik yeni bir ekran görüntüsü ortaya çıktı. Henüz geliştirme aşamasında olan uygulama mağazasının, çoklu dil desteği sunacağı ve farklı kategoriler altında başta Windows çözümleri olmak üzere ücretli ve ücretsiz çok sayıda yazılım sunacağı bildiriliyor. Bu noktada önemli bir detay olarak uygulama mağazasının geliştirme hızının Windows 8'le ilgili ana çalışmasından ileri bir seviyede olabileceği yönünde. Zira 2012'de çıkması beklenen yeni işletim sistemini zengin bir uygulama desteği ile sunmak isteyen Microsoft'un, bu doğrultuda uygulama mağazsı için yoğun bir çalışma içerisinde olduğu konuşuluyor.

Şirket içi testleri geçen Windows App Store'un yakında beta aşamasına geçmesi beklenirken, diğer detaylar hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor.