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Windows 8'in uygulama mağazası ortaya çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,2b
1
46
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 8 işletim sistemi için tasarım felsefesinde ciddi değişikliklere giden Microsoft, Apple'ın iOS ve HP'nin webOS stratejileriyle rekabet edebilecek, çok platformlu yeni bir işletim sistemi geliştiriyor. Daha önce çıkan diğer tüm Windows sürümlerine kıyasla ciddi farklılıklar içermesi beklenen Windows 8'in standart bilgisayarlara ek olarak tabletlere özel versiyonu da hazırlanıyor. ARM platformuyla da uyumlu olacak yeni işletim sisteminin bazı özellikleri ayrıca Windows Phone 8 ile de ortaklık gösterecek. Henüz çok fazla detay olmasa da, geliştirme çalışmaları eş zamanlı olarak giden iki platform arasında, AppX paket yazılım teknolojisi açısından benzerlikler olacağı bildiriliyor.

Apple'ın Mac OS X ile AppStore mantığını masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarına getirmesi, Palm'i satın alan HP'nin yılda 100 milyon webOS işletim sistemli sistem satma planlarına kayıtsız kalmayan Microsoft'un, Windows 8 ile kendi devrimini yapması ve mobil teknolojilere ciddi şekilde adapte olmuş, uygulama desteği ileri seviyede yeni bir paket oluşturacağı söyleniyor. İşte tüm bu iddiaları doğrulayan Windows 8 uygulama mağazasına yönelik yeni bir ekran görüntüsü ortaya çıktı. Henüz geliştirme aşamasında olan uygulama mağazasının, çoklu dil desteği sunacağı ve farklı kategoriler altında başta Windows çözümleri olmak üzere ücretli ve ücretsiz çok sayıda yazılım sunacağı bildiriliyor. Bu noktada önemli bir detay olarak uygulama mağazasının geliştirme hızının Windows 8'le ilgili ana çalışmasından ileri bir seviyede olabileceği yönünde. Zira 2012'de çıkması beklenen yeni işletim sistemini zengin bir uygulama desteği ile sunmak isteyen Microsoft'un, bu doğrultuda uygulama mağazsı için yoğun bir çalışma içerisinde olduğu konuşuluyor.

Şirket içi testleri geçen Windows App Store'un yakında beta aşamasına geçmesi beklenirken, diğer detaylar hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor.


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Glitz 8 yıl
Vendettaa0
Pc programları kolayca tabletlere uyumlu hale gelirse.apple ın isi biter

O iş zor.
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Angelica 8 yıl
aslında bu windows tan nefret ediyorum ama mecbur gibi bişeyiz napalım..
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tahir40 8 yıl
işletim sistemi konusuda apple ne yaparsa o... Diğerleri takip ediyor. Bu mağaza işini de onlar başlattı, Windows bugün kullandığımız ıvır zıvır yazılımları paralı yapıp windows store üzerinden satmaya kalkarsa en yaygın işletim sistemi olma sıfatını unutması lazım. Eskiden tek rakip apple ya da linux'ken Artık rakipler çok daha dişli ve fazla, nasıl ki bugün pazar kaybetmemek için korsana büyük oranda göz yumuyorlarsa, store işini de abartamayacaklardır...
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Akbaba89 8 yıl
5 Kuruş para vermem appstore'a(Trrnt akar)
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Python 8 yıl
Win 8 e entegre ettiler arm tabanli tabletlere bilgisayarlara destek verdiler iyi hos guzelde en buyuk seyi unutuyorlar virus oncelikle adam gibi 2. Parti yazilimlara sistemi yormadan bunlari yapabilmesi sart ki ortalikta hala masaustu islemcisi kadar guclu donanimli bir tablette yokken gereksiz yere gelecek bana kalirsa apple herzamanki gibi onculugu yapiyor taklitleride onu yuceltiyor olay budur.
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FightForBeer 8 yıl
Windowsda milyonlarca uygulama var hepsinede kolaylikla ulasilabiliyor bu nedenle appstore un windowsda pek tutacaginisanmiyorum
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DH Misafiri 8 yıl
windows demek kopya program demek çoğu kullanıcı için dolayısıyla bu mağazanın satışlarının appstore'a göre çok çok düşük olacağı kanısındayım. Apple kullanıcıları zaten belirli bir gelir düzeyinin üzerindeki insanlar olduğu için appstore'dan milyonlarca uygulama alıp kullanabiliyorlar.
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 8 yıl
Pc programları kolayca tabletlere uyumlu hale gelirse.apple ın isi biter
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createemir 8 yıl
Angry Birds'in gelmesi iyi.
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Exit to DOS 8 yıl
İyi olmuş kendi uygulamalarımızı da yayınlama açısından ama hocam bildiğin Mac'ten çalıntı bu ya , Appstore terk
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Batuist 8 yıl
Bence oldukça iyi olucak bu uygulama mağazası.. hiç olmazsa ücretsiz ve kullanışlı araçlara çok daha kolay erişebilicez.. ama arkadaşında dediği gibi şu tasarımı artık değiştirsinler.. çok hiç olmazsa metro arayüzü gibi birşeye bile razıyım bunun yerine..
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Sylargray 8 yıl
Eee yine Mac OS'den bir şey çalmasalar olmazdı...
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Yusuf Miroğlu 8 yıl



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Yazılımcı Online 8 yıl

Sylargray

Eee yine Mac OS'den bir şey çalmasalar olmazdı...


yörü git læ mac os muş
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Windows10 8 yıl

Sylargray

Eee yine Mac OS'den bir şey çalmasalar olmazdı...

Ne Mac OS X den çalması, esas Ubuntu Software Center'dan yürütmüşler.
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V4LKyR 8 yıl
Vay be, Windows'a da AppStore geldi... :D İlginç olaylar gelişmekte.
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+1905 8 yıl
Programların hepsi parayla olmasında
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