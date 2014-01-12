Windows 9, Nisan 2015 tarihinde yayınlanabilir





Blue adlı güncelleme ile geçen yıl Ekim ayında 8.1 sürümüne yükseltilen Windows 8 için Treshold adlı yeni bir büyük güncelleme bir süredir yazılım dünyasının gündemindeydi.





Windows, Windows Phone ve Xbox platformlarını içine alacak olan Treshold'un en erken Nisan 2015 tarihinde yayınlanacağına dair firma içerisinde bilgiler gelmeye başladı.





Bilgilere göre Nisan 2014 tarihinde düzenlenecek olan BUILD konferansında Microsoft, Windows 9 olarak da bilinen Treshold vizyonu için katılımcılarla fikir alışverişinde bulunacak. Ayrıca Windows 8.1 sürümüne küçük değişiklikler getiren Update 1 güncellemesinin da dağıtımı başlayacak. Aynı anda Windows Phone 8.1 güncellemesi de kullanıma sunulacak.





Microsoft'un asıl büyük güncellemesinin ise Nisan 2015 tarihinde Treshold kod adıyla geleceği belirtiliyor. Microsoft'un platformları Treshold ile büyük değişikliklere uğrayacak. Windows sistemleri ise Windows 9 adıyla yoluna devam edecek.





Bunlardan ilki Metro 2.0 arayüzü. Microsoft'un Metro zinciri ile davalık olmasının ardından modern Windows arayüzü olarak Metro arayüz tasarımı bilindiği gibi Windows Phone 7 işletim sistemi ile başlamış ve firmanın tüm hizmetlerine entegre edilmişti.





Microsoft yeni arayüzüne oldukça önem veriyor ve şu anki eleştirileri dikkate alarak tüketicinin istediği gibi bir arayüz ortaya çıkaracak. Metro 2.0'ın detayları bilinmese de Windows Phone tarafında Android benzeri opsiyonel bir arayüzün geleceği dile getiriliyor.





Microsoft Windows 9 için 3 önizleme sürümü yayınlayacak. Bunların ilkinin BUILD konferansı geçtikten sonra Mayıs 2014 civarında olacağı tahmin ediliyor.





Windows 8'in önceki Windows sürümlerinden çok farklı bir arayüz ile gelmesi tüketicinin benimseme sürecini biraz uzatmıştı. Ayrıca tabletlerin önlenemeyen yükselişi de Windows 8 ile PC pazarında bir durgunluğun başlamasına neden olmuştu. Microsoft'un Windows 9 ile bu handikaplardan kurtularak PC pazarının yükselişini sağlamak amacında olduğu da ifade ediliyor.

http://winsupersite.com/windows-8/threshold-be-called-windows-9-ship-april-2015