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Windows 9, Nisan 2015 tarihinde yayınlanabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,1b
1
99
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 9, Nisan 2015 tarihinde yayınlanabilir

Blue adlı güncelleme ile geçen yıl Ekim ayında 8.1 sürümüne yükseltilen Windows 8 için Treshold adlı yeni bir büyük güncelleme bir süredir yazılım dünyasının gündemindeydi. 

Windows, Windows Phone ve Xbox platformlarını içine alacak olan Treshold'un en erken Nisan 2015 tarihinde yayınlanacağına dair firma içerisinde bilgiler gelmeye başladı.

Bilgilere göre Nisan 2014 tarihinde düzenlenecek olan BUILD konferansında Microsoft, Windows 9 olarak da bilinen Treshold vizyonu için katılımcılarla fikir alışverişinde bulunacak. Ayrıca Windows 8.1 sürümüne küçük değişiklikler getiren Update 1 güncellemesinin da dağıtımı başlayacak. Aynı anda Windows Phone 8.1 güncellemesi de kullanıma sunulacak. 

Microsoft'un asıl büyük güncellemesinin ise Nisan 2015 tarihinde Treshold kod adıyla geleceği belirtiliyor. Microsoft'un platformları Treshold ile büyük değişikliklere uğrayacak. Windows sistemleri ise Windows 9 adıyla yoluna devam edecek. 

Bunlardan ilki Metro 2.0 arayüzü. Microsoft'un Metro zinciri ile davalık olmasının ardından modern Windows arayüzü olarak Metro arayüz tasarımı bilindiği gibi Windows Phone 7 işletim sistemi ile başlamış ve firmanın tüm hizmetlerine entegre edilmişti. 

Microsoft yeni arayüzüne oldukça önem veriyor ve şu anki eleştirileri dikkate alarak tüketicinin istediği gibi bir arayüz ortaya çıkaracak. Metro 2.0'ın detayları bilinmese de Windows Phone tarafında Android benzeri opsiyonel bir arayüzün geleceği dile getiriliyor. 

Microsoft Windows 9 için 3 önizleme sürümü yayınlayacak. Bunların ilkinin BUILD konferansı geçtikten sonra Mayıs 2014 civarında olacağı tahmin ediliyor. 

Windows 8'in önceki Windows sürümlerinden çok farklı bir arayüz ile gelmesi tüketicinin benimseme sürecini biraz uzatmıştı. Ayrıca tabletlerin önlenemeyen yükselişi de Windows 8 ile PC pazarında bir durgunluğun başlamasına neden olmuştu. Microsoft'un Windows 9 ile bu handikaplardan kurtularak PC pazarının yükselişini sağlamak amacında olduğu da ifade ediliyor. 

http://winsupersite.com/windows-8/threshold-be-called-windows-9-ship-april-2015 Yorum Yaz
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Illustrious. 5 yıl en beğenilen
Windows 7.
1 Yanıt Yanıtla +43
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ozzy55ozzy 5 yıl
donanım haber,nisan 2015 tarihinde kapanabilir.
hadi bakalım..
1 Yanıt Yanıtla +10
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Illustrious. 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore


SilverBallers

Windows 8 kullanıyorum oldukça hızlı açılıp hızlı kapanıyor bilgisayar.Metro arayüzüne alıştım.Benim için sorun teşkil etmiyor.

Vista varken 7'ye de sövmüşlerdi.

Metro kullanmayan sırf 7 kullanan yorum yazıyor.

Yapma ya, Vista'yı da hatırlıyormusun sen?
Şaka şaka.

Ben şanslıyım 98 > XP > WİN7 geçişleriyle kullandım hep. Bu bile Microsoft düşmanlığımı engelleyemedi
TurboCoreSilverBallersWindows 8 kullanıyorum oldukça hızlı açılıp hızlı kapanıyor bilgisayar.Metro ara...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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always strike 5 yıl
Ne 7 Ne 8 Bu Alemde Tek Kral Vista benim için. 8 'de kullandım 7'de 4 sene 7 kullandım 1 sene 8 Vistadaki sp2'deki hız hiçbirinde yok.....
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bukalemun_07 5 yıl
xp yide yaktınızzz xp ile büyüdük .d.d özledim .d win 9da neymiş .d
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bukalemun_07 5 yıl
windows 8 gibiyse bi işe yaramaz başlat çalıştır olacak arkadaşş.....
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DH Misafiri 5 yıl
bilgi olmadan fikir olmaz...fikrini beyan etmek için deneyim -zeka ve algı gerekli...2 video izleyip iki makale okuyunca ha bir de 3-5 yıl PC kullanınca sanırsınki PC uzmanı beyendiler :S
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ben bayağı beyeniyorum hatta Windows 7 de hantal olan pc win 8 ile daha hızlandı
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secman 5 yıl
windows 8 bana göre fos çıktı bakalım 9 nasıl olacak
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duboisi 5 yıl
@darkaura

kimseyi zorlamıyorlar illa kullanın diyerek, seçenek çok..
önyargıyla bakıyorsunuz, metro başlattan çok daha kullanışlı.. iyiki tablete zorlamışlar bizde rahatlığı gördük bu sayede.. neyse kullan kullanma ben hiç ilgilendirmez ben dediğimde doğruyum diye tahmin ediyorum..

zamanında 7 yi yerin dibine sokan xp ciler nereye kayboldular? 8 e mi geçtiler? hadi canım sende...



@Opricnik

pardon tek tuşla nasıl kapatıyorsun 7 yi?



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duboisi 5 yıl
@darkaura

kimseyi zorlamıyorlar illa kullanın diyerek, seçenek çok..
önyargıyla bakıyorsunuz, metro başlattan çok daha kullanışlı.. iyiki tablete zorlamışlar bizde rahatlığı gördük bu sayede.. neyse kullan kullanma ben hiç ilgilendirmez ben dediğimde doğruyum diye tahmin ediyorum..

zamanında 7 yi yerin dibine sokan xp ciler nereye kayboldular? 8 e mi geçtiler? hadi canım sende...



@Opricnik

pardon tek tuşla nasıl kapatıyorsun 7 yi?



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duboisi 5 yıl
Bu win 7 diyenler büyük ihtimal win 7 çıktığı zaman xp diyenlerden oluşuyor.. 7 süresince xp dediler başka birşey demediler.. Nasıl ki 8 çıktı utanma pazarı 7 ye geçtiler.. Şimdide 7 yi övüp duruyorlar.. Sıkıntıları nedir tam bilinmez belki ama sanırım yeniliğe açık değiller..
2 Yanıt Yanıtla +2
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Opricnik 5 yıl duboisi
duboisi

Bu win 7 diyenler büyük ihtimal win 7 çıktığı zaman xp diyenlerden oluşuyor.. 7 süresince xp dediler başka birşey demediler.. Nasıl ki 8 çıktı utanma pazarı 7 ye geçtiler.. Şimdide 7 yi övüp duruyorlar.. Sıkıntıları nedir tam bilinmez belki ama sanırım yeniliğe açık değiller..

Bilgisayarı kapatmak için niye 10 tane uğraş vereyim saçma sapan işler konuşmayın
W7>>> 10 kat iyidir w8'den
w8 ne ya şaka gibi bir sistem sırf xbox'ı aktif kullandıgım için entregreli diye denedim berbat bir şey.
uygulama kapatmak şaka gibi kişileştirmeler şaka gibi
windows storeden uygulama indiriyoruz indirdiğimizin yüzdesini bulmak için ta 10 dakika arama yap pc'yi kapatmak için 10 mantıksız metro arayüzünde mausu oynattır
negereksiz işler
W7'de bunların hiç biri yok gerekte yok
w7'yi alıp güzel bir tasarım süper hızlı bir şeyle versinler w9 patlar yine feci

umarım w9 güzel olur
vista w8 gibi hayal kırıklığı değil
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darkaura 5 yıl duboisi
duboisi

Bu win 7 diyenler büyük ihtimal win 7 çıktığı zaman xp diyenlerden oluşuyor.. 7 süresince xp dediler başka birşey demediler.. Nasıl ki 8 çıktı utanma pazarı 7 ye geçtiler.. Şimdide 7 yi övüp duruyorlar.. Sıkıntıları nedir tam bilinmez belki ama sanırım yeniliğe açık değiller..

win98i ilk surumlerindeki tum buglara ve sorunlara ragmen cikar cikmaz kurdum. keza win me ve win 2000inide cikar cikmaz kullandim. win me rezalet oldugundan, win2000inide surucu problemlerinden kisa surede kaldirdim. xp ye daha piyasaya surulmeden 6 ay once beta versiyonuyla basladim. vista rezaletinde yukleyip deneme geregini bile hissetmedim. win7 dede cikar cikmaz xp ye bir daha donmemek uzere gecis yaptim. simdidede yasal surum oldugu icin win 8 kullaniyorum ama kac tane 3rd party programla win7 ye olabildigince benzeterek. arada kullandigim linux surumlerine hic girmiyorum bile. simdi siz kalkmis tum win 8 i elestirenlerle birlikde beni yenilige acik olmamakla itham ediyorsunuz. anlamaniz gereken nokta yeni ve farkli olan her sey iyi demek degildir. dunyaya yeni diye gelipde adi bile hatirlanmayan o kadar cok sey varki. tablet pazarinda yer edinemeyen tekelci bir firma kullanicilara zorla tablet arayuzunu dayatiyor, parmak icin yapilmis arayuzu mouse klavye ile kullanmaya zorliyor ve bunu tamamen ticari cikarlari icin yapiyor. sizde burda bunu yenilik diye savunuyorsunuz uzerine elestirenleri dinazorlukla yaftaliyorsunuz. cok guzel.
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Utku 5 yıl
PC'de metro arayuzu biraz egreti duruyor ama mobil cihazlarda en eglenceli arayuzun metro oldugunu dusunuyorum. Hem eglenceli, hem de pratik.
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garip bir insancik 5 yıl
win 7 gerçekten çok iyi yav
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Söz konusu oyun uygulama olunca Windows tabiki.
Ubuntu da hızlı internette ve sistem olarak az yer kaplıyor.
Oyun emulatör ile oynanıyor.
Tabi Windows taki performans grafik beklenemez.
Windows XP-7 güzel sistemler.
Windows 8.1 de güzel ama arayüzü devre dışı bıraktın mı alsana Windows 7.
Modern arayüzü kullanmıyorum.
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JorgeSalcedo 5 yıl
Windows 7 ye devam
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