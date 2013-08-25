Windows 95 18. yaşını kutluyor





Teknoloji gündemi Microsoft patronu Steve Ballmer'ın erken emekliliği ile çalkalanırken, firmanın tarihi hamlelerinden birisinin yıldönümü ile aynı döneme gelmesi biraz geri planda kaldı.





Microsoft'u belki bugünlere gelmesine yardımcı olan işletim sistemi Windows 95, bundan 18 yıl önce ilk kez 24 Ağustos 1995 tarihinde satışa sunulmuştu. Windows 95 o tarihe kadar firmanın en büyük Windows versiyonu ünvanını elde etmişti.





Şu anki kullanılan Windows 8'e kadar tüm Windows işletim sistemlerinde Windows 95 ile masaüstü sistemlere kazandırılan özelliklere rastlamak mümkün. Masaüstü arayüzü, görev çubuğu, Başlat menüsü, sürükle-bırak sistemi, daha sonra eklenen Internet Explorer 1.0 bunlardan bazıları idi.





Microsoft, Windows 95'e özel olarak o dönem Friends'in yıldızları olan Jennifer Aniston ve Matthew Parry'nin oynadığı bir video rehber de hazırlamıştı. Windows 95 ile birlikte MSDOS'da yavaş yavaş etkinliğini kaybederek sahneden silinmişti. Windows 95'in resmi olarak desteği 31 Aralık 2001 tarihinde sona ermişti.





Windows 95 işletim sisteminin bilgisayar kavramının yeni yeni ev ve işyerlerine girmeye başladığı bir döneme denk gelmesi de, tüketicilerin kişisel bilgisayarları benimsemesine önemli bir katkı yapmış ve internetin gelişimini de etkilemişti.

http://www.neowin.net/news/happy-18th-birthday-windows-95