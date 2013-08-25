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Windows 95 18. yaşını kutluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2b
1
67
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 95 18. yaşını kutluyor

Teknoloji gündemi Microsoft patronu Steve Ballmer'ın erken emekliliği ile çalkalanırken, firmanın tarihi hamlelerinden birisinin yıldönümü ile aynı döneme gelmesi biraz geri planda kaldı.

Microsoft'u belki bugünlere gelmesine yardımcı olan işletim sistemi Windows 95, bundan 18 yıl önce ilk kez 24 Ağustos 1995 tarihinde satışa sunulmuştu. Windows 95 o tarihe kadar firmanın en büyük Windows versiyonu ünvanını elde etmişti.

Şu anki kullanılan Windows 8'e kadar tüm Windows işletim sistemlerinde Windows 95 ile masaüstü sistemlere kazandırılan özelliklere rastlamak mümkün. Masaüstü arayüzü, görev çubuğu, Başlat menüsü, sürükle-bırak sistemi, daha sonra eklenen Internet Explorer 1.0 bunlardan bazıları idi.

Microsoft, Windows 95'e özel olarak o dönem Friends'in yıldızları olan Jennifer Aniston ve Matthew Parry'nin oynadığı bir video rehber de hazırlamıştı. Windows 95 ile birlikte MSDOS'da yavaş yavaş etkinliğini kaybederek sahneden silinmişti. Windows 95'in resmi olarak desteği 31 Aralık 2001 tarihinde sona ermişti. 

Windows 95 işletim sisteminin bilgisayar kavramının yeni yeni ev ve işyerlerine girmeye başladığı bir döneme denk gelmesi de, tüketicilerin kişisel bilgisayarları benimsemesine önemli bir katkı yapmış ve internetin gelişimini de etkilemişti. 

http://www.neowin.net/news/happy-18th-birthday-windows-95 Yorum Yaz
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rorschach_ 6 yıl en beğenilen Doanc4n
Doanc4n
epicinfrared
Bugün bilgisayarsız ev kalmadıysa pc ler, telefonlar, donanımlar, yazılımlar, ezeli rekabetler bu seviyeye geldiyse hepsi windows 95 ile başladı

Sen öyle san. Herşey Steve Jobs la başladı. Bill çaldı ve apple ın o zamanki hatalarından faydalandı hepsi bu.

Ne steve mis anasını satayım
Doanc4nepicinfraredBugün bilgisayarsız ev kalmadıysa pc ler, telefonlar, donanımlar, yazılımlar, ezeli rekabetler bu sevi...
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Yanıtla +35
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epicinfrared 6 yıl
Bugün bilgisayarsız ev kalmadıysa pc ler, telefonlar, donanımlar, yazılımlar, ezeli rekabetler bu seviyeye geldiyse hepsi windows 95 ile başladı
Yanıtla +24
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SLaYeR KiNG 6 yıl
reşit oldu yakında evlendirin bari..
Yanıtla +16
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gfbekir 6 yıl
Akranım benim
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Nelson Muntz 6 yıl
Ne günlerdi be.
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Guest-C17E5A7D6 6 yıl
Nfs2
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booozy 6 yıl
98 i büyük büyük dedem zamanında bulmuş ama piyasaya sürmemiş.
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booozy 6 yıl
birden eskiye gittim hey be window98 yüklediğim günleri hatırlarımda teknoloji cok farklı birsey.
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Gerginix 6 yıl
1996 yılı... Yer Kadıköy... Öğrenci evi... Boğaziçi PC mühendisliğinde okuyan ve evdeki tek sayısalcı olan Ersin'in yanında 13 - 14 disketle akşam eve geldiğini anımsıyorum. Evde 2 PC var. Biri 512KB'lık 4 RAM'i olan 286, diğeri de 2MB RAM'i olan 486 SX... HDD 40 MB idi. NEyse Ersin dedi ki "Oğlum size ne getirdim biliyonuz mu" diğer 4 herif elma yeyip TRT3'teki River Of The Dance'ı izlerken hep bir ağızdan "Ney" diye sorduk. Ersin, "Windows getirdim taş arabaları windooows... Okuldan yürüttüm, PC'ye kurup geri götürmem lazım"

Hayatımda ilk kez duymuştum o kelimeyi... Yani PC ile alakalı ve bir düzine disketin içinde bulunan ve adı windows olan birşey... Oyun olmadığından emindim çnünkü Ersin'in işi gücü yazılım - programdı ki DOS'ta ARJ - PKUNZİP vs... komutları kullanmayı daha yeni öğrenmiştim. windows mindows ağır gelirdi bana...

Neyse...

Ersin zahmetli şekilde PC'nin başında katır - kutur sesler çıkaran kurulma geçti biz elmaları höpürdetmeye, River Of The Dance'ın gösterisini izlemeye devam ettik. Hİçbirimiz istifimizi bozmamıştık Ersin bu işle uğraşırken... Çok heyecanlıydı ve sürekli bir şeyler anlatıyordu, yok Geyts yok mikrosoft yok windows bla bla...

Kurulumu bitirdi, bizi 14" karpuz CRT monitörün başına çağırdı... Sonra hazır mısınız diye sordu... Biz de hee dedik. Dos'ta iken win yazıp enter'e bastı. Cami duvarlarından alışkın olduğumuz mat - turkuazımsı bir badana üzerindeki koca koca ikonları gördük. Sonra mouse'u da kullanarak bizlere artık uzun uzun dos komutu yazarak copy vs... işleriyle uğraşmayacaksınız sadece bu klasörü tutup diğer klasörün içine sürükleyeceksini vs... Kafamızı şişirmişti. Anlattıklarından hiçbir şey anlamadık. Bendeniz hemen siyah ekranda yanıp sönen cursor'ın hizasında daha yeni yeni kalfalığına ulaştığım uzun DOS komutlarını düşünüp kendi kendime ben bunu asla kullanmam demiştim. Benim hatta bizim gözümüzde PC demek DOS demekti. Windows'un bir işletim sistemi olarak algılamamız bile yıllar alacaktı.

Neyse...

Biz istifimizi bozmadan bu ne saçma bişey oğlum gitti mi şimdi DOS... DOS'u geri yükle falan dedik. Ersin nefret etmişti bizden...

Fakaaaaat...

Ne zaman ki War Craft 2'yi binbir zahmetle bulduk ve namussuz oyun windows altından çalışan oyun durumuna geçti, ağlaya - büzüle windows kullanmak zorunda kaldık. Ve win altından War Craft oynadığımızda oyunun bariz biçimde yavaşladığını görüyor ve küfrü basıyorduk. Windows sistemin anasını ağlatıyor, inim inim inletiyordu...

Tabii 95 ile işler değişmiş ki biz 96'da 3.1'in ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. 98 ile tanışınca DOS MOS kalmadı... Hele ki XP... O zamanların meşhur internet kafe ortamında, arkadaşın işlettiği bir dükkanda RED ALERT kapışması yapacaktık 3 kişi... PC'lerden 2'sinde 98 1'inde taze XP vardı. XP olan PC diğer PC'Lerden 2 kat daha hızlı bağlanıyordu LAN'a... Diyorduk ki vay be ne kadar hızlandırmış PC'yi... Sonra öğrendim ki XP 256MB RAM yiyormuş. XP olan PC'de zaten 384MB RAM var. 98 olanlardan birinde 64 diğerinde 128MB RAM vardı... O zamanlar RAM çok mühim işti ki keramet XP'de değil, PC'nin kendisindeydi zaten...

Edit: hayatımda ilk kez internet kafede Quake oynadığımı hatırlıyorum. Yaş 20 olmuş... 4 kişi 2 PC kiralamıştık. 2 kişi bir PC'nin başında, birimiz mouse'u diğerimiz klavyeyi yönetiyordu... Şimdi 1.5 yaşındaki kızım cep telefonumda ve Chrome'da bilmediğim özellikler buluyor...
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SAITAMA 6 yıl
Disketle fotoğraf/dosya paylaştığım, internetin lüks olduğu dönemler
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55SuperSpy55 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Forever 1995



Asla yükseltmeyeceğim
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BekleGeliyorum 6 yıl
Çok özlemişim 95 i uzun zaman kullanmıştım çok anım var
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Mr. Jingles 6 yıl
Heyt be çocukluğuma gittim resmen. Ne anılarım oldu ama. Sonra 98 çıktı. Deli gibi Midtown Madness oynuyorduk. Bi de multiplayer ile oynayıp hırsız polis oynardık. :) Tabi bir de NFS II vardı. NFS'in efsanesi. FZR 2000 vardı ne 440 yapıyordum . Oğlum duygulandım lan.
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aycibin 6 yıl
sistem gereksinimleri:


-Intel DX (386) serisi cpu
-4MB RAM
-55MB hdd alanı

ben 8MB'a kurmuştum uçuyordu :) siz bilir misiniz o zamanları :) destruction derby oyununu
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Kangiten 6 yıl
Hala durur CD'si çekmecemde. :)
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maxy 6 yıl aycibin
aycibin

sistem gereksinimleri:


-Intel DX (386) serisi cpu
-4MB RAM
-55MB hdd alanı

ben 8MB'a kurmuştum uçuyordu :) siz bilir misiniz o zamanları :) destruction derby oyununu


-Intel DX (386) serisi cpu 'yu bilmem ama bendeki 386 SX de sanırsam fan felan da yoktu.
benim favori oyunum Prince of Persia ydı
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TAG Heuer 6 yıl
Jackdaniels™
Pentium MMX de Tomb raider keyfi pehhh , ne zamanlardı beeahhh sonra p2 derken 98 tomb raider 2 filan oldu :D ondan öncesindede amiga , yaw ne dönemlerdi :D dergilerde CD lerden bahsederdiler kopyalanması imkansız dev depolama birimi diye :D

Tomb raider yaaa harbi ne günlerdi yazını görünce aklıma geldi :D
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