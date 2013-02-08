Windows Blue, Microsoft çalışanlarının iş bilgilerinde ortaya çıkmaya başladı





Microsoft'un işletim sistemleri için bu yıldan itibaren Blue adını vereceği yeni bir yaklaşıma geçeceği bir süredir dillendiriliyor. Bazı kesimler Blue için yeni Windows sürümü dese de bazı kesimler de bir güncelleme olduğu konusunda ısrarcı. Blue dedikodularını ilk günden bu yana firma içerisinden sızdıran ZDNet, dün yeni detaylar paylaştı.





Microsoft'un Blue dalgasının sadece Windows değil Windows Phone ve şirkete ait popüler yazılımları da kapsayacağı belirtiliyor. Bir güncelleme paketi olan Windows Blue, yaz dönemine yakın yayınlanmış olacak. Orijinal Windows sürümlerine sahip olanların Blue güncellemesini almasına imkan tanınırken, ilerleyen dönemlerde Windows sürümleri de ücretsiz veya çok düşük ücretli olabilecek. Böylece güncelleme periyodu üç yıl değil bir yıla indirgenmiş olacak.





Microsoft, Blue ile Windows Phone, Windows Server ve SkyDrive, Hotmail gibi popüler yazılımları da bir güncelleme döngüsüne sokacak. Aynı anda olmasa da belirli bir dönem içerisinde tüm güncellemeler dağıtılacak. Böylece birden fazla Blue güncellemesi olacak.





Aynı Portico güncellemesi gibi hata giderilmesi ve küçük yazılım güncellemeleri Windows 8, Windows RT, Windows hizmetleri ve Windows Phone için yayınlanmaya devam edecek.





Blue sadece güncelleme değil, Microsoft yapılarının nasıl oluşturulacağı, uygulanacağı ve pazarlanacağı konusunda da bir yaklaşımı ifade edecek. Yıllık güncelleme döngüsü firmayı bir hareketliliğin içerisine sokacak.





Bugünkü önizleme ve RTM sürümlerinin dağıtılarak hataların tespit edilmesi yerine firma Windows Store üzerinden Blue sürümlerini doğrudan kullanıcıya ulaştıracak.





Güncelleme içerisinde hizmetlerin ne tür gelişmeler yaşayacağı bilinmiyor ancak Internet Explorer, Mail, Takvim, Bing ve diğer entegre servislerin kullanıcı tecrübesi konusunda yenilikler içereceği dile getiriliyor. Ayrıca bazı çekirdek ve sürücü seviyesi güncellemeleri de olacak. Geriye dönük Windows 8 ve Windows Phone 8 uyumu ise öncelikli.





Ayrıca Windows ekibinden bazılarının LinkedIn profilinde Blue çalışmalarına da yer verdiği görülüyor. Windows 9 ismi de yine halen çalışanların profillerinde göze çarpıyor.





Windows mali şefi Tami Reller de bir demecinde, Windows 8'in tek sezonluk olmayacağına işaret etmişti. Bu bakımdan Blue benzeri yeni güncellemeler ve Windows 8'in üzerine inşa edilecek 9 ve 10 sürümleri gibi ihtimaller de akla geliyor.

http://www.zdnet.com/microsofts-blue-wave-is-coming-to-more-than-just-windows-7000010998/