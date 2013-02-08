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Windows Blue, Microsoft çalışanlarının iş bilgilerinde ortaya çıkmaya başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Blue, Microsoft çalışanlarının iş bilgilerinde ortaya çıkmaya başladı

Microsoft'un işletim sistemleri için bu yıldan itibaren Blue adını vereceği yeni bir yaklaşıma geçeceği bir süredir dillendiriliyor. Bazı kesimler Blue için yeni Windows sürümü dese de bazı kesimler de bir güncelleme olduğu konusunda ısrarcı. Blue dedikodularını ilk günden bu yana firma içerisinden sızdıran ZDNet, dün yeni detaylar paylaştı.

Microsoft'un Blue dalgasının sadece Windows değil Windows Phone ve şirkete ait popüler yazılımları da kapsayacağı belirtiliyor. Bir güncelleme paketi olan Windows Blue, yaz dönemine yakın yayınlanmış olacak. Orijinal Windows sürümlerine sahip olanların Blue güncellemesini almasına imkan tanınırken, ilerleyen dönemlerde Windows sürümleri de ücretsiz veya çok düşük ücretli olabilecek. Böylece güncelleme periyodu üç yıl değil bir yıla indirgenmiş olacak.

Microsoft, Blue ile Windows Phone, Windows Server ve SkyDrive, Hotmail gibi popüler yazılımları da bir güncelleme döngüsüne sokacak. Aynı anda olmasa da belirli bir dönem içerisinde tüm güncellemeler dağıtılacak. Böylece birden fazla Blue güncellemesi olacak.

Aynı Portico güncellemesi gibi hata giderilmesi ve küçük yazılım güncellemeleri Windows 8, Windows RT, Windows hizmetleri ve Windows Phone için yayınlanmaya devam edecek.

Blue sadece güncelleme değil, Microsoft yapılarının nasıl oluşturulacağı, uygulanacağı ve pazarlanacağı konusunda da bir yaklaşımı ifade edecek. Yıllık güncelleme döngüsü firmayı bir hareketliliğin içerisine sokacak.

Bugünkü önizleme ve RTM sürümlerinin dağıtılarak hataların tespit edilmesi yerine firma Windows Store üzerinden Blue sürümlerini doğrudan kullanıcıya ulaştıracak.

Güncelleme içerisinde hizmetlerin ne tür gelişmeler yaşayacağı bilinmiyor ancak Internet Explorer, Mail, Takvim, Bing ve diğer entegre servislerin kullanıcı tecrübesi konusunda yenilikler içereceği dile getiriliyor. Ayrıca bazı çekirdek ve sürücü seviyesi güncellemeleri de olacak. Geriye dönük Windows 8 ve Windows Phone 8 uyumu ise öncelikli.

Ayrıca Windows ekibinden bazılarının LinkedIn profilinde Blue çalışmalarına da yer verdiği görülüyor. Windows 9 ismi de yine halen çalışanların profillerinde göze çarpıyor.

Windows mali şefi Tami Reller de bir demecinde, Windows 8'in tek sezonluk olmayacağına işaret etmişti. Bu bakımdan Blue benzeri yeni güncellemeler ve Windows 8'in üzerine inşa edilecek 9 ve 10 sürümleri gibi ihtimaller de akla geliyor. 

http://www.zdnet.com/microsofts-blue-wave-is-coming-to-more-than-just-windows-7000010998/ Yorum Yaz
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Klitz 6 yıl
THESTER
carnador
cagataykoroglu
Doanc4n Microsoft Apple ın sistemine dönüyor. Geç bile kalmıştı. Eğer bu işi düzgün yaparlarsa mac os x deki stabilite windows ta da olur.
Allah aşkına Mac lerde stabilite varda ne oluyor? Bir ton paraya satıyorlar ve satış rakamlarını hepimiz görüyoruz. Windows Apple ı izlemiyor. Sadece çağa ayak uydurup daha çevik bir yapıya dönüşüyor.
Katılmıyorum.. Maclerde bulunan ekran kalitesi, çözünürlüğü, paneli, kasası, tasarımı, işlevsel touch-padi ve yazılımından daha üstün olan ve daha uygun bir cihaz var mı piyasada benim bilmediğim acaba? Şimdi dikkat edersen bir çoğu Maci kopyalıyor gibi.. Liste uzar gider. Bu arada, Mac OS X 10.8 29 dolar idi yani dediğin gibi tonlarca para dökmüyoruz şahsen işletim sistemine de :) Bunların hepsini ve daha fazlasını daha uygun fiyata sunabilen bir PCye rast gelmedim. Anlayışla karşılayacağını düşünüyorum, teşekkürler.
Tasarımı ve touchpadi dışında benim mac lerde gördüğüm bir artı özellik yok çözünürlük demişsinde sanki kaç uygulama o çözünürlüğü destekliyor bence bunlar tamamen göz boyama sizin gibilerin parasını sömürüyorlar işte... Fakat touchpadi gerçekten çok işlevseldi tasarımıda çok hoş ayrıca emsallerine göre daha ince oluyorlar bunun dışında da pek bir şey yok..

touchpadi sonuçta microsoft yapmıyor tasarıma ve touchpade karar veren laptopları üreten şirketler sonuçta.
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THESTER 6 yıl
carnador
cagataykoroglu
Doanc4n Microsoft Apple ın sistemine dönüyor. Geç bile kalmıştı. Eğer bu işi düzgün yaparlarsa mac os x deki stabilite windows ta da olur.
Allah aşkına Mac lerde stabilite varda ne oluyor? Bir ton paraya satıyorlar ve satış rakamlarını hepimiz görüyoruz. Windows Apple ı izlemiyor. Sadece çağa ayak uydurup daha çevik bir yapıya dönüşüyor.
Katılmıyorum.. Maclerde bulunan ekran kalitesi, çözünürlüğü, paneli, kasası, tasarımı, işlevsel touch-padi ve yazılımından daha üstün olan ve daha uygun bir cihaz var mı piyasada benim bilmediğim acaba? Şimdi dikkat edersen bir çoğu Maci kopyalıyor gibi.. Liste uzar gider. Bu arada, Mac OS X 10.8 29 dolar idi yani dediğin gibi tonlarca para dökmüyoruz şahsen işletim sistemine de :) Bunların hepsini ve daha fazlasını daha uygun fiyata sunabilen bir PCye rast gelmedim. Anlayışla karşılayacağını düşünüyorum, teşekkürler.

Tasarımı ve touchpad'i dışında benim mac lerde gördüğüm bir artı özellik yok çözünürlük demişsinde sanki kaç uygulama o çözünürlüğü destekliyor bence bunlar tamamen göz boyama sizin gibilerin parasını sömürüyorlar işte... Fakat touchpadi gerçekten çok işlevseldi tasarımıda çok hoş ayrıca emsallerine göre daha ince oluyorlar bunun dışında da pek bir şey yok..
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TeufeL-07 6 yıl
Win 8 i 500 tl gibi rakamdan daha yeni satmaya başlamışken yeni bir işletim sistemi çıkartması çok komik olur herhalde. Yada Win 8 i vista gibi ellerine yüzlerine bulaştırdıklarının farkına varıp , hemen yenisini sürerler piyasaya.
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itachi237 6 yıl
Bu Windows Blue'nun Daha Çok Mavi Ekran Hatasına Yol Açtığı Söyleniyor Arkadaşlar
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alp0007 6 yıl
Ben Windows 8 üzerinde çok düşünüldüğünü ama büyük hatalarında yapıldığını düşünüyorum. Ama bu hatalar ilerde mobil pazarda var olmak adına yapıldığı da aşikar. Kullanıcı deneyimlerinden yola çıkarak Windows Blue ile bir şeylerin daha iyiye gideceğini tahmin ediyorum.
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cagataykoroglu 6 yıl
7Mhz
Bıraksın blueyu mlueyu da şu başlat menusünü geri getirsin. Windows 8in eksiklikleri sayesinde bu eksiklikleri kapatan bir sektör oluştu. Bildiğin startı 5 dolara satıyorlar. Bu özellikleri açılır kapanır yapmak çok mu zor sanki. Sen ekle, isteyen kapatsın isteyen açsın.

Şu metro arayüzünün o anlamsızca korktuğunuz görüntüsünün altında ne kadar pratik özellikler var bir araştırsanız başlat menüsü daha önce neden varmış dersiniz. pc açıldı karşında metro ui sen onlarca oyun arasından ac3 mü oynamak istiyorsun? hiç bir şeye tıklama sadece direkt metro arayüzünde "as" yazsan bile sana AC3 ü çıkartıyor. Skype, Teamviewer vs gibi uygulamaların metro için yapılmış halleri ayrıca çok pratik. Korkmak yerine 2 tane makale okusanız göreceksiniz.
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7Mhz 6 yıl
cagataykoroglu

7Mhz

Bıraksın blueyu mlueyu da şu başlat menusünü geri getirsin. Windows 8in eksiklikleri sayesinde bu eksiklikleri kapatan bir sektör oluştu. Bildiğin startı 5 dolara satıyorlar. Bu özellikleri açılır kapanır yapmak çok mu zor sanki. Sen ekle, isteyen kapatsın isteyen açsın.


Şu metro arayüzünün o anlamsızca korktuğunuz görüntüsünün altında ne kadar pratik özellikler var bir araştırsanız başlat menüsü daha önce neden varmış dersiniz. pc açıldı karşında metro ui sen onlarca oyun arasından ac3 mü oynamak istiyorsun? hiç bir şeye tıklama sadece direkt metro arayüzünde "as" yazsan bile sana AC3 ü çıkartıyor. Skype, Teamviewer vs gibi uygulamaların metro için yapılmış halleri ayrıca çok pratik. Korkmak yerine 2 tane makale okusanız göreceksiniz.

Anlamamışsın. Metro ile sorunum yok ama eski alışkanlıklarımı ve özgürlüklerimi de devam ettirmek istiyorum. Bilgisayarımın gücü yetmiyorsa aero'yu kapatabilmeli yetiyorsada açıp daha şık bir ekran karşısında olabilmeliyim. Makaleyle alakası nedir anlayamadım. Okuyunca sevecek miyim :)
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Batuist 6 yıl
microsoft için windows 8 yeni bir süreç ve geliştirilebilir bir çok yönü var.. fakat bu gelişmeleri 3 yıllık döngüler halinde verirseniz geç kalırsınız. o yüzden kısa zaman aralıklarıyla büyük güncellemeler yapmak tıpkı mac os x'te olduğu gibi çok daha mantıklı olacaktır. Microsoftta bunu farkına varmış olacak ki 3 yıl beklememeye karar vermiş olmalı..
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regaibyigit. 6 yıl
7Mhz
Bıraksın blueyu mlueyu da şu başlat menusünü geri getirsin. Windows 8in eksiklikleri sayesinde bu eksiklikleri kapatan bir sektör oluştu. Bildiğin startı 5 dolara satıyorlar. Bu özellikleri açılır kapanır yapmak çok mu zor sanki. Sen ekle, isteyen kapatsın isteyen açsın.

windows 8 böyle arkadaşım kullanmak istemiyosan başka işletim sistemi kullanırsın
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7Mhz 6 yıl
regaibyigit.

7Mhz

Bıraksın blueyu mlueyu da şu başlat menusünü geri getirsin. Windows 8in eksiklikleri sayesinde bu eksiklikleri kapatan bir sektör oluştu. Bildiğin startı 5 dolara satıyorlar. Bu özellikleri açılır kapanır yapmak çok mu zor sanki. Sen ekle, isteyen kapatsın isteyen açsın.


windows 8 böyle arkadaşım kullanmak istemiyosan başka işletim sistemi kullanırsın


Hayırdır senin ellerinden mi çıktıda rahatsız oldun? 3.1'den beri kullanan biri olarak rahatsızlığımı dile getirdim. Nasıl sen sevdiğini banlayarak gösteriyorsan, bende sevmediğim yönlerini belirtmekte özgürüm değil mi!?
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7Mhz 6 yıl
Bıraksın blueyu mlueyu da şu "başlat" menusünü geri getirsin. Windows 8'in eksiklikleri sayesinde bu eksiklikleri kapatan bir sektör oluştu. Bildiğin start'ı 5 dolara satıyorlar. Bu özellikleri açılır kapanır yapmak çok mu zor sanki. Sen ekle, isteyen kapatsın isteyen açsın.
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asaral1903 6 yıl 7Mhz
7Mhz

Bıraksın blueyu mlueyu da şu "başlat" menusünü geri getirsin. Windows 8'in eksiklikleri sayesinde bu eksiklikleri kapatan bir sektör oluştu. Bildiğin start'ı 5 dolara satıyorlar. Bu özellikleri açılır kapanır yapmak çok mu zor sanki. Sen ekle, isteyen kapatsın isteyen açsın.


Burdan classicshell.net/... başlat menüsünü windows 8e ücretsiz yükleyebilirsiniz
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Motan 6 yıl 7Mhz
7Mhz
Bıraksın blueyu mlueyu da şu "başlat" menusünü geri getirsin. Windows 8'in eksiklikleri sayesinde bu eksiklikleri kapatan bir sektör oluştu. Bildiğin start'ı 5 dolara satıyorlar. Bu özellikleri açılır kapanır yapmak çok mu zor sanki. Sen ekle, isteyen kapatsın isteyen açsın.

Bu konuda para harcamak zorunda değilsiniz, bedavaya harika özellikli programlar var ki ben XP ve Win 7de de kullanıyorum onlardan birini (Classic Shell) .

EK: hardforum.com/... adresinden kafanıza göre olan bir tanesini seçebilirsiniz...
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FantasyFiRe 6 yıl 7Mhz
7Mhz

Bıraksın blueyu mlueyu da şu "başlat" menusünü geri getirsin. Windows 8'in eksiklikleri sayesinde bu eksiklikleri kapatan bir sektör oluştu. Bildiğin start'ı 5 dolara satıyorlar. Bu özellikleri açılır kapanır yapmak çok mu zor sanki. Sen ekle, isteyen kapatsın isteyen açsın.

Baslat butonu icin gereksiz yaygara yapiliyor oncekinden tek farki butonun orda gorunur halde durmamasi imleci koseye goturunce baslat her zamanki yerinde ayrica metro arayuzude bazi arkadslarin camur attigi kadar kotu degil aksine daha da iyi olmus windows eski hantal yapisindan kurtulmus. Hersey alisma meselesi on yargili olmayip yeniliklere acik olmakta fayda var.
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cagataykoroglu 6 yıl
Doanc4n
Microsoft Apple ın sistemine dönüyor. Geç bile kalmıştı. Eğer bu işi düzgün yaparlarsa mac os x deki stabilite windows ta da olur.

Allah aşkına Mac lerde stabilite varda ne oluyor? Bir ton paraya satıyorlar ve satış rakamlarını hepimiz görüyoruz. Windows Apple ı izlemiyor. Sadece çağa ayak uydurup daha çevik bir yapıya dönüşüyor.
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Guest-F8946C419 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Doanc4n

Microsoft Apple ın sistemine dönüyor. Geç bile kalmıştı. Eğer bu işi düzgün yaparlarsa mac os x deki stabilite windows ta da olur.


Allah aşkına Mac lerde stabilite varda ne oluyor? Bir ton paraya satıyorlar ve satış rakamlarını hepimiz görüyoruz. Windows Apple ı izlemiyor. Sadece çağa ayak uydurup daha çevik bir yapıya dönüşüyor.

Katılmıyorum..

Mac'lerde bulunan ekran kalitesi, çözünürlüğü, paneli, kasası, tasarımı, işlevsel touch-pad'i ve yazılımından daha üstün olan ve daha uygun bir cihaz var mı piyasada benim bilmediğim acaba? Şimdi dikkat edersen bir çoğu Mac'i kopyalıyor gibi.. Liste uzar gider. Bu arada, Mac OS X 10.8 29 dolar idi yani dediğin gibi tonlarca para dökmüyoruz şahsen işletim sistemine de :)


Bunların hepsini ve daha fazlasını daha uygun fiyata sunabilen bir PC'ye rast gelmedim.


Anlayışla karşılayacağını düşünüyorum, teşekkürler.
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