Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Blue ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,4b
1
55
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft'un gelecek yıl farklı bir işletim sistemi anlayışını uygulamaya koyacağı Windows Blue adlı proje ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Daha önce orijinal Windows 8 kullanıcıları için ücretsiz veya düşük fiyatlı bir güncelleme olacağı veya yeni bir işletim sistemi versiyonu olacağı şeklinde iddialar gündeme gelmişti. Windows'un tabletlerde 7 ve 8 inçlik ekranlara destek sunacağı ve 7 inçlik tablet segmentinde mücadele için donanım gereksinimlerinden kısıntı yapılacağı diğer ortaya atılan iddialardı.

Kendisini Windows 9 geliştiricisi olarak tanıtan bir üyenin PCBeta forumlarında verdiği bilgilere göre, Blue güncellemesi Windows 8 için önemli görsel değişiklikler sunacak. Örneğin; Windows Phone 8 işletim sisteminde gördüğümüz ölçeklenebilir başlangıç ekranı öğeleri artık masaüstü ve tabletlere de gelecek. 

Windows 8'de masaüstü modunu biraz kırpan Microsoft, Blue'da da buna devam edecek. Modern Windows arayüzü Blue güncellemesinde devam ederken, masaüstü modunu bu kez görev çubuğu olmadan göreceğiz. Ayrıca modern arayüz için masaüstünde bazı görünüm değişiklikleri de yapılacak.

Diğer bir değişiklik ise Windows kernel versiyonunun 6.3 sürümüne yükseltilecek olması. Böylece sistem daha akıcı hale gelecek. 

Microsoft tarafından Blue ile ilgili bugüne kadar herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak kısım kısım iddialar internete sızıyor ve olayın bütününü görme imkanımız oluyor. CES 2013 fuarında da olmayacağı düşünüldüğünde, Microsoft'un MWC 2013 etkinliğinde bir lansman yapması olası.

http://bbs.pcbeta.com/viewthread-1227974-1-1.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Zımparasız Pinokyo 6 yıl en beğenilen
Microsoft ve Blue deyince aklıma bir tek mavi ekran geliyor
.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
abrenax 6 yıl
gittikçe daha çok tabletlere uygun hale geliyor. yakında pc lere destek vermemeye başlarsa hiç şaşırmam...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THEKNIGHT 6 yıl abrenax
enver328

gittikçe daha çok tabletlere uygun hale geliyor. yakında pc lere destek vermemeye başlarsa hiç şaşırmam...

Öyle bişey olma ihtimali sıfır bunu biliyosunuz dimi ? tonlarca pc oyunu ve programı varken, tonlarca donanım varken nasıl vermeyecek bi düşünün bakalım söylediğinizx şeyin ne kadar saçma olduğunu anlayacaksınız.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo22 6 yıl
Keklikler paralarını hazırlasa iyi olur çünkü bir kaç aya kalmaz windows 9 çıkar belkide ben bunu yazana kadar çıkmıştır bile O_o
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 6 yıl
Artık ölene kadar 7.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dark Templar 6 yıl Zuko
Erchamion

Artık ölene kadar 7.

ön yargıları yıkmak lazım.. ilk 8 i denediğimde sinirlendim sildim.. şimdi ise 7 ye dönmem diyorum artık..
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 6 yıl
abdullahkhan
Nedense Herkes -Windows kullanan kişiler bile- , günümüzde MCye düşman kesilmiş. W7ye desteğini çekiversin de aklınız başına gelsin.
8 masaüstü modundan bir şey götürmüyor aksine birçok şey ekliyor, başlat menüsü de sadece başlangıç olarak daha modern bir hâl almış o kadar, neden bu kadar büyüttünüz ki şunu?Ayrıca, MCnin sadece başlat menüsünün değişmesiyle dahi kullanıcı kaybettiğini düşünürsek, Görev Çubuğu gibi bir şeyi MCnin kaldırması imkansızdır.

MicroSoft
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 6 yıl
microsoft, win8 kullanımının beklentilerin çok altında kalması ile ders alıp geri adım atacağına, bu sefer görev çubuğunuda kaldırıyor, kendi sonunu kendi hazırlıyor bence. şu gün kullandığımızdan çok farklı birşey koyuyor önümüze ki kullandığımızdan memnunken niye böyle birşeye girişelim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanr 6 yıl
Eğer Microsoft masaüstü olayını rafa kaldırırsa Android ve UOS'u kesinlikle durduramaz. Bence adamların en büyük avantajı bu iken bundan vazgeçmeleri onlar için bir facia olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
Windows 9 hatalarindan donerler diyordum ama microsoft bize mouse ile dokunmatik arayuzu kullandirmada kararli. Anlasilan yola linux la devam edecez. Eskiden oyun oynanmiyor diye kurmazdik ama artik pc de oyun devride kapandi, arada bir eksik kalmadi gibi. Hatta fazlasi var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciddiyetsiz 6 yıl
yorumlara bakıyorum da o onu yiyecek bu bunu bitirecek falan filan. android ilk çıktığında çöp işe yaramaz falan deniliyordu. bi tutturulmuş ios da ios gidiyordu. ne oldu? çoğu kullanıcı sıkıldı ve android'e yöneldi. şimdi de hala yok windows batar çıkar, yok nokia ezer geçer, dibe batar falan...
bir de yıllardır bitmeyen masal "oo linux varken windows da neymiş. sen linux'taki şekilleri bi görsen.. hem de hiç kasmıyor.." onları biz de gördük denedik. evet bu söylenenler doğru. ancak bi farkla. bunları yapman için standart bir kullanıcı için uzaya roket fırlatmaktan farksız sayılan bi dünya kod, ayar, uğraş ve zaman ile mümkün. peki windows'ta durum ne? "ileri-ileri-ileri-bitir" linux hala standartlaşamadığı için hala %2'lerde bi kullanım oranına sahip.
yıllardır bitmeyen konsol-pc kapışmasındaki gibi üreticiler her zaman standardı olana ürün çıkarır.
buradan da windows 8'e gelirsek windows bu kadar yaygın iken ortak bir sistem ile pekala çok çabuk büyüyebilir. zaten microsofttan da beklenen pc-tablet-telefon-konsol arasında köprü kurabilmesi. bunu kurduğunda afedersiniz de niye satamasın? şu anda pazarda bu 4 alanda da donanıma kim hakim bu kadar? apple? google?
ayrıca kaç kişi aa google servisleri direk entegre diyerek android yüklü cihaz alıyor ki? bugün en sıradan akıllı telefon bile popüler servisleri destekleyerek geliyor. arkasında google var diye yönelseydi millet o zaman bugün hala facebook değil google+ kullanırdık.
neyse uzatmaya gerek yok aslında. zaman değişiyor. internetin ceplerimize kadar girdiği günümüzde ise bizim farkına varamadığımız hızda değişiyor. o yüzden ne ios'lar ne androidler ne wp'lar hepsi zamanla değişecek. bi biri bi biri yükselecek alçalacak. yemeyin bu kadar birbirinizi. hangisini seviyorsanız hangi platform hoşunuza gidiyorsa gidin alın, kullanın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beautifulwinners 6 yıl
başlat menüsü gitti çok zor adapte oldum gelecek işletim sistemnde masaütünden görev çubuğunuda kaldıracaklar peki ama ona işletim sistemi denmez ne iş yapıyorsun derim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 6 yıl
bu Microsoft işletim sistemlerini çıkarıp sonrasını çöpe atar oldu. bismillah Windows 8 daha yeni bide hani Windows 7 service pack 2. maşallah sp1 den sonra 154 güncelleme çıkmış bir sp2 yapmıyorlar. yeni strateji parayı nasıl bolca kazanır millete yeni diye güncellenmiş w8 satarım oldu galiba. zaten 8 in 7den farkıda dokunmatik özelliği yoksa yok bi farkı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
çıksada denesek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1449 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, uygulama haber ve windows 8
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Gameloft Duo Gamer video inceleme 6 yıl Avermedia Live Gamer HD "Oyunlara kayıtsız kalmayın!" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim