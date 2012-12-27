Windows Blue ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor





Microsoft'un gelecek yıl farklı bir işletim sistemi anlayışını uygulamaya koyacağı Windows Blue adlı proje ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.





Daha önce orijinal Windows 8 kullanıcıları için ücretsiz veya düşük fiyatlı bir güncelleme olacağı veya yeni bir işletim sistemi versiyonu olacağı şeklinde iddialar gündeme gelmişti. Windows'un tabletlerde 7 ve 8 inçlik ekranlara destek sunacağı ve 7 inçlik tablet segmentinde mücadele için donanım gereksinimlerinden kısıntı yapılacağı diğer ortaya atılan iddialardı.





Kendisini Windows 9 geliştiricisi olarak tanıtan bir üyenin PCBeta forumlarında verdiği bilgilere göre, Blue güncellemesi Windows 8 için önemli görsel değişiklikler sunacak. Örneğin; Windows Phone 8 işletim sisteminde gördüğümüz ölçeklenebilir başlangıç ekranı öğeleri artık masaüstü ve tabletlere de gelecek.





Windows 8'de masaüstü modunu biraz kırpan Microsoft, Blue'da da buna devam edecek. Modern Windows arayüzü Blue güncellemesinde devam ederken, masaüstü modunu bu kez görev çubuğu olmadan göreceğiz. Ayrıca modern arayüz için masaüstünde bazı görünüm değişiklikleri de yapılacak.





Diğer bir değişiklik ise Windows kernel versiyonunun 6.3 sürümüne yükseltilecek olması. Böylece sistem daha akıcı hale gelecek.





Microsoft tarafından Blue ile ilgili bugüne kadar herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak kısım kısım iddialar internete sızıyor ve olayın bütününü görme imkanımız oluyor. CES 2013 fuarında da olmayacağı düşünüldüğünde, Microsoft'un MWC 2013 etkinliğinde bir lansman yapması olası.

http://bbs.pcbeta.com/viewthread-1227974-1-1.html