Windows Blue ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor

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Microsoft'un gelecek yıl farklı bir işletim sistemi anlayışını uygulamaya koyacağı Windows Blue adlı proje ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Daha önce orijinal Windows 8 kullanıcıları için ücretsiz veya düşük fiyatlı bir güncelleme olacağı veya yeni bir işletim sistemi versiyonu olacağı şeklinde iddialar gündeme gelmişti. Windows'un tabletlerde 7 ve 8 inçlik ekranlara destek sunacağı ve 7 inçlik tablet segmentinde mücadele için donanım gereksinimlerinden kısıntı yapılacağı diğer ortaya atılan iddialardı.
Kendisini Windows 9 geliştiricisi olarak tanıtan bir üyenin PCBeta forumlarında verdiği bilgilere göre, Blue güncellemesi Windows 8 için önemli görsel değişiklikler sunacak. Örneğin; Windows Phone 8 işletim sisteminde gördüğümüz ölçeklenebilir başlangıç ekranı öğeleri artık masaüstü ve tabletlere de gelecek.
Windows 8'de masaüstü modunu biraz kırpan Microsoft, Blue'da da buna devam edecek. Modern Windows arayüzü Blue güncellemesinde devam ederken, masaüstü modunu bu kez görev çubuğu olmadan göreceğiz. Ayrıca modern arayüz için masaüstünde bazı görünüm değişiklikleri de yapılacak.
Diğer bir değişiklik ise Windows kernel versiyonunun 6.3 sürümüne yükseltilecek olması. Böylece sistem daha akıcı hale gelecek.
Microsoft tarafından Blue ile ilgili bugüne kadar herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak kısım kısım iddialar internete sızıyor ve olayın bütününü görme imkanımız oluyor. CES 2013 fuarında da olmayacağı düşünüldüğünde, Microsoft'un MWC 2013 etkinliğinde bir lansman yapması olası.
http://bbs.pcbeta.com/viewthread-1227974-1-1.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Öyle bişey olma ihtimali sıfır bunu biliyosunuz dimi ? tonlarca pc oyunu ve programı varken, tonlarca donanım varken nasıl vermeyecek bi düşünün bakalım söylediğinizx şeyin ne kadar saçma olduğunu anlayacaksınız.
ön yargıları yıkmak lazım.. ilk 8 i denediğimde sinirlendim sildim.. şimdi ise 7 ye dönmem diyorum artık..
MicroSoft
bir de yıllardır bitmeyen masal "oo linux varken windows da neymiş. sen linux'taki şekilleri bi görsen.. hem de hiç kasmıyor.." onları biz de gördük denedik. evet bu söylenenler doğru. ancak bi farkla. bunları yapman için standart bir kullanıcı için uzaya roket fırlatmaktan farksız sayılan bi dünya kod, ayar, uğraş ve zaman ile mümkün. peki windows'ta durum ne? "ileri-ileri-ileri-bitir" linux hala standartlaşamadığı için hala %2'lerde bi kullanım oranına sahip.
yıllardır bitmeyen konsol-pc kapışmasındaki gibi üreticiler her zaman standardı olana ürün çıkarır.
buradan da windows 8'e gelirsek windows bu kadar yaygın iken ortak bir sistem ile pekala çok çabuk büyüyebilir. zaten microsofttan da beklenen pc-tablet-telefon-konsol arasında köprü kurabilmesi. bunu kurduğunda afedersiniz de niye satamasın? şu anda pazarda bu 4 alanda da donanıma kim hakim bu kadar? apple? google?
ayrıca kaç kişi aa google servisleri direk entegre diyerek android yüklü cihaz alıyor ki? bugün en sıradan akıllı telefon bile popüler servisleri destekleyerek geliyor. arkasında google var diye yönelseydi millet o zaman bugün hala facebook değil google+ kullanırdık.
neyse uzatmaya gerek yok aslında. zaman değişiyor. internetin ceplerimize kadar girdiği günümüzde ise bizim farkına varamadığımız hızda değişiyor. o yüzden ne ios'lar ne androidler ne wp'lar hepsi zamanla değişecek. bi biri bi biri yükselecek alçalacak. yemeyin bu kadar birbirinizi. hangisini seviyorsanız hangi platform hoşunuza gidiyorsa gidin alın, kullanın.
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