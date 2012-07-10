Windows Phone 8 ve 7.8 arasındaki farklar internete sızdı

Windows Phone 8 işletim sisteminde pek çok önemli yenilik duyurulurken, hali hazırdaki Windows Phone cihazlarına sadece WP 7.8 güncellemesinin gönderileceğinin açıklanması hayal kırıklığı yaratmıştı.





Microsoft, yine de pek çok önemli özelliğin WP 7.8 ile birlikte sunulacağını belirtse de Rus kaynaklı WP7forum sitesi, firma içinden bazı bilgiler elde ettiğini iddia ediyor. Bu bilgiler ışığında WP 8 ve WP 7.8 arasında ne gibi farklar olduğu ortaya konmuş.





Bilgilere göre Internet Explorer 10 sürümü sadece WP 8 cihazlarına geliyor. WP 7.8 için ise IE9 desteği sunuluyor. Skype çevrimiçi iletişim uygulaması ve Datasmart veri trafiği takip uygulaması WP 8 sürümünde yerleşik iken, WP 7.8 üzerinde ayrı bir uygulama olarak yer alıyor.





Operatörlerin farklı hizmetleri telefonlarında sunmalarına olanak tanıyacak RCS-e uygulaması ise WP 8'de yerleşik iken, WP 7.8'de ayrı olarak geliyor. WP 7.8'de bulut depolama imkanlarından OneNote ve Office 365 dosyaları faydalanacakken, WP 8 sistemindeki tüm içerikler bulut altyapısında saklanabilecek.





Ses komutları WP 7.8'de standart olarak sunulurken, WP 8 daha gelişmiş fonksiyonlara sahip olacak. Shazam benzeri bir yapıda olacak Bing Audio özelliği ise WP 8'de TV programlarını da tanıyacak şekilde geliştirilmiş.





Görsel ses postası öğesi, WP 7.8 ile bazı bölgelerde kullanıma sunulacakken, WP 8 ile tüm bölgelerde kullanım imkanını verecek.





Kablosuz olarak yazılım güncelleme özelliği de WP 7.8'de sadece uyarı niteliğinde olacakken, WP 8 üzerinde indirme ve yükleme yapabilecek. Güncellenmiş başlangıç ekranı ise her iki sürümde de bulunacak.





Site ayrıca soldaki WP 7.8, sağdaki WP 8 başlangıç ekranı olacak şekilde bir de görsel yayınlamış.