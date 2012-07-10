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Windows Phone 8 ve 7.8 arasındaki farklar internete sızdı

6 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 8 işletim sisteminde pek çok önemli yenilik duyurulurken, hali hazırdaki Windows Phone cihazlarına sadece WP 7.8 güncellemesinin gönderileceğinin açıklanması hayal kırıklığı yaratmıştı.

Microsoft, yine de pek çok önemli özelliğin WP 7.8 ile birlikte sunulacağını belirtse de Rus kaynaklı WP7forum sitesi, firma içinden bazı bilgiler elde ettiğini iddia ediyor. Bu bilgiler ışığında WP 8 ve WP 7.8 arasında ne gibi farklar olduğu ortaya konmuş.

Bilgilere göre Internet Explorer 10 sürümü sadece WP 8 cihazlarına geliyor. WP 7.8 için ise IE9 desteği sunuluyor. Skype çevrimiçi iletişim uygulaması ve Datasmart veri trafiği takip uygulaması WP 8 sürümünde yerleşik iken, WP 7.8 üzerinde ayrı bir uygulama olarak yer alıyor. 

Operatörlerin farklı hizmetleri telefonlarında sunmalarına olanak tanıyacak RCS-e uygulaması ise WP 8'de yerleşik iken, WP 7.8'de ayrı olarak geliyor. WP 7.8'de bulut depolama imkanlarından OneNote ve Office 365 dosyaları faydalanacakken, WP 8 sistemindeki tüm içerikler bulut altyapısında saklanabilecek.

Ses komutları WP 7.8'de standart olarak sunulurken, WP 8 daha gelişmiş fonksiyonlara sahip olacak. Shazam benzeri bir yapıda olacak Bing Audio özelliği ise WP 8'de TV programlarını da tanıyacak şekilde geliştirilmiş. 

Görsel ses postası öğesi, WP 7.8 ile bazı bölgelerde kullanıma sunulacakken, WP 8 ile tüm bölgelerde kullanım imkanını verecek.

Kablosuz olarak yazılım güncelleme özelliği de WP 7.8'de sadece uyarı niteliğinde olacakken, WP 8 üzerinde indirme ve yükleme yapabilecek. Güncellenmiş başlangıç ekranı ise her iki sürümde de bulunacak. 

Site ayrıca soldaki WP 7.8, sağdaki WP 8 başlangıç ekranı olacak şekilde bir de görsel yayınlamış.

http://wp7forum.ru/sravnitelnaya-tablica-funkcionala-windows-phone-8-i-windows-phone-7-8/ Yorum Yaz
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Mr.Legend 6 yıl
Bu cihazlara Custom Rom yüklenmiyor mu?
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mbugra19 6 yıl
galaxy note'a çok büyük diyen kitleden bu telefona çok kalın diyen birisi hala niye çıkmadı acaba?
millet pureview'i yazılımsal geliştirme falan zannediyor herhalde.Adamlar öküz gibi lens'i koymuşlar telefona.Eğer Nokia modaya uyup 4.7 hatta o kadara gerek yok 4.3 inçlik bir telefonu bu kalınlıkta üretirse tutacağını zannetmiyorum...

i.tmgrup.com.tr/...
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wustti 6 yıl
Public_Enemy
ya şu menu düzeni hakkaten insanların hoşuna gidiyor mu? bana aşırı karmakarışık geliyor.

bi süre kullan sonra tekrar eski windowsları kur. diyeceksin ki biz bunları nasıl kullanıyormuşuz:)
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Public_Enemy 6 yıl
ya şu menu düzeni hakkaten insanların hoşuna gidiyor mu? bana aşırı karmakarışık geliyor.
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Farwynd 6 yıl
broodofqueen
İlk iPhonedan beri Apple kullanıyorum. iPhone 4den 4Se geçmek zenginlik göstergesinden başka birşey değildi o yüzden geçmedim. Bir sonraki telefonum Windows 8 yüklü bir Lumia olacak. Değişiklik zamanı. Google ve Apple artık korkutucu şekilde her yanımızda.

Dostum bence sen zengin olarak kal. Yahu Microsoft'tan bahsediyosun. Hadi Apple ile karşılaştırılabilir kısıtlamalar konusunda falan ama Google ile kıyaslanması iki şirketinde çok saçma. Bir kere Apple ve Microsoft, açık kaynağa hiç bir zaman önem vermediler.
İnternetin, mobil pazarın ve daha bir çok bilgisayarla ilgili konunun gelişmesinde Google'ın son 10 yılda müthiş bir payı var.
Mobilde eğer Apple ve Microsoft'a kalsaydık ortada bu kadar çok ARM mimarili işlemci üreten firma olmayacaktı, her firma birbirine ilerlemesi için ivme katıyor daha fazla teknolojinin gelişimine olanak sağlıyor.
Microsoft daha pazarda söz sahibi olmamasına rağmen donanım kısıtlamaları, nokia'ya taviz vermesi bile bu sözlerimi kanıtlar nitelikte.
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Serkan.s 6 yıl
Ms ne yaparsa yapsın windowsun mobil platformdaki kaderi değişmez... Bence çok geç kaldılar...
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E_Aydin35 6 yıl
İyi yine ya , benim için çok vazgeçemeyeceğim şeyler değil..
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kmlfgkc 6 yıl
playstyle
nedense artık ilgimi çekmiyor !

bense nekadar nefret etmek istesemde( bir senedir windows phone gelmedi) bitürlü kopamıyorum
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RAN7843 6 yıl
Bir o zengin olmamıştı sizlerde olmasanız nokıa batar sanırım yaa ihtiyacın varsa ok git satın al ama bir ıyı telefonun varsa bi kucak dolusu para vermeye karşıyım en az bir telefon 3 veya 4 yıl kullanılmalıııı tabiki milyonersen her ay değiştirrrr
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jovanovic 6 yıl
Sızdı mı kendileri mi veriyorlar...
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broodofqueen 6 yıl
İlk iPhone'dan beri Apple kullanıyorum. iPhone 4'den 4S'e geçmek zenginlik göstergesinden başka birşey değildi o yüzden geçmedim. Bir sonraki telefonum Windows 8 yüklü bir Lumia olacak. Değişiklik zamanı. Google ve Apple artık korkutucu şekilde her yanımızda.
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