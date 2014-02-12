Windows Phone 8.1 görselleri 2K çözünürlük desteğine işaret ediyor

Haber Editörü
Microsoft'un Windows Phone 8.1 yazılım geliştirme aracını kapalı bir geliştirici grubuna dağıtmaya başlaması, nihai sürüme ait görsellerin de internete sızmasına neden oldu. Windows Phone 8.1 ile gelecek sayısız özellik de görseller sayesinde ortaya çıkıyor.
Bunlardan ilki 960x540 ve 2560x1440 piksellik ekran çözünürlüklerine olan destek. Bu sayede alt seviye Windows Phone cihazlarındaki 800x480 piksel çözünürlük yerini qHD çözünürlüklere bırakabilecek. 2K desteğinin gelmesi ise yıl bitmeden bu çözünürlüğe sahip bir Windows Phone cihazı görebileceğimizi gösteriyor.
Diğer yenilikler ise yeni bir kamera arayüzü, gezinti çubuğu optimizasyonu, varsayılan SMS uygulamasını seçebilme, yeni USB bağlantı ayarları, çevrimiçi içerik için tam ekran oynatma seçeneği, depolama alanı kontrolü, gelişmiş takvim uygulaması, ekran üzeri butonları saklayabilme, sanal gezinti çubuğu, ekranı aşağı sürükleyerek gelen bildirim ve kısayol çubuğu şeklinde sıralanabilir. Windows Phone 8.1 güncellemesinin Nisan ayında yayımlanması bekleniyor.
http://wmpoweruser.com/screenshots-of-leaked-windows-phone-8-1-features/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tam ekran oynatma seçeneği zaten çok geride kalmış bir özellik, daha önceden bunu destekliyor olması lazımdı.. Bakalım yeniliklere ayak uydurma çalışmaları Android seviyesine yetişebilecekmi? :)
Tam ekran oynatma zaten var hocam. Güncellemeyle gelecek olansa artık istersek videoyu tam ekran yapmadan da izleyebilecek olmamız. Mesela youtube'da video izlerken yorum okumak gibi. Şuanki sistem buna izin vermiyor. Ya yorum okucaksın, ya video izliceksin diyor
Umarım güzel bir bildirim merkezi tasarlar ve kullanım kolaylığı sunarlar da kullanıcılarını mutlu ederler...
İşte bu milletin mobil platformdaki arabasıda windowsphone yok ya magaza tutmadı yok yok alma neden? Tutmadı işte çubuk yok :)
Forum yöneticileri açık açık bağırıyorsa bu platforma geçmeyin diye tutturmuyorlar ağa tutmuyor...
Normal kullanıcılar için Mayıs ayı
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