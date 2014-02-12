Windows Phone 8.1 görselleri 2K çözünürlük desteğine işaret ediyor













Microsoft'un Windows Phone 8.1 yazılım geliştirme aracını kapalı bir geliştirici grubuna dağıtmaya başlaması, nihai sürüme ait görsellerin de internete sızmasına neden oldu. Windows Phone 8.1 ile gelecek sayısız özellik de görseller sayesinde ortaya çıkıyor.





Bunlardan ilki 960x540 ve 2560x1440 piksellik ekran çözünürlüklerine olan destek. Bu sayede alt seviye Windows Phone cihazlarındaki 800x480 piksel çözünürlük yerini qHD çözünürlüklere bırakabilecek. 2K desteğinin gelmesi ise yıl bitmeden bu çözünürlüğe sahip bir Windows Phone cihazı görebileceğimizi gösteriyor.





Diğer yenilikler ise yeni bir kamera arayüzü, gezinti çubuğu optimizasyonu, varsayılan SMS uygulamasını seçebilme, yeni USB bağlantı ayarları, çevrimiçi içerik için tam ekran oynatma seçeneği, depolama alanı kontrolü, gelişmiş takvim uygulaması, ekran üzeri butonları saklayabilme, sanal gezinti çubuğu, ekranı aşağı sürükleyerek gelen bildirim ve kısayol çubuğu şeklinde sıralanabilir. Windows Phone 8.1 güncellemesinin Nisan ayında yayımlanması bekleniyor.

http://wmpoweruser.com/screenshots-of-leaked-windows-phone-8-1-features/