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Windows Phone 8.1 görselleri 2K çözünürlük desteğine işaret ediyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,5b
1
13
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 8.1 görselleri 2K çözünürlük desteğine işaret ediyor

Microsoft'un Windows Phone 8.1 yazılım geliştirme aracını kapalı bir geliştirici grubuna dağıtmaya başlaması, nihai sürüme ait görsellerin de internete sızmasına neden oldu. Windows Phone 8.1 ile gelecek sayısız özellik de görseller sayesinde ortaya çıkıyor.

Bunlardan ilki 960x540 ve 2560x1440 piksellik ekran çözünürlüklerine olan destek. Bu sayede alt seviye Windows Phone cihazlarındaki 800x480 piksel çözünürlük yerini qHD çözünürlüklere bırakabilecek. 2K desteğinin gelmesi ise yıl bitmeden bu çözünürlüğe sahip bir Windows Phone cihazı görebileceğimizi gösteriyor.

Diğer yenilikler ise yeni bir kamera arayüzü, gezinti çubuğu optimizasyonu, varsayılan SMS uygulamasını seçebilme, yeni USB bağlantı ayarları, çevrimiçi içerik için tam ekran oynatma seçeneği, depolama alanı kontrolü, gelişmiş takvim uygulaması, ekran üzeri butonları saklayabilme, sanal gezinti çubuğu, ekranı aşağı sürükleyerek gelen bildirim ve kısayol çubuğu şeklinde sıralanabilir. Windows Phone 8.1 güncellemesinin Nisan ayında yayımlanması bekleniyor.  
 
Windows Phone 8.1 görselleri 2K çözünürlük desteğine işaret ediyor

Windows Phone 8.1 görselleri 2K çözünürlük desteğine işaret ediyor
 

http://wmpoweruser.com/screenshots-of-leaked-windows-phone-8-1-features/ Yorum Yaz
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dakamon 5 yıl en beğenilen
Vay arkadaş 2 gündür forumlar çalkalanıyor daha yeni haberi yapıldı :) android ios haberi olaydı bak nasıl şak diye hemen haberi yapılırdı burada :)
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pckobat_78 5 yıl
Daha piyasaya çıkmamış ülkemize girmemiş elit için ortalığı yıkıyorlar haberleri 3-4 ayrı başlıkta yapılıyor. Ama wp'de nedense olay çok farklı sebebini gerçekten merak etmekteyim...
Daha piyasaya çıkmamış ülkemize girmemiş elit için ortalığı yıkıyorlar haberleri 3-4 ayrı başlıkta yapılıyor. Ama wp'de nedense olay çok farklı sebebini gerçek...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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expo-9009 5 yıl
Wp bölümünde gerçekten adminler iş yapmıyor. Üye ler çok daha geniş kapsamlı ve bilgili konular hazırlıyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Haberin yapılmaması tamamen arz talep meselesi ;)
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Jem-Jem 5 yıl
Aklıma "Iphone'un Home tuşunun şeklinin değişebileceği" haberi geldi birden :). Microsoft bu kadar kapsamlı bir güncelleme hazırlıyor, büyük siteler Windows Phone 8.1 haberleriyle kaynıyor, burada ses seda yok. Belki Windows tuşu değişseydi böyle olmazdı.
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E_Aydin35 5 yıl
Microsoft elde tutulur çalışmalar yapmaya başlamış. Ekranı yukarıdan aşşağıya sürükleyip bildirim okuma gibi yenilikler işlevsellik katar o WP telefonlarına.
Tam ekran oynatma seçeneği zaten çok geride kalmış bir özellik, daha önceden bunu destekliyor olması lazımdı.. Bakalım yeniliklere ayak uydurma çalışmaları Android seviyesine yetişebilecekmi? :)
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carter 5 yıl
Geçen gün Lumia 920'yi kullanma fırsatı yakaladım telefon bildiğin yağ gibi akıyor, bence lumiaların tek eksiği adam akıllı bir arayüz. Tabi mağazanın da hızlı bir şekilde büyümesi gerekiyor.
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jumuu 5 yıl E_Aydin35
isyankar_emre
Microsoft elde tutulur çalışmalar yapmaya başlamış. Ekranı yukarıdan aşşağıya sürükleyip bildirim okuma gibi yenilikler işlevsellik katar o WP telefonlarına.
Tam ekran oynatma seçeneği zaten çok geride kalmış bir özellik, daha önceden bunu destekliyor olması lazımdı.. Bakalım yeniliklere ayak uydurma çalışmaları Android seviyesine yetişebilecekmi? :)

Tam ekran oynatma zaten var hocam. Güncellemeyle gelecek olansa artık istersek videoyu tam ekran yapmadan da izleyebilecek olmamız. Mesela youtube'da video izlerken yorum okumak gibi. Şuanki sistem buna izin vermiyor. Ya yorum okucaksın, ya video izliceksin diyor
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AndryTR 5 yıl
Sanırım Windows Phone kullanıcıları en çok bildirim merkezi konusunda sevinecekler. Windows Phone 8 ilk çıktığında yetişmedi dediler, o gün bugündür insanlar bekliyor.
Umarım güzel bir bildirim merkezi tasarlar ve kullanım kolaylığı sunarlar da kullanıcılarını mutlu ederler...
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pckobat_78 5 yıl
Bizim memlekette bir olay vardır. Bir araba yapılır bu tutmadı derler aslında kendi kullandıkları Reno'lardan çok daha iyidir. Fiat'lara 10 çeker. Ama yok o tutmamıştır. Sebeb dersin yok ya tutmadı parçası pahalıymış derler.
İşte bu milletin mobil platformdaki arabasıda windowsphone yok ya magaza tutmadı yok yok alma neden? Tutmadı işte çubuk yok :)
Forum yöneticileri açık açık bağırıyorsa bu platforma geçmeyin diye tutturmuyorlar ağa tutmuyor...
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mhrylmz34 5 yıl
Tastamam bir sistem olacak.bildirim çubuğu önemli gerçekten .
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dakamon 5 yıl en beğenilen
Vay arkadaş 2 gündür forumlar çalkalanıyor daha yeni haberi yapıldı :) android ios haberi olaydı bak nasıl şak diye hemen haberi yapılırdı burada :)
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Bay H 5 yıl
Developer unlock cihazlar için Nisan ayı
Normal kullanıcılar için Mayıs ayı
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