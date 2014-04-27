Windows Phone 8.1 ilk güncellemesi ile ilgili bilgiler gelmeye başladı





Microsoft'un Windows Phone 8.1 geliştirici önizleme sürümü dağıtıma yeni başladı ancak WP 8.1 için ilk güncelleme paketine ait bilgiler de internete sızmaya başladı.





Reddit üzerinde bir Microsoft çalışanı tarafından sızdırıldığı belirtilen yeni paketin, WP 8.1 ile gelen yenilikler kadar fazla sayıda eklenti ile geldiği belirtiliyor. WP 8.1.1 olarak tanımlanan güncellemenin bazı yenilikleri ise şöyle sıralanıyor:





- İnteraktif canlı karolar

- Çekirdek sisteme entegre edilebilen kilit ekranı uygulamaları

- Hareket Merkezi'nde müzik kontrolleri

- Daha detaylı bildirimler

- Instagram uygulamasın doğrudan emsajlaşma desteği

- KIK ve Skype uygulamalarında baştan aşağı yeni tasarım

- Mesajlaşma uygulamasında baloncuk şeklinde kişilerle sohbet penceresinin temsil edilmesi

- Yeni kilit ekranı kaydırma hareketleri ve şifre giriş teknikleri

- Alarm uygulamasına kronometre ve sayaç eklentisi

- Cortana final sürümü

- Birim dönüştürme uygulamaları

- Karoların 30 saniyede bir yenilenmesi





Windows Phone 8.1.1 güncellemesinin yaz aylarında indirmeye sunulması bekleniyor.