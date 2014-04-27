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Windows Phone 8.1 ilk güncellemesi ile ilgili bilgiler gelmeye başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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33
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 8.1 ilk güncellemesi ile ilgili bilgiler gelmeye başladı

Microsoft'un Windows Phone 8.1 geliştirici önizleme sürümü dağıtıma yeni başladı ancak WP 8.1 için ilk güncelleme paketine ait bilgiler de internete sızmaya başladı.

Reddit üzerinde bir Microsoft çalışanı tarafından sızdırıldığı belirtilen yeni paketin, WP 8.1 ile gelen yenilikler kadar fazla sayıda eklenti ile geldiği belirtiliyor. WP 8.1.1 olarak tanımlanan güncellemenin bazı yenilikleri ise şöyle sıralanıyor:

- İnteraktif canlı karolar
- Çekirdek sisteme entegre edilebilen kilit ekranı uygulamaları
- Hareket Merkezi'nde müzik kontrolleri
- Daha detaylı bildirimler
- Instagram uygulamasın doğrudan emsajlaşma desteği
- KIK ve Skype uygulamalarında baştan aşağı yeni tasarım
- Mesajlaşma uygulamasında baloncuk şeklinde kişilerle sohbet penceresinin temsil edilmesi
- Yeni kilit ekranı kaydırma hareketleri ve şifre giriş teknikleri
- Alarm uygulamasına kronometre ve sayaç eklentisi
- Cortana final sürümü
- Birim dönüştürme uygulamaları
- Karoların 30 saniyede bir yenilenmesi

Windows Phone 8.1.1 güncellemesinin yaz aylarında indirmeye sunulması bekleniyor. 

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Elsa 5 yıl en beğenilen
Mağara nasıldı
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blackdiamond16 5 yıl
Haber yaptık demek için haber yapıyorsunuz, bravo valla... Ben bu formumda iki haberci tanıyorum MR.H ve e-militarist...
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alperen_69 5 yıl
Bizim MR.H bin haberini okudunuz sanırım
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DH Misafiri 5 yıl
wp 8.5 kdr yolun var hacı :)
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Kemo3636 5 yıl
Cany crus saga gelse 8.1 ile face oyunları ne iyi olur
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Basteryus 5 yıl
Bu da dosya yöneticisi

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dr_mrh 5 yıl
arkadaşlar merak ettiğim bir konuyu acaba wp kullanıcıları cevaplayabilir mi?
bu arka plan rengi kutucuların rengi değişebiliyormu
mesela arkaplanı beyaz kutu renklerini seniz dalgası gibi yada img.donanimhaber.com/...
bu arkadaşın paylaştığı gibi yapabiliyormuyuz
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Bay H 5 yıl dr_mrh
Evet,8.1 ile kutulara arka plan ekleyebilmekteyiz.
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muratkaya 5 yıl
Kronometre için windows phone alacağım.
Şaka bir yana kullanıcı memnuniyeti Android'den daha yüksekmiş. Bu konuda istatistiklere bakabilirsiniz.
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1BilimAdamı 5 yıl
Yayınlansa artık
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Cihat_, 5 yıl 1BilimAdamı
en erken haziran
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pavlov_ 5 yıl
Grkankot2 ye cevap vermeyin konunun düzenini bozuyorsunuz uğraşmayın trolle.
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Nobody_Found 5 yıl
Vay be hmn yeni güncelleme
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DH Misafiri 5 yıl
Woow kronometre gelmiş süper
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mehmedaltair 5 yıl
Kronometre ve sayaç yeni geliyormuş
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Blood Money 5 yıl
8.1.1 olmamış başka isim bulsunlar.
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