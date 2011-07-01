Windows Phone Marketplace'deki uygulama sayısı 25,000'i aştı

Microsoft'un Windows Phone 7 ile açtığı uygulama mağazası Windows Phone Marketplace, önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Microsoft'un açıklamasına göre 40,000'den fazla geliştiriciye uygulamalarını kullanıcılara ulaştırmasını sağlayan mağaza; artık 25,000'den fazla uygulamayı kullanıcılara sunuyor.

25,000'i aşkın uygulamanın neredeyse yarısının ücretsiz satıldığı Marketplace, kapılarını 1000 uygulama ile açmış; Mart ayının başında bu sayı 9000'e ulaşmıştı. Mayıs ayının son döneminde ise uygulama sayısı 18,000'i aşan Marketplace'in Nokia'nın Windows Phone'a destek vermesinden ötürü ilerleyen dönemlerde çok daha hızlı büyümesi muhtemel görünüyor.