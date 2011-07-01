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Windows Phone Marketplace'deki uygulama sayısı 25,000'i aştı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows Phone 7 ile açtığı uygulama mağazası Windows Phone Marketplace, önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Microsoft'un açıklamasına göre 40,000'den fazla geliştiriciye uygulamalarını kullanıcılara ulaştırmasını sağlayan mağaza; artık 25,000'den fazla uygulamayı kullanıcılara sunuyor.

25,000'i aşkın uygulamanın neredeyse yarısının ücretsiz satıldığı Marketplace, kapılarını 1000 uygulama ile açmış; Mart ayının başında bu sayı 9000'e ulaşmıştı. Mayıs ayının son döneminde ise uygulama sayısı 18,000'i aşan Marketplace'in Nokia'nın Windows Phone'a destek vermesinden ötürü ilerleyen dönemlerde çok daha hızlı büyümesi muhtemel görünüyor.


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JohnLord 8 yıl
gelse bile sadece şirketler kullanır wp7 yi çocukların ellerinde artık 5800 yerine galaxy mini galaxy gio vs var
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séquestre 8 yıl
Böyle bir haberi kısa süre önce yine görmüştüm DH'de..
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Klasör.:X:. 8 yıl
türkiyeye illaki gelecek bu kaçınılmaz bir son ancak kimbilir ne zman?
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MeT06. 8 yıl
TR yi desteklemediğin sürece gözümde bir hiçsin wp7 istersen 500.000 uygulaman olsun.
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