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Windows Phone işletim sistemine 1080p ekran desteği geliyor

6 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows Phone işletim sistemine 1080p ekran desteği geliyor

Güncel teknolojilere destek söz konusu olduğunda rakip platformların gerisinde kalan Windows Phone için Microsoft'un geliştirme çalışmaları devam ediyor. The Verge sitesinin ismi açıklanmayan kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Wİndows Phone platformuna 1080p yani Full HD çözünürlük desteği bu sene sona ermeden önce gelmiş olacak.
Android  ekosisteminde Full HD çözünürlükteki telefonlar yavaş yavaş yaygınlaşırken, tek bir üretici tarafından kullanılan kapalı platformlar için bu gelişme şu an pek gündemde değil. Apple ve Blackberry tarafından yakın gelecek için Full HD çözünürlüğünde akıllı telefon sunulması beklenmiyor ancak pek çok farklı üreticinin kullandığı Windows Phone platformuyla ilgili olarak Microsoft'un farklı planlamalar içerisinde olduğu biliniyordu.
GDR3 olarak tanımlanan Windows Phone platformuna yönelik 3. büyük yazılım güncellemesinde 1080p çözünürlüğünün geleceği aynı zamanda Qualcomm'un yeni nesil dört çekirdekli Snapdragon işlemcileri de bu güncelleme ile Windows Phone platformuna dahil olacak. Hatırlanacağı üzere HTC bir süre önce Zenith kod adını taşıyan, 4.7-inç ekrana ve dört çekirdekli işlemciye sahip Windows Phone 8 cihaz tasarlamış, ancak işletim sistemi bu donanımlara destek vermediği için bu cihazı ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalmıştı. 

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stalker(1979) 6 yıl en beğenilen
900p (400ppi) çözünürlükten yukarısı gereksiz diyecem ama artık olan oldu 1080p cepler var. Bu çözünürlük son olsun artık. Şimdi mesele full hd ekranı en iyi şekilde oyun oynatacak grafik kartını geliştirmeleri. Bu seneki grafik işlemcileri oyunları full hd ayarlarda zar zor çalıştırıyor. fakat gelişmesi lazım çünkü oyunlar hızla gelişiyor. Tabi ki kronik sorunumuz olan batarya olayına el atmak şart:)
900p (400ppi) çözünürlükten yukarısı gereksiz diyecem ama artık olan oldu 1080p cepler var. Bu çözünürlük son olsun artık. Şimdi mesele full hd ekranı en iyi ş...
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OverClocK1ng 6 yıl
kanatkanat
Bu çözünürlük son olsun artık. Şimdi mesele full hd ekranı en iyi şekilde oyun oynatacak grafik kartını geliştirmeleri. Bu seneki grafik işlemcileri oyunları full hd ayarlarda zar zor çalıştırıyor.
Tabi ki kronik sorunumuz olan batarya olayına el atmak şart:)

Ya akıllı telefonların çözünürlüğünü televizyonların çözünürlüğüne getirdiler. Artık daha fazlasını istemiyoruz. Ne ihtiyacımız var ne de daha fazlasını kaldıracak platform var. Zaten olsa da istemiyoruz. Benim korkum, TV ler 4K çözünürlüğe doğru gidiyor diye bunların da kudurup 5 inç ekrana 4K yı getirmeye çalışmaları. Yanında da 600X mikroskop hediye edeceklermiş. Sanki biz de ekrana bakıp "Aaaa evet görünmüyor ama pixeller varmış" diyeceğiz...
Dediğin gibi artık şu çözünürlüğü, çekirdeği bıraksınlar da pile el atsınlar. Zira insanlar artık her gün şarj etmekten bıktılar...
kanatkanatBu çözünürlük son olsun artık. Şimdi mesele full hd ekranı en iyi şekilde oyun oynatacak grafik kartını geliştirmeleri. Bu seneki gra...
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bozok_53_45 6 yıl
Full hd nin gereksiz oldugunu biliyoruz fakat pazarlama acisindan full hd ve 4 cekirdege destek vermeleri sart
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gogo316 6 yıl
On yıl önce 4-5 satırlık ekranları kullanirdik ne gelişti be
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sertacarslan 6 yıl
By Trex
hiç gerek yok 1080p ye aslında şuan donanım bile desteklemezken :S 1080pden sonra telefona 2k ekran koyup gelmesinlerde

1080P 2k zaten...
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M-A-K 6 yıl
Keşke 4.5'' de 720p standart olsaydı. Bu sene de yüzümüz gülmeyecek.
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Umutcan 6 yıl
1080p artık limit olmalı, cihazı 10cm'den gözünüzün içine sokarak kullanmadığınız sürece 1080p bile gereksiz aslında.
50-60cm'den elinizde tuttuğunuz cihaza bakarken bit kadar ekranda 720p/1080p farkını zaten göremezsiniz.
Üstelik piyasaya çıkmış olan cihazların gpu'ları da 1080p 3d uygulamalar için yeterli değil. Firmalar tamamen nabza göre şerbet vererek 1080p olayını aceleye getirdi.
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Public_Enemy 6 yıl
Full HD 4-5 inch bir ekranda gerçekten gereksiz, aynı telefonun aynı fiyata 720p ve 1080p seçeneği olsa ben 720p seçerim.
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sweatcan 6 yıl
Zaten wp da tek eksik 1080p ekrandı siz onu düşünün. Platform gerçekten iyi ama basit çok eksiği var zaten iyi olmasa çoktan çıktığı gibi bitmişti. O yüzden ekran yerine bu basit eksiklerin giderilmesini yeğlerim.
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sertacarslan 6 yıl
Full HD ekran gerekli-gereksiz tartışmasının bir anlamı yok. Telefonu oyun makinesi olarak görenler 480x800 ideal derler, haklılar. Telefonu multimedya ve internet erişim cihazı olarak gören ben ve diğerleri 1080p gerekli deriz, biz de haklıyız.
Windows Phone arabirim olarak seri bir cihaz, bu konuya özellikle dikkat ettikleri kesin. Ama uygulamalarda, internette takılma yok değil, daha dün kullandım.
Ayrıca teknolojik nedenlerle değil de angutun biri benim adıma karar vererek ve bana koyun muamelesi yaparak kısıtlamalar koyulan bir platformu, telefonu yada başka bir cihazı da hayatta alıp para kazandırmam...
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ycanatilgan 6 yıl
kanatkanat
900p (400ppi) çözünürlükten yukarısı gereksiz diyecem ama artık olan oldu 1080p cepler var. Bu çözünürlük son olsun artık. Şimdi mesele full hd ekranı en iyi şekilde oyun oynatacak grafik kartını geliştirmeleri. Bu seneki grafik işlemcileri oyunları full hd ayarlarda zar zor çalıştırıyor. fakat gelişmesi lazım çünkü oyunlar hızla gelişiyor. Tabi ki kronik sorunumuz olan batarya olayına el atmak şart:)

Bunlar ne dersek diyelim gelişecek ve gözün seviyesine yaklaşmak zorundalar. Bunun için daha çok yol var.
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HumbiGumbi 6 yıl
butze
enaz3posta apple varken kim napsin boyle uyduruk markalari.
Ben bu tür yorum yazanların apple kullanıcısı olduğunu sanmıyorum. Milleti kışkırtmak için atılan bir yorum.

parayla atmıyorlar ya yorumu beleş yaz gitsin ...
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HumbiGumbi 6 yıl
AngelFRANTIX
Çözünürlük önemli arkadaşlar. WP android kadar güçlü donanımlara ihtiyacı var. Tama stabil hızlı çalışıyor ama niye donanımı düşük olan bir telefoa yüksek donanıma sahip bir telefon kadar para harcıyayım?Telefonda FHD napcaz diyolar 4K ya geçerlerse napcaz diyorlar. Sen 5mp kameralı telefonla foto çekmişsin 480*800 çözünürlüklü ekranda hava atıyorsun çok süper çekiyor yaaa diye. 4k oldumu o fotoğraf ekrana yayılır zoom oranı düşer gerçek görüntüyü görürsün. Hani zoom yapınca bozuluyo diyorsunuz ya. İşte o zoom aslında son 1-2x e kadar çektiğiniz fotoğraftır.Kısaca 21mp DSLR almışsın 1024*768 ekranda bakıyorsun herşey nettir...FHD en azından göz ve film kalitesi açısından iyi.

iyi demişsiniz de ufak bir ayrıntıyı atlamışsınız 4k ya ne zaman geçecez ??? ikincisi ise o küçük ekranda ve şuan kullandığımız sistemlerde gayet iyi görünen bir şeyi niye sorun edelim ki bozulma yok gayet net zaten net olan birşeyi daha net yapmaya çalışmak sonuçta kullanacağımız alan artmıyor saçma değil mi sizce ? full hd olduğunda ekrana daha fazla obje konulmuyor yine aynı oranda ve sayıda obje sığıyor... diğer yandan zaten iyi olan bir şeyi daha iyi yapıp neden fazladan donanım ihtiyacı yaşayalım şuan ki full hd telefonlar oyunlarda zaman zaman sıkıntı yaratabiliyor incelemelerden gördüğüm kadarıyla buda ileride çıkacak oyunları kaldırmayacak demektir yada detaydan kısılacak demektir zorlamanın ne alemi var şuan ki donanımla 800*480 ekranda oyunları uzun yıllar çalıştırır yanlış mıyım ? bu tamamen benim görüşümdür ama bi 800*480 telefonun pixelini gördüm diyenlerde ya kartal göz var yada göze sokup kullanıyorlar telefonu :D kısacası full hd ye gerek olmadığını düşünüyorum gereksiz maliyet getiriyor peşinde şuan ki ekran teknolojileriyle gayet net görüntü alınabiliyor telefonlardan ...
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Riqus 6 yıl
Android kullaniyorun memnunum ama windows phonelar hafife alincak gibi degil cok hizli ram i yormuyor en badit telefonda bile cok hizlilar hic yavaslama gormedim windows Phone lar cok hizli geliscekler bence .
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