Windows Phone işletim sistemine 1080p ekran desteği geliyor

Güncel teknolojilere destek söz konusu olduğunda rakip platformların gerisinde kalan Windows Phone için Microsoft'un geliştirme çalışmaları devam ediyor. The Verge sitesinin ismi açıklanmayan kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Wİndows Phone platformuna 1080p yani Full HD çözünürlük desteği bu sene sona ermeden önce gelmiş olacak.

Android ekosisteminde Full HD çözünürlükteki telefonlar yavaş yavaş yaygınlaşırken, tek bir üretici tarafından kullanılan kapalı platformlar için bu gelişme şu an pek gündemde değil. Apple ve Blackberry tarafından yakın gelecek için Full HD çözünürlüğünde akıllı telefon sunulması beklenmiyor ancak pek çok farklı üreticinin kullandığı Windows Phone platformuyla ilgili olarak Microsoft'un farklı planlamalar içerisinde olduğu biliniyordu.

GDR3 olarak tanımlanan Windows Phone platformuna yönelik 3. büyük yazılım güncellemesinde 1080p çözünürlüğünün geleceği aynı zamanda Qualcomm'un yeni nesil dört çekirdekli Snapdragon işlemcileri de bu güncelleme ile Windows Phone platformuna dahil olacak. Hatırlanacağı üzere HTC bir süre önce Zenith kod adını taşıyan, 4.7-inç ekrana ve dört çekirdekli işlemciye sahip Windows Phone 8 cihaz tasarlamış, ancak işletim sistemi bu donanımlara destek vermediği için bu cihazı ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalmıştı.