Microsoft’tan yeni Xbox için ipucu: Konsol mu, PC mi, yoksa ikisi birden mi?

Yeni Xbox için yeni detaylar
Xbox CEO’su Sarah Bond, bu hafta Mashable’a verdiği röportajda yeni nesil Xbox’ın bir oyun bilgisayarı gibi çalışacağı yönündeki iddialar sorulduğunda “Haklısınız, yeni nesil konsol çok premium, çok üst düzey ve özenle hazırlanmış bir deneyim olacak. Bu el konsolunda bizim düşüncelerimizin bir kısmını görmeye başlıyorsunuz ama hepsini açıklamak istemiyorum” ifadelerini kullandı. Bu tanım, aynı zamanda cihazın yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağına da işaret ediyor.
Bond’un son sözleri, Xbox’ın gelecekte Windows tabanlı, çoklu üretici destekli bir donanım ailesine dönüşebileceğini düşündürüyor. Yani, Microsoft yalnızca kendi konsolunu değil farklı markalar tarafından geliştirilen cihazları da “Xbox” çatısı altında değerlendirebilir.
"Bu el konsolunda bizim düşüncelerimizin bir kısmını görmeye başlıyorsunuz" söylemi de yaklaşık 1.000 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya çıkan ROG Xbox Ally X'e ve sergilediği Xbox-Windows birleşiminin potansiyeline işaret ediyor. Henüz resmi bir tarih paylaşılmamış olsa da, kulislerde yeni Xbox'ın 2027 civarında piyasaya sürülebileceği konuşuluyor.