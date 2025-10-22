Giriş
    Microsoft’tan yeni Xbox için ipucu: Konsol mu, PC mi, yoksa ikisi birden mi?

    Microsoft, yeni nesil Xbox’la konsol ve PC deneyimini birleştirmeye hazırlanıyor. AMD tabanlı, Windows destekli hibrit cihaz, “çok premium ve üst düzey bir deneyim” sunacak.

    Microsoft’tan yeni nesil Xbox için önemli açıklama Tam Boyutta Gör
    Microsoft, uzun süredir merakla beklenen yeni nesil Xbox konsolu hakkında ipuçlarını adım adım veriyor. Şirketin açıklamaları, bu cihazın geleneksel bir oyun konsolundan çok daha fazlası olabileceğini gösteriyor. Şu ana kadar doğrulanan bilgilere göre yeni Xbox, tek bir mağazaya bağlı olmayacak, AMD tabanlı bir çip kullanacak ve mevcut Xbox oyun kütüphanesiyle tam uyumluluğunu koruyacak. Ancak son açıklamalar, cihazın konsol ve PC özelliklerini birleştiren hibrit bir yapıya sahip olabileceğine işaret ediyor.

    Yeni Xbox için yeni detaylar

    Xbox CEO’su Sarah Bond, bu hafta Mashable’a verdiği röportajda yeni nesil Xbox’ın bir oyun bilgisayarı gibi çalışacağı yönündeki iddialar sorulduğunda “Haklısınız, yeni nesil konsol çok premium, çok üst düzey ve özenle hazırlanmış bir deneyim olacak. Bu el konsolunda bizim düşüncelerimizin bir kısmını görmeye başlıyorsunuz ama hepsini açıklamak istemiyorum” ifadelerini kullandı. Bu tanım, aynı zamanda cihazın yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağına da işaret ediyor.

    Microsoft’tan yeni nesil Xbox için önemli açıklama Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un yeni nesil Xbox yaklaşımı, daha önceki açıklamalarıyla da tutarlılık gösteriyor. Bond, geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı bir konuşmada "tek bir mağazaya veya tek bir cihaza bağlı olmayan bir Xbox deneyimi" sunacaklarını söylemiş ve Windows ekosistemine göz kırpmıştı.

    Bond’un son sözleri, Xbox’ın gelecekte Windows tabanlı, çoklu üretici destekli bir donanım ailesine dönüşebileceğini düşündürüyor. Yani, Microsoft yalnızca kendi konsolunu değil farklı markalar tarafından geliştirilen cihazları da “Xbox” çatısı altında değerlendirebilir.

    “Bu el konsolunda bizim düşüncelerimizin bir kısmını görmeye başlıyorsunuz” söylemi de yaklaşık 1.000 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya çıkan ROG Xbox Ally X’e ve sergilediği Xbox-Windows birleşiminin potansiyeline işaret ediyor. Henüz resmi bir tarih paylaşılmamış olsa da, kulislerde yeni Xbox’ın 2027 civarında piyasaya sürülebileceği konuşuluyor.

