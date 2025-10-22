Microsoft’tan yeni Xbox için ipucu: Konsol mu, PC mi, yoksa ikisi birden mi?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, uzun süredir merakla beklenen yeni nesil Xbox konsolu hakkında ipuçlarını adım adım veriyor. Şirketin açıklamaları, bu cihazın geleneksel bir oyun konsolundan çok daha fazlası olabileceğini gösteriyor. Şu ana kadar doğrulanan bilgilere göre yeni Xbox, tek bir mağazaya bağlı olmayacak, AMD tabanlı bir çip kullanacak ve mevcut Xbox oyun kütüphanesiyle tam uyumluluğunu koruyacak. Ancak son açıklamalar, cihazın konsol ve PC özelliklerini birleştiren hibrit bir yapıya sahip olabileceğine işaret ediyor.

Yeni Xbox için yeni detaylar

Xbox CEO’su Sarah Bond, bu hafta Mashable’a verdiği röportajda yeni nesil Xbox’ın bir oyun bilgisayarı gibi çalışacağı yönündeki iddialar sorulduğunda “Haklısınız, yeni nesil konsol çok premium, çok üst düzey ve özenle hazırlanmış bir deneyim olacak. Bu el konsolunda bizim düşüncelerimizin bir kısmını görmeye başlıyorsunuz ama hepsini açıklamak istemiyorum” ifadelerini kullandı. Bu tanım, aynı zamanda cihazın yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağına da işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft’un yeni nesil Xbox yaklaşımı, daha önceki açıklamalarıyla da tutarlılık gösteriyor. Bond, geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı bir konuşmada "tek bir mağazaya veya tek bir cihaza bağlı olmayan bir Xbox deneyimi" sunacaklarını söylemiş ve Windows ekosistemine göz kırpmıştı.

Bond’un son sözleri, Xbox’ın gelecekte Windows tabanlı, çoklu üretici destekli bir donanım ailesine dönüşebileceğini düşündürüyor. Yani, Microsoft yalnızca kendi konsolunu değil farklı markalar tarafından geliştirilen cihazları da “Xbox” çatısı altında değerlendirebilir.

Xbox Ally fiyatı için Microsoft'tan açıklama: Kararı biz vermedik 1 gün önce eklendi

“Bu el konsolunda bizim düşüncelerimizin bir kısmını görmeye başlıyorsunuz” söylemi de yaklaşık 1.000 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya çıkan ROG Xbox Ally X’e ve sergilediği Xbox-Windows birleşiminin potansiyeline işaret ediyor. Henüz resmi bir tarih paylaşılmamış olsa da, kulislerde yeni Xbox’ın 2027 civarında piyasaya sürülebileceği konuşuluyor.

