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Windows Phone mağazası 3G indirme limiti 100MB'a yükseldi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Uygulama Haber Video
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone mağazası 3G indirme limiti 100MB'a yükseldi

Uygulama mağazaları genelde WiFi bağlantısına göre daha kısıtlı ve pahalı olan 3G/4G üzerinden uygulama indirmeye kısıtlamalar getiriyor. Kullanıcının yararına olan bu kısıtlama altyapıların gelişmesi nedeniyle yavaş yavaş gevşetiliyor. 

Apple'dan sonra Microsoft da hücresel veri bağlantısı üzerinden Windows Phone uygulaması indirme limitini 100MB'a yükseltti. Daha önce bu limit 50MB idi. Böylece akıllı telefonlardan 100MB'a kadar boyutlarda uygulama indirilebilecek. 

Bununla birlikte arka planda veri indirme işlemi yapan uygulamaların hücresel veri bağlantısı limiti ise halen 20MB seviyesinde. 

http://wmpoweruser.com/microsoft-increase-windows-phone-store-download-limit-to-100-mb/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Reliq 5 yıl
Şu özelliği bir getiremediler, diyelim 2g\3g ile oyun indirmeye kalktım ve durdurmak istiyorum ki evde wifi ile çeksin. Ama sadece durdurma seçeneği var. Durdur ve wifi bağlantısı olunca devam et seçeneği güzel olurdu. Uygulamayı durdurunca günlerce orada unutuyorum.
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kpln04 5 yıl
hahaha geçen 1.5 gb çektim 3g ile gt racing 2yi
bu ne saçma şeydir
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Nokia Specialist 5 yıl
Resimdeki cihaz lumia 800 yani Windows Phone 7.5 haberiniz olsun...

Ayrıca Data Sense gibi bir nimet var
1 Yanıt Yanıtla +1
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Sentez* 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Resimdeki cihaz lumia 800 yani Windows Phone 7.5 haberiniz olsun...

Ayrıca Data Sense gibi bir nimet var

3g watchdog bu konuda asıl "nimet"tir hocam lakin ne yazık ki wp için yok.Data Sense oldukça detaysız kalıyor watchdog'a göre.
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