Windows Phone mağazası 3G indirme limiti 100MB'a yükseldi





Uygulama mağazaları genelde WiFi bağlantısına göre daha kısıtlı ve pahalı olan 3G/4G üzerinden uygulama indirmeye kısıtlamalar getiriyor. Kullanıcının yararına olan bu kısıtlama altyapıların gelişmesi nedeniyle yavaş yavaş gevşetiliyor.





Apple'dan sonra Microsoft da hücresel veri bağlantısı üzerinden Windows Phone uygulaması indirme limitini 100MB'a yükseltti. Daha önce bu limit 50MB idi. Böylece akıllı telefonlardan 100MB'a kadar boyutlarda uygulama indirilebilecek.





Bununla birlikte arka planda veri indirme işlemi yapan uygulamaların hücresel veri bağlantısı limiti ise halen 20MB seviyesinde.

http://wmpoweruser.com/microsoft-increase-windows-phone-store-download-limit-to-100-mb/