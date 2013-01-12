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Windows RT için herkesin kolayca kullanabileceği jailbreak aracı yayınlandı

6 yıl
2,2b
3
18
Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft'un tabletler için geliştirdiği işletim sistemi Windows RT, hafta başında jailbreak edilmişti ve bu sayede ARM tabanlı işlemciye sahip cihazlarda çalışan masaüstü uygulamalarının Windows RT'de de çalıştırılması sağlanmıştı. Ancak, söz konusu Jailbreak işlemi normal düzeydeki bir kullanıcı için oldukça karışık olduğundan bu haber teknoloji sitelerinin manşetlerinden pek de öteye gidememişti. Haberin yayılmasının ardından, Microsoft cephesinden gelen bir açıklama ile bu işlemi gerçekleştirme başarısını gösteren kullanıcılar tebrik edilmiş ve açığın kapatılacağı işaret edilmişti.

Microsoft kapalı kapılar ardında bu açığı kapatmak için çalışa dursun, açıktan faydalanmak isteyen yazılımcılarda konuya daha çok odaklanmaya başlamış durumda. Söz konusu açıktan faydalanarak Surface'in üzerinde Mac OS'un eski bir sunucu sürümünün çalıştırılmasının ardından, bu konudaki çalışmalarını hızlandıran XDA Developers tayfası, Windows RT'de jailbreak işleminin kolayca gerçekleştirilebilmesi için bir araç çıkardı. Böylece Windows RT için jailbreak işlemi, normal düzeydeki kullanıcıların da rahatlıkla kullanabileceği bir hal alırken, işlemin getirdiği yararlardan da faydalanacak kişi sayısı artmış oldu.

Jailbreak işlemi x86 tabanlı masaüstü uygulamaları Windows RT üzerinde çalıştırmasa da, ARM tabanlı işlemciler için yeniden düzenlenmiş veya hali hazırda ARM tabanlı olup Windows'un yeni arayüzüyle uyumlu olmayan uygulamalarında çalıştırılmasına imkan veriyor. Ancak, Windows RT kullanıcılarına bu özgürlüğü tanıyan işlemin işletim sistemi her yeniden başlatıldığında sıfırlandığını ve işlemi her kapanıp açmada tekrarlamak gerektiğini de belirtelim.

XDA Developers tarafından yayınlanan jailbreak aracına ve bu işlem sonrasında Windows RT'li cihazınıza kurabileceğiniz bazı masaüstü uygulamalarına aşağıdaki bağlantılar üzerinden erişebilirsiniz. Windows RT'li cihazını Jailbreak yapmaya karar veren kullanıcıların tüm sorumluluğu üstlendiğini de hatırlatalım.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2092158 Yorum Yaz
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kingarthasilker 6 yıl en beğenilen
şimdi bunun adıda jailbreak diye gelip apple dava açmasın microsofta jailbreak benim windows rt de olmaz diye
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hknklc77 6 yıl
Arkadaşlar ben şu an atom işlemcili bir win8 tablet kullanıyorum. Deneyerek bu cihazda karar kıldım. 3. Nesilde olsa core i5 işlemcili tabletler bir laptop gibi fan çalıştırıp elinizi soba gibi ısıtıyorlar. Biraz performans kaybedip düşük enerji tüketimli modelleri tercih etmek daha doğru bence. Yada arm tabanlı rt li sürümler ihtiyaca göre tercih edilebilir.
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Doanc4n 6 yıl
Fiyatları biraz uygun olsaymış iyimiş. RT leri tanıtım fiyatı gibi ucuz yapıp normal win8 ile gelecek olanlar bu fiyat olabilirdi. Bu kadar para verdikten sonra iPad yada note 10.1 almak daha mantıklı.
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kingarthasilker 6 yıl
mnc07
kingarthasilker
mnc07
DH Misafiri
kingarthasilker şimdi bunun adıda jailbreak diye gelip apple dava açmasın microsofta jailbreak benim windows rt de olmaz diye
ahahahaısuhdoıuagsdougasduyagsdıugasdıfaıysdtfayusdfasdıgülüyormuyduk?
misafir falan ama artistliğe bak varol reyiz :D
haksızmıyım ?
haklısında niye misafirden yazıyon
ben misafir değilim :D
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|M|N|Ç| 6 yıl
DH Misafiri
kingarthasilker şimdi bunun adıda jailbreak diye gelip apple dava açmasın microsofta jailbreak benim windows rt de olmaz diye
ahahahaısuhdoıuagsdougasduyagsdıugasdıfaıysdtfayusdfasdıgülüyormuyduk?

misafir falan ama artistliğe bak varol reyiz :D
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kingarthasilker 6 yıl |M|N|Ç|
mnc07

DH Misafiri

kingarthasilker şimdi bunun adıda jailbreak diye gelip apple dava açmasın microsofta jailbreak benim windows rt de olmaz diye
ahahahaısuhdoıuagsdougasduyagsdıugasdıfaıysdtfayusdfasdıgülüyormuyduk?


misafir falan ama artistliğe bak varol reyiz :D

haksızmıyım ?
1 Yanıt Yanıtla
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itachi237 6 yıl
x86 tabanlı uygulamalar çalışıyor sanmıştım bir an.
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DH Misafiri 6 yıl
kingarthasilker
şimdi bunun adıda jailbreak diye gelip apple dava açmasın microsofta jailbreak benim windows rt de olmaz diye

ahahahaısuhdoıuagsdougasduyagsdıugasdıfaıysdtfayusdfasdı
gülüyormuyduk?
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frostburn 6 yıl
MrChromosty
turkiyede surface yok degil mi hala ?

ist bilişimde gordum gecen.
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kingarthasilker 6 yıl en beğenilen
şimdi bunun adıda jailbreak diye gelip apple dava açmasın microsofta jailbreak benim windows rt de olmaz diye
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Chromosty 6 yıl
turkiyede surface yok degil mi hala ?
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mq1n 6 yıl Chromosty
MrChromosty
turkiyede surface yok degil mi hala ?

Geçen Teknosa da 3100du yanlış hatırlamıyorsam
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Sajuuk 6 yıl Chromosty
MrChromosty
turkiyede surface yok degil mi hala ?

Alıcaksan pro'yu bekle, harbi 8 olanı.
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osmanefeozkan 6 yıl Chromosty
MrChromosty
turkiyede surface yok degil mi hala ?

Türkiyede var
Fakat baktıktan sonra anlarsınız


istanbulbilisim.com.tr/...
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eulogy 6 yıl
Demek ki wp'ye de çıkabilir.
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