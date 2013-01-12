Windows RT için herkesin kolayca kullanabileceği jailbreak aracı yayınlandı





Microsoft'un tabletler için geliştirdiği işletim sistemi Windows RT, hafta başında jailbreak edilmişti ve bu sayede ARM tabanlı işlemciye sahip cihazlarda çalışan masaüstü uygulamalarının Windows RT'de de çalıştırılması sağlanmıştı. Ancak, söz konusu Jailbreak işlemi normal düzeydeki bir kullanıcı için oldukça karışık olduğundan bu haber teknoloji sitelerinin manşetlerinden pek de öteye gidememişti. Haberin yayılmasının ardından, Microsoft cephesinden gelen bir açıklama ile bu işlemi gerçekleştirme başarısını gösteren kullanıcılar tebrik edilmiş ve açığın kapatılacağı işaret edilmişti.





Microsoft kapalı kapılar ardında bu açığı kapatmak için çalışa dursun, açıktan faydalanmak isteyen yazılımcılarda konuya daha çok odaklanmaya başlamış durumda. Söz konusu açıktan faydalanarak Surface'in üzerinde Mac OS'un eski bir sunucu sürümünün çalıştırılmasının ardından, bu konudaki çalışmalarını hızlandıran XDA Developers tayfası, Windows RT'de jailbreak işleminin kolayca gerçekleştirilebilmesi için bir araç çıkardı. Böylece Windows RT için jailbreak işlemi, normal düzeydeki kullanıcıların da rahatlıkla kullanabileceği bir hal alırken, işlemin getirdiği yararlardan da faydalanacak kişi sayısı artmış oldu.





Jailbreak işlemi x86 tabanlı masaüstü uygulamaları Windows RT üzerinde çalıştırmasa da, ARM tabanlı işlemciler için yeniden düzenlenmiş veya hali hazırda ARM tabanlı olup Windows'un yeni arayüzüyle uyumlu olmayan uygulamalarında çalıştırılmasına imkan veriyor. Ancak, Windows RT kullanıcılarına bu özgürlüğü tanıyan işlemin işletim sistemi her yeniden başlatıldığında sıfırlandığını ve işlemi her kapanıp açmada tekrarlamak gerektiğini de belirtelim.





XDA Developers tarafından yayınlanan jailbreak aracına ve bu işlem sonrasında Windows RT'li cihazınıza kurabileceğiniz bazı masaüstü uygulamalarına aşağıdaki bağlantılar üzerinden erişebilirsiniz. Windows RT'li cihazını Jailbreak yapmaya karar veren kullanıcıların tüm sorumluluğu üstlendiğini de hatırlatalım.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2092158