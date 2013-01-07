Windows RT üzerinde bir açık bulundu, Windows 8 ile fonksiyon olarak aynı çalıştığı ortaya çıktı





Microsoft'un Windows 8 ile birlikte tabletlere özel olarak duyurusunu yaptığı Windows RT işletim sistemi, Windows 8'in kırpılmış hali olması ve Windows 8 için geliştirilen uygulamaları çalıştırmaması nedeniyle eleştiri konusu olmuş ve tüketicilerde isim karşılıklığı yarattığı belirtilmişti.





Ancak SurfSec sitesinde clrokr adlı bir geliştirici, Windows RT üzerinde bir açık bularak uygulamaların imzasız olarak yüklenebileceğini keşfetti. Geliştirici Windows işletim sisteminde bir süredir var olan bu açığın, Windows RT port işlemleri esnasında bu platforma da aktarıldığını görmüş.





Clrokr kodları kurcaladığında bazı ilginç bilgilere de ulaşmış. Örneğin Windows RT aslında kırpılmış bir versiyon değil. Windows 8 ile fonksiyonel olarak aynı ve güzel bir port işlemi yapılmış. Ancak çekirdek düzeyinde imzalama prosedürlerindeki farklılık nedeniyle klasik Windows 8 uygulamaları bu platformda çalışmıyor.





İncelemelerini derinleştiren clrokr, uygulamaların Windows 8 ve Windows RT için ayrı ayrı imzalandığını bulmuş. Örneğin standart x86 tabanlı uygulamalar 0 yani imzasız şekilde kullanılıyor. Çünkü Windows 8 üzerinde bir uygulama kısıtlaması yok. ARM tabanlı cihazlar için ise uygulamalar 8 kodu ile imzalanıyor. Bunlar da sadece Windows RT için geliştirilmiş uygulamalar oluyor.





Bu da Office gibi klasik masaüstü uygulamalarının Windows RT üzerinde çalışabilirken, üçüncü taraf üreticilerin klasik uygulamalarının çalışmamasının prensibini ortaya koyuyor.





Clrokr, yeni nesil bilgisayarlarda BIOS yerine kullanılan UEFI sistemindeki Secure Boot özelliği nedeniyle bu imzalama prosedürünün değiştirilemeyeceğini belirtiyor. Ancak bellek kodlamaları içerisinde bir yöntem kullanarak bilgisayarın imzaları istendiği gibi algılamasının yolu açılmış. Clrokr, Administrator olarak bir hata ayıklayıcı çalıştırdığında bu engeli kaldırdığını farketmiş.





Yöntem elbette bir jailbreak trendini başlatacak kadar gelişmiş değil. Ancak clrokr, Windows 8 işletim sisteminde benzer bir yöntem kullanarak RT kısıtlamalarının getirilebileceğini ifade ediyor. Geliştiriciye göre ayrıca yazılım korsanları 0 olarak imzalanan klasik Windows uygulamalarını manipüle ederek RT üzerinde çalışabilecek hale getirmek için yeni yollar bulabilir.

http://surfsec.wordpress.com/2013/01/06/circumventing-windows-rts-code-integrity-mechanism/