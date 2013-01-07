Windows RT üzerinde bir açık bulundu, Windows 8 ile fonksiyon olarak aynı çalıştığı ortaya çıktı

Haber Editörü
Microsoft'un Windows 8 ile birlikte tabletlere özel olarak duyurusunu yaptığı Windows RT işletim sistemi, Windows 8'in kırpılmış hali olması ve Windows 8 için geliştirilen uygulamaları çalıştırmaması nedeniyle eleştiri konusu olmuş ve tüketicilerde isim karşılıklığı yarattığı belirtilmişti.
Ancak SurfSec sitesinde clrokr adlı bir geliştirici, Windows RT üzerinde bir açık bularak uygulamaların imzasız olarak yüklenebileceğini keşfetti. Geliştirici Windows işletim sisteminde bir süredir var olan bu açığın, Windows RT port işlemleri esnasında bu platforma da aktarıldığını görmüş.
Clrokr kodları kurcaladığında bazı ilginç bilgilere de ulaşmış. Örneğin Windows RT aslında kırpılmış bir versiyon değil. Windows 8 ile fonksiyonel olarak aynı ve güzel bir port işlemi yapılmış. Ancak çekirdek düzeyinde imzalama prosedürlerindeki farklılık nedeniyle klasik Windows 8 uygulamaları bu platformda çalışmıyor.
İncelemelerini derinleştiren clrokr, uygulamaların Windows 8 ve Windows RT için ayrı ayrı imzalandığını bulmuş. Örneğin standart x86 tabanlı uygulamalar 0 yani imzasız şekilde kullanılıyor. Çünkü Windows 8 üzerinde bir uygulama kısıtlaması yok. ARM tabanlı cihazlar için ise uygulamalar 8 kodu ile imzalanıyor. Bunlar da sadece Windows RT için geliştirilmiş uygulamalar oluyor.
Bu da Office gibi klasik masaüstü uygulamalarının Windows RT üzerinde çalışabilirken, üçüncü taraf üreticilerin klasik uygulamalarının çalışmamasının prensibini ortaya koyuyor.
Clrokr, yeni nesil bilgisayarlarda BIOS yerine kullanılan UEFI sistemindeki Secure Boot özelliği nedeniyle bu imzalama prosedürünün değiştirilemeyeceğini belirtiyor. Ancak bellek kodlamaları içerisinde bir yöntem kullanarak bilgisayarın imzaları istendiği gibi algılamasının yolu açılmış. Clrokr, Administrator olarak bir hata ayıklayıcı çalıştırdığında bu engeli kaldırdığını farketmiş.
Yöntem elbette bir jailbreak trendini başlatacak kadar gelişmiş değil. Ancak clrokr, Windows 8 işletim sisteminde benzer bir yöntem kullanarak RT kısıtlamalarının getirilebileceğini ifade ediyor. Geliştiriciye göre ayrıca yazılım korsanları 0 olarak imzalanan klasik Windows uygulamalarını manipüle ederek RT üzerinde çalışabilecek hale getirmek için yeni yollar bulabilir.
http://surfsec.wordpress.com/2013/01/06/circumventing-windows-rts-code-integrity-mechanism/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sen niye her mesaj yazdığın yerde insanları bilgisizlikle itham ediyorsun, çok agresifsin, bir derdin mi var?
Diyelim derdim var rahatsızım , dert mi sorun mu??
Hem yazının yeterince açık olmamasından, hemde yukardaki yorumların ışığında, WinRT cihazların bi tür kilit mekanizması olduğunu, bunun bu forum için yaygın olarak bilinen bir bilgi olmadığını, haberi okuyanlarında bunu bilemeyebileceğini yazdım(bilemeyebileceği yerine bilemeyeceği yazmışım ). Haberin başında da daha açıklayıcı bi şekilde WinRT cihazlarda bi tür kilit mekanizması var, PC gibi herşeyi yükleyip kullanamayız tarzı bilgilendirme gerek. Yukardaki yorumlar , haberdeki değişiklikten önce orda yazan standart uygulama ile anlatılmak istenen şeyin yeterince iyi anlatılamadığını ortaya koyuyor. Arkadaşın mesela kafası karışmış, WinRT cihaz x86 kod çalıştırabilecek anlamına mı geliyor diye kafasında soru işareti var. WinRT kernelinin aslında Win8 kernelinden çok fazla farkı olmadığını, %90 oranında aynısı olduğunu kimse bilmek zorunda değil, yine WinRT cihazların 1 sene öncesinden söylediğimiz kilitli olmalarının üzerinde yeterince durulmuş insanların kafasında yer etmiş değil. Bu tür bi varsayımdan hareketle, bu forumdaki arkadaşların WinRT'nin kilitli olup olmadığını bilememe ihtimalini yüksek görüp bu şekilde bi varsayımla 2 satır yazı yazmam ne agresiflik nede kimseyi bilgisizlikle ithamdır.
Bu forumda yalan yanlış dünya kadar şey yazılıyor, ben kendi eksikliğinden güç alıp abartı seviyede doğru olmayan şeyler ve insanlara saçma sıfatlar atfedenlerin aksine 1 kere bile olsa gereksiz cahillikle suçlamamışım, senin yazdığın ve bu çıkarımı yapabilmen de ilginç.
Hayır. Haberi yalanlamadım, elde ettiklerinden yola çıkarak bulundukları öngörünün yanlış olduğunu söylüyorum.
Tabi bu forumdaki arkadaşların %99.99'u WinRT cihazların bi tür kilit mekanizması içerdiğini, kafasına göre her istediğini kuramayacağını bilemeyeceği için bu tür haberlerin en başına ufak bi açıklama çok çok daha iyi olur. İlk paragraf yeterince açıklayıcı değil ve standart uygulama ile ne denmek istediği konuya vakıf olmayanlar tarafından hiç ama hiç anlaşılmıyor.
ARM için derlenen programlar x86'da manipüle edilerek çalıştırılabilir, ama tersinin mümkün oldugunu sanmıyorum.
Haberimi yalanladın yoksa ben mi yanlış anladım