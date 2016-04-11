Windows Vista için emeklilik vakti yaklaşıyor

Bir başka Windows sürümü 12 ay içinde emekli olacak ama bu kez Microsoft'un her şeyi Windows XP ile yaptığından çok daha kolay şekilde yönetmesi bekleniyor. XP için verilen destek 2 yıldır sona ermiş durumda ancak bu versiyon hala dünyanın üçüncü en popüler masaüstü işletim sistemi olmaya devam ediyor.

Windows Vista gelecek yıl bugün yani 11 Nisan 2017 tarihinde karanlığa gömülecek. Bu nedenle hala bu işletim sistemini çalıştıran kullanıcıların bilgisayarlarını Windows 7, 8.1 veya Windows 10'a yükseltmeleri için önlerinde tam 12 ay var. Windows Vista için temel destek 10 Nisan 2012 tarihinde sona ermişti, bu nedenle şirket önümüzdeki yıl genişletilmiş desteği sona erdirecek. Böylece işletim sistemi artık güvenlik güncellemeleri ve yamaları almayacak. Yani bilgisayarlar bu tarihten sonra saldırılara karşı korunmasız hale gelecek.

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Neyse ki günümüzde Windows Vista çalıştıran PC sayısı son derece az. Vista her ne kadar bazılarına göre daha kötü olup olmama konusunda Windows 8 ile yarışsa da Microsoft'un “en büyük fiyaskosu" olarak tanımlanıyor. Üçüncü parti verilere göre, Windows Vista dünyadaki masaüstü bilgisayarların yüzde 1.41'inde kullanılmaya devam ediyor.

Ancak aynı şeyi 2001 yılında piyasaya sürülen Windows XP hakkında söyleyemeyiz. En kararlı Windows sürümü olarak gösterilen emektar işletim sistemi hala masaüstü bilgisayarların yüzde 10.90'una hayat veriyor. Ne yazık ki Vista üzerinden Windows 10'a geçiş yapmak isteyen kullanıcılar bunu ücretsiz şekilde gerçekleştiremeyecek. Microsoft yeni nesil işletim sistemini sadece Windows 7 veya 8.1 çalıştıran kişilere ücretsiz olarak sunuyor. Bu da Vista kullanıcılarının yükseltme yapmak istediklerinde Windows 10 lisansı satın almak durumunda kalacakları anlamına geliyor.

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Letztes-Support-Jahr-fuer-Windows-Vista-3164355.html