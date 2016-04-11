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Windows Vista için emeklilik vakti yaklaşıyor

Microsoft'un temel desteği sonlandırdığı Windows Vista işletim sistemi için emeklilik vakti yaklaşıyor. En kötü Windows sürümü olarak kabul edilen Vista gelecek yıl bugün tarihe gömülecek.
3 yıl
4,8b
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49
İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Bir başka Windows sürümü 12 ay içinde emekli olacak ama bu kez Microsoft'un her şeyi Windows XP ile yaptığından çok daha kolay şekilde yönetmesi bekleniyor. XP için verilen destek 2 yıldır sona ermiş durumda ancak bu versiyon hala dünyanın üçüncü en popüler masaüstü işletim sistemi olmaya devam ediyor.
Windows Vista gelecek yıl bugün yani 11 Nisan 2017 tarihinde karanlığa gömülecek. Bu nedenle hala bu işletim sistemini çalıştıran kullanıcıların bilgisayarlarını Windows 7, 8.1 veya Windows 10'a yükseltmeleri için önlerinde tam 12 ay var. Windows Vista için temel destek 10 Nisan 2012 tarihinde sona ermişti, bu nedenle şirket önümüzdeki yıl genişletilmiş desteği sona erdirecek. Böylece işletim sistemi artık güvenlik güncellemeleri ve yamaları almayacak. Yani bilgisayarlar bu tarihten sonra saldırılara karşı korunmasız hale gelecek.
Ayrıca Bkz. "Microsoft'un yol haritası büyük Windows 10 güncellemesini açığa çıkardı"
Neyse ki günümüzde Windows Vista çalıştıran PC sayısı son derece az. Vista her ne kadar bazılarına göre daha kötü olup olmama konusunda Windows 8 ile yarışsa da Microsoft'un “en büyük fiyaskosu" olarak tanımlanıyor. Üçüncü parti verilere göre, Windows Vista dünyadaki masaüstü bilgisayarların yüzde 1.41'inde kullanılmaya devam ediyor.
Ancak aynı şeyi 2001 yılında piyasaya sürülen Windows XP hakkında söyleyemeyiz. En kararlı Windows sürümü olarak gösterilen emektar işletim sistemi hala masaüstü bilgisayarların yüzde 10.90'una hayat veriyor. Ne yazık ki Vista üzerinden Windows 10'a geçiş yapmak isteyen kullanıcılar bunu ücretsiz şekilde gerçekleştiremeyecek. Microsoft yeni nesil işletim sistemini sadece Windows 7 veya 8.1 çalıştıran kişilere ücretsiz olarak sunuyor. Bu da Vista kullanıcılarının yükseltme yapmak istediklerinde Windows 10 lisansı satın almak durumunda kalacakları anlamına geliyor.

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Letztes-Support-Jahr-fuer-Windows-Vista-3164355.html Yorum Yaz
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empire1530 3 yıl en beğenilen cangunner
cangunner
XP-iyi
Vista-kötü
7-iyi
8-kötü
8.1-iyi
10-kötü
10+yıl dönümü güncellemesi-muhtemelen iyi
Microsoft anneannelerimizin babaannelerimizin yolunda ilerliyor. Bi ters bi düz :D

10 kötü?
cangunnerXP-iyiVista-kötü7-iyi8-kötü8.1-iyi10-kötü10+yıl dönümü güncellemesi-muhtemelen iyiMicrosoft anneannel...
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canpinar 3 yıl
10. Xp den sonra yaratilan en iyi os tur. Teknolojideki son noktadir ve duzenli olarak upgrade almaktadir.
P4 ile veya pentium d li pc lerinizden karalama yapmayın. Akliniz cok eriyosa oturun siz yapin.
10. Xp den sonra yaratilan en iyi os tur. Teknolojideki son noktadir ve duzenli olarak upgrade almaktadir.P4 ile veya pentium d li pc lerinizden karalama y...
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gunman233 3 yıl
Windows 7, 8, 8.1, 10 hepsi aslında Vista'nın makyajlanmış halidir. Vista gayet iyi bir sistemdi, SP2 ile çok optimize olmuştu, çok stabil çalışıyordu. Vista ile gelen bazı özellikler kırpıldı sonra 7'de. Bunu azcık iş bilen kullanıcı zaten üç beş şeyi devre dışı bıraktığında veya ayar verdiğinde kıvama geliyordu. Pentium 4 bilgisayarla 1 gb ram ile kullananlar yüzünden adı çıktı, zamanının ilerisinde kaldı ve 3-5 ayarı vermeden çıkarttı Microsoft. Bugün kurun kendiniz görün, mis gibi çalışır.
Windows 7, 8, 8.1, 10 hepsi aslında Vista'nın makyajlanmış halidir. Vista gayet iyi bir sistemdi, SP2 ile çok optimize olmuştu, çok stabil çalışıyordu. Vista ...
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1 Avatar
XavierPedro 3 yıl
cangunner
XP-iyiVista-kötü7-iyi8-kötü8.1-iyi10-kötü10+yıl dönümü güncellemesi-muhtemelen iyiMicrosoft anneannelerimizin babaannelerimizin yolunda ilerliyor. Bi ters bi düz :D

Klasik ezberden konuşan, internet geyiği yol bulan kullanıcı safsatası.
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mavizaman 3 yıl
en kötüsü vista değil 8dir.
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açmayın-bağıran-karı 3 yıl
Bana göre Windows 10 Vistadan daha kötü. Vistada adam akıllı kurunca hiç sorun yaşamıyordum 10da haftada bir yeni bi problem çıkıyor.
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RaptorFX 3 yıl
Şu hayatta bi Windows XP yi Bir de android 2.3 ü çok sevdim. Az sistem çok iş dedin mi üzerine tanımam... ( dos ortamından yetişmiş biri olarak )
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CaSsErDoDo 3 yıl
Şu işletim sistemine sövdüğüm kadar başka hiçbir işletim sistemine daha sövmemişimdir. Her şeyi sıkıntı her şeyi dertti.
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Hubalahubhub 3 yıl
Bir tek evdeki masaüstümde kullandım ve silmeye de hiç niyetim yok bence en iyisi buydu...
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kadirirdem 3 yıl
Cok hantaldi ama devrimdi...
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fz18 3 yıl
ev kullanıcı için en güzel (görsel anlamda) işletim sistemiydi..
paraya satın aldığım ilk ve tek işletim sistemi idi, :(
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eulogy 3 yıl
gunman233
Windows 7, 8, 8.1, 10 hepsi aslında Vistanın makyajlanmış halidir. Vista gayet iyi bir sistemdi, SP2 ile çok optimize olmuştu, çok stabil çalışıyordu. Vista ile gelen bazı özellikler kırpıldı sonra 7de. Bunu azcık iş bilen kullanıcı zaten üç beş şeyi devre dışı bıraktığında veya ayar verdiğinde kıvama geliyordu. Pentium 4 bilgisayarla 1 gb ram ile kullananlar yüzünden adı çıktı, zamanının ilerisinde kaldı ve 3-5 ayarı vermeden çıkarttı Microsoft. Bugün kurun kendiniz görün, mis gibi çalışır.

+1
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Pi 3 yıl
En büyük fiyaskosu değildi bana kalirsa. Aksine 64bite ilk geçtiğim isletim sistemiydi. Xpden sonra cok cok farkli ve iyiydi
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MatrixCode 3 yıl
windows 10 güzel ama şu aeroglass ın geri gelmesi gerek
ayrıca temaya bi şekil şukul şart cok düz duruyor win 8.1 bile daha iyiydi
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cyberfalcon 3 yıl
Ayrıca bence Win 10 iyi bir işletim sistemi.
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cyberfalcon 3 yıl
gcb1903
muratkaya
gcb1903 Şimdi dürüst olun sayın kullanıcılar. Elinizde ki pc çöp seviyesinden halliceydi o sebeple Vista geldi kaldınız öyle başladınız kötü demeye. Dönemin güncel sistemleri gayet güzel şakır şakır çalışıyordu.
Vistadan Windows 7ye güncellenen bilgisayarın iki kat hızlanması da rüya mıydı :) İnsanları delirten de zaten üst seviye donanımda bile kasım kasım kasılmasıydı.
Yalnız verdiğiniz cevap popüler argümanlar dışında geçerli bir temele dayanmıyor. Şimdi benim bilgisayarım win 10 ile canavar gibi. Ben buna kötü mü demeliyim zira ileride win 11 çıkarsa daha hızlı olacaktır. Sizin örneğiniz aynı bunun gibi. Win 7 ile aralarında 3 yıl var. ben 2006 yılında 6 gb ram ile güncel bir sistem ile o zamana göre en iyi performansı alıyordum. 7 çıktı evet daha da iyi oldu. 8 çıktı çok daha iyi oldu ve 10 çıktı çok çok daha iyi oldu. Bu durumda bir sonraki sürüm daha iyi olacağı için şimdiden güncel sürümü kötüleyelim.

Senin söylediğin durum 7 ve sonrası için geçerli. Ondan önceki windows versiyonlarında işletim sisteminin yeni versiyonu bilgisayarı hızlandırmıyor yavaşlatıyordu.
Ben o zamanlarda Win XP yüklü centrino bir bilgisayarım vardı. Daha sonra Win Vista yüklü Core 2 Duo bir bilgisayar aldım. Vista yüklü bilgisayarı kullanmak istemiyordum. Daha çok XP yüklü bilgisayarı kullanıyordum. Çünkü Vista hem yavaş çalışıyordu hem de kullanışsızdı. Sonra yeni bilgisayara da XP kurdum ondan sonra eski bilgisayarı kullanmayı bıraktım.
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gcb1903 3 yıl cyberfalcon
Şimdi core 2 duo, 4 gb üstü ram vardı ve sistem yavaş mı çalışıyordu? Elinin altında internet, yav bi bakayım eskiyi doğru hatırlıyorum mu diye indir vista dene bakalım. Sonra aynı makineye xp kur dene. Önyargılarını absorte etmek için ekran kaydedici ya da saniye sayar uygulama da kullan.

Çok eskiden oynadığım bir oyun en son vista sürümünde çalıştığı için evimde ki eski kasa vista. O yüzden vista nasıl balondan değil fiili hala aktif kullanımımdan söylüyorum.
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