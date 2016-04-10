Microsoft'un yol haritası büyük Windows 10 güncellemesini açığa çıkardı

Microsoft, Build 2016 konferansında Windows 10 için Yıldönümü Güncellemesi (Anniversary Update) yayınlanacağını açıkladı ancak şirket bu yeni sürümün ne zaman kullanıcılara sunulacağı hakkında detay vermedi. Yakın kaynaklardan gelen bilgiler Temmuz ayını gösterirken, Microsoft'un resmi web sitesinde yayınlanan yeni ayrıntılar da bu söylentileri doğrular nitelikte.

Ayrıca Bkz.

"Microsoft Edge tarayıcısı da Flash animasyonları otomatik olarak durduracak"

Yazılım devi Windows 10 Yol Haritası sayfasında Cortana için (Yıldönümü Güncellemesi ile tanıtılması muhtemel) bazı büyük değişiklikler planladığını ve tüm bu gelişmelerin Temmuz 2016'da geleceğini ifade ediyor. Microsoft'un kullanıcılara sunduğu ücretsiz yükseltme promosyonu 29 Temmuz itibariyle sona erecek. Bu nedenle şirket son dakikada daha fazla kullanıcıyı Windows 10 yükseltmesine ikna edebilmek için bir ay öncesinden yeni özellikler içeren bir güncelleme yayınlayacak.

Mirosoft'un Yıldönümü Güncellemesi'nin çıkış tarihi hakkında daha fazla bilgi paylaşmak istememesinin bir nedeni var. Şirket yeni sürüm üzerine çalışmalarını sürdürüyor ve büyük hatalar bulunması durumunda bunu düzeltebilmek için kimse anlamadan ileri bir tarihe erteleyebilecek. Şu an için emin olduğumuz tek şey Yıldönümü Güncellemesi'nin yaz aylarında genel kullanıma sunulacak olması.

https://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/windows-roadmap?tduid=(e9f52c476d6623f6a301c47fe0a4ed9d)(256380)(2459594)(TnL5HPStwNw-xdemNjjd7Bh7myJgaFD9Jg)()