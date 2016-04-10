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Microsoft'un yol haritası büyük Windows 10 güncellemesini açığa çıkardı

Windows 10 yol haritası sayfası, büyük Yıldönümü Güncellemesi'nin hangi tarihte yayınlanacağını ortaya çıkardı. Resmi web sayfasında yayınlanan takvim, söylentilerle de aynı doğrultuda görünüyor.
3 yıl
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14
İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, Build 2016 konferansında Windows 10 için Yıldönümü Güncellemesi (Anniversary Update) yayınlanacağını açıkladı ancak şirket bu yeni sürümün ne zaman kullanıcılara sunulacağı hakkında detay vermedi. Yakın kaynaklardan gelen bilgiler Temmuz ayını gösterirken, Microsoft'un resmi web sitesinde yayınlanan yeni ayrıntılar da bu söylentileri doğrular nitelikte.
Ayrıca Bkz. "Microsoft Edge tarayıcısı da Flash animasyonları otomatik olarak durduracak"
Yazılım devi Windows 10 Yol Haritası sayfasında Cortana için (Yıldönümü Güncellemesi ile tanıtılması muhtemel) bazı büyük değişiklikler planladığını ve tüm bu gelişmelerin Temmuz 2016'da geleceğini ifade ediyor. Microsoft'un kullanıcılara sunduğu ücretsiz yükseltme promosyonu 29 Temmuz itibariyle sona erecek. Bu nedenle şirket son dakikada daha fazla kullanıcıyı Windows 10 yükseltmesine ikna edebilmek için bir ay öncesinden yeni özellikler içeren bir güncelleme yayınlayacak.
Mirosoft'un Yıldönümü Güncellemesi'nin çıkış tarihi hakkında daha fazla bilgi paylaşmak istememesinin bir nedeni var. Şirket yeni sürüm üzerine çalışmalarını sürdürüyor ve büyük hatalar bulunması durumunda bunu düzeltebilmek için kimse anlamadan ileri bir tarihe erteleyebilecek. Şu an için emin olduğumuz tek şey Yıldönümü Güncellemesi'nin yaz aylarında genel kullanıma sunulacak olması.
Microsoft'un yol haritası büyük Windows 10 güncellemesini açığa çıkardı
 

https://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/windows-roadmap?tduid=(e9f52c476d6623f6a301c47fe0a4ed9d)(256380)(2459594)(TnL5HPStwNw-xdemNjjd7Bh7myJgaFD9Jg)() Yorum Yaz
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murdocklawless 3 yıl en beğenilen
arkadaş windows 10 geldi, büyük update geliyor ama şu sitenin görünümü bir değişmedi. on yılı geçti görüntüsü aynı. bir el atın şuna artık.
2 Yanıt Yanıtla +38
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YokCrysis 3 yıl
murdocklawless
arkadaş windows 10 geldi, büyük update geliyor ama şu sitenin görünümü bir değişmedi. on yılı geçti görüntüsü aynı. bir el atın şuna artık.

Eski daha iyi. Old but Gold nigga
murdocklawlessarkadaş windows 10 geldi, büyük update geliyor ama şu sitenin görünümü bir değişmedi. on yılı geçti görüntüsü aynı. bir el atın ş...
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Yanıtla +13
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DraGonS 3 yıl
oktayakgoz
Windows edge harici super. Edge nehikmetse donanimhaber sitesinde surekli kiitleniyor

reklam engelleme yazılımı olmayan her tarayıcı donanımhaber'in gazabına uğrar hocam.
Sitenin normal boyutu 800kb,
reklamlarla beraber 18000kb ye çıkıyor.
Donanımhaber sanki adware gibi çalışıyor biz kullanıcıları için.
Allah'dan engelleme yazılımları var.
oktayakgozWindows edge harici super. Edge nehikmetse donanimhaber sitesinde surekli kiitleniyorreklam engelleme yazılımı olmayan her ...
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Yanıtla +4
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Budfox 3 yıl
Bazı arkadaşlar DH in sitesinden şikayet etmişler..
Ne yazıkki az bile demişler..
Üzgünüm DH sahipleri..
Sağda solda en kıyak fuarlarda boy gösteriyorsunuz teknoloji devleri ile röpörtajlar harika haberler harika incelemeler , işinin ehli editörler..
Ama site..
Resmen çöp..Üzgünüm..
Bir açılıyor bir açılmıyor video oynatim diyosun kilitleniyor tekrar giriyorsun komple hata mesajı alıyorsun sayfa 2 saat açılmıyor ne tür hata ararsan var..En son aktivitelerim kaybolmuş mesela..
10 sene önceki forum..Eski yazılar mı silinecek ne edilecek..Komple sil baştan mı yapılacak..Bilemiyorum..Belki 2 hafta kapalı kapacak veya 1 ay..Önemli değil..
Lütfen hem ana sayfa hemde forum sayfalarını yenileyin..
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V4LKyR 3 yıl
Donanımhaber'in avantajı, 2001 yılında kurulmuş olması. Belki daha önce de olabilir, bilmiyorum.
Yakın bir zamanda kurulsaydı, bu tasarımla, bu problemli forumuyla pek bir başarı gösteremezdi.
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joyberk 3 yıl
DraGonS
oktayakgozWindows edge harici super. Edge nehikmetse donanimhaber sitesinde surekli kiitleniyor
reklam engelleme yazılımı olmayan her tarayıcı donanımhaberin gazabına uğrar hocam. Sitenin normal boyutu 800kb,reklamlarla beraber 18000kb ye çıkıyor.Donanımhaber sanki adware gibi çalışıyor biz kullanıcıları için.Allahdan engelleme yazılımları var.

evet. şu an bende 18 reklam engellenmiş durumda :)
Yanıtla +1
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DraGonS 3 yıl
oktayakgoz
Windows edge harici super. Edge nehikmetse donanimhaber sitesinde surekli kiitleniyor

reklam engelleme yazılımı olmayan her tarayıcı donanımhaber'in gazabına uğrar hocam.
Sitenin normal boyutu 800kb,
reklamlarla beraber 18000kb ye çıkıyor.
Donanımhaber sanki adware gibi çalışıyor biz kullanıcıları için.
Allah'dan engelleme yazılımları var.
Yanıtla +4
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JoeyBane 3 yıl
Lazim degil agustos olsun saglam olsun
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Das Boot 3 yıl
Bu güncelleme ile hangi özellikler geliyor sisteme? Sızdı mı bilgiler?
1 Yanıt Yanıtla
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burakor 3 yıl
Buyrun hocam;

Bu bağlantı'da detaylar yer alıyor.

Ayrıca haber editörü için bu sayfayı önderiyorum, haber geliştirilebilir.

Windows 10 Anniversary güncellemesi hk.
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burakor 3 yıl macromedia21
Buyrun hocam;

Bu bağlantı'da detaylar yer alıyor.

Ayrıca haber editörü için bu sayfayı önderiyorum, haber geliştirilebilir.

Windows 10 Anniversary güncellemesi hk.
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oktayakgoz 3 yıl
Windows edge harici super. Edge nehikmetse donanimhaber sitesinde surekli kiitleniyor
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YokCrysis 3 yıl
murdocklawless
arkadaş windows 10 geldi, büyük update geliyor ama şu sitenin görünümü bir değişmedi. on yılı geçti görüntüsü aynı. bir el atın şuna artık.

Eski daha iyi. Old but Gold nigga
Yanıtla +13
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murdocklawless 3 yıl en beğenilen
arkadaş windows 10 geldi, büyük update geliyor ama şu sitenin görünümü bir değişmedi. on yılı geçti görüntüsü aynı. bir el atın şuna artık.
1 Yanıt Yanıtla +38
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bkaakco 3 yıl
1 yıl dolmadan yayınlanacaktır insanları tamamen Windows 10'a yönlendirmek için.
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Amd64x2 3 yıl murdocklawless
Taş devrinden kalma gibi görünen arayüz bir dh de kaldı, ekşi sözlük bile değiştirdi arayüzü.
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