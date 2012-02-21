Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Vista ve Windows 7'nin tüketici destek süresi 10 yıla uzatıldı

7 yıl
4b
1
22
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Teknoloji dünyasının büyük bir merakla beklediği Windows 8 işletim sistemi için hazırlık çalışmalarını sürdüren Microsoft, Windows Vista ve Windows 7 işletim sistemleri için izlediği güncelleme politikasını değiştirerek son kullanıcılara verdiği desteği 10 yıla uzattı.
Daha önce tüketici odaklı ana destek süresi 5 yıl olan her iki işletim sistemi 5 yıllık ekstra destek sayesinde uzunca bir süre daha güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Microsoft tarafından bu gelişme öncesinde sadece kurumsal müşterilere sunulan uzatılmış destek ile birlikte Windows Vista ve Windows 7'nin güncelliğini koruma süreleri sırasıyla 11 Nisan 2017 ve 14 Ocak 2020 tarihlerine kadar uzatılmış oldu. Yani bu işletim sistemleri, bahsi geçen tarihlere kadar güvenlik odaklı kritik güncellemeleri almaya sürdürecekler.
Hatırlanacağı üzere Windows XP'den yıllar sonra Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi olarak pazara sürülen Windows Vista, performans ve uyumluluk gibi konularda ciddi eleştrilere maruz kalmış ve bu durum karşısında Microsoft kolları sıvayarak son kullanıcıların beğenisini kazanan ve satış rekoru kıran Windows 7 işletim sistemini 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlamıştı. Hazırlıkları devam eden Windows 8'in ise Windows 95'den bu yana Microsoft'un geliştirdiği en radikal işletim sistemi olacağına kesin gözüyle bakılıyor zira yapılan pek çok yeniliğe ek olarak Microsoft yeni işletim sistemiyle birlikte ilk defa ARM desteği ve ileri seviye mobil cihaz optimizasyonları sunmuş olacak.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
halitozbasli 7 yıl
Büromdaki pclerimde hala xp yüklü ve çökmeden win7 ye gecmeyi düşünmüyorum. yaklasık 4 senedir de tık yok. Ev pclerimde ise win 7 kullanıyorum ve kolay kolay win 8'e de gecmem. İşletim Sistemi adı üzerinde işi belkemiği yeterince hızlı ve stabilse degistirmenin anlamı yok. Orjinal vista yüklü pc yi bile formatlayıp xp yükledim stabil ne ise ona devam..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 7 yıl
8 çıksın, diğer tüm Windows kullanıcılarını kendine çekecektir, kaçınılmaz son.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NowWeDie 7 yıl
windows 7'nin temasından hoşlanmıyorum
ayrıca ram 2 gb,yetmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 7 yıl
vista o kadarda berbat değil.şu an ki pc ler vista zamanında olsa vistada fenomen olurdu. Microsoftun yaptığı tek şey donanım üreticilerine baskı yapmak. Yoksa win7 , vistanın makyajlanmış ve güncellenmiş hali.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AC@DC 7 yıl
3 aydır vista yasal kullanıyorum 4gbyte remli dört çekirdekli makinede uçuyor

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
ya 4 çekirdekli işlemciya sahip pclerde bile xp kullanıyorlar :). oldu olacak ssd de kullanın xp de :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dark Shade 7 yıl
xp gereksinimleriyle çalışan ama xp den daha hızlı ve stabil bir işletim sistemi bekliyoruz windows 8 den :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultra_storm 7 yıl
Windows 8 inşallah xp gibi hızlı olur win 7 okadarda hızlı değildi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2boas 7 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 7 yıl
Normandia_06
Hala Vista kullanan varsa hiç kullanmasın pc daha iyi :))

ben 2 sene kullandım bir sorunla karşılaşmadım. Gayet stabil ve hızlıydı. Sırf diğer pc lerle uyum sorunu oluyor diye win 7 kurdum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Çok iyi haber Allah razı olsun Microsoft'dan :P ama gerçekten bunu yapması lazım çünkü hala milyonlarca kişi bu işletim sistemlerini kullanıoyr ve güvenlik bizimde hakkımız.:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mellkor 7 yıl
w7 yeni xp olma yolunda gidiyor bu destegin olmasi sartti zaten. Belki 10 bile az
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Normandia_06 7 yıl
Hala Vista kullanan varsa hiç kullanmasın pc daha iyi :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Raven 7 yıl
Ubuntum yeter bana
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
Vista kullanan var mı daha?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3991 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, windows 7 ve
4 etiket daha destek windows vista microsoft Windows
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Plextor PX-256M3 256 GB SSD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim