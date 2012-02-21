Windows Vista ve Windows 7'nin tüketici destek süresi 10 yıla uzatıldı

Teknoloji dünyasının büyük bir merakla beklediği Windows 8 işletim sistemi için hazırlık çalışmalarını sürdüren Microsoft, Windows Vista ve Windows 7 işletim sistemleri için izlediği güncelleme politikasını değiştirerek son kullanıcılara verdiği desteği 10 yıla uzattı.

Daha önce tüketici odaklı ana destek süresi 5 yıl olan her iki işletim sistemi 5 yıllık ekstra destek sayesinde uzunca bir süre daha güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Microsoft tarafından bu gelişme öncesinde sadece kurumsal müşterilere sunulan uzatılmış destek ile birlikte Windows Vista ve Windows 7'nin güncelliğini koruma süreleri sırasıyla 11 Nisan 2017 ve 14 Ocak 2020 tarihlerine kadar uzatılmış oldu. Yani bu işletim sistemleri, bahsi geçen tarihlere kadar güvenlik odaklı kritik güncellemeleri almaya sürdürecekler.

Hatırlanacağı üzere Windows XP'den yıllar sonra Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi olarak pazara sürülen Windows Vista, performans ve uyumluluk gibi konularda ciddi eleştrilere maruz kalmış ve bu durum karşısında Microsoft kolları sıvayarak son kullanıcıların beğenisini kazanan ve satış rekoru kıran Windows 7 işletim sistemini 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlamıştı. Hazırlıkları devam eden Windows 8'in ise Windows 95'den bu yana Microsoft'un geliştirdiği en radikal işletim sistemi olacağına kesin gözüyle bakılıyor zira yapılan pek çok yeniliğe ek olarak Microsoft yeni işletim sistemiyle birlikte ilk defa ARM desteği ve ileri seviye mobil cihaz optimizasyonları sunmuş olacak.