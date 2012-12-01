Windows XP pazarda kan kaybediyor, Windows 8 yükselişini sürdürüyor

Haber Editörü
Pazara sürülmesinin ardından 10 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen bir dönem PC pazarında hakimiyeti elinde tutan ve sonraki nesil Windows sürümlerine geçit vermeyen Windows XP, yavaş yavaş kullanıcı tabanını kaybetmeye başlamıştı. İlk olarak yüzde 50'inin altına düşen XP, son ölçümlerde yüzde 40 oranının da altına indi.
NET Applications tarafından yapılan ölçümlere göre PC pazarında Windows işletim sistemleri yüzde 91.45 paya sahip. Mac OS yüzde 7.3, Linux yüzde 1.25 pazar payında seyrediyor. Geçen aya göre Windows yüzde 0.22 gerilerken, Mac OS yüzde 0.14 artış gösterdi.
Windows sistemlerinin kendi içerisinde ise lider yüzde 44 pazar payı ile Windows 7. Ardından yüzde 39 ile Windows XP geliyor. Yüzde 5 gibi bir payı halen elinde tutan Windows Vista'nın ardından pazarın çiçeği burnunda sürümü Windows 8 yüzde 1.09 pazar payını yakalamış.
Son ayda Windows PC satışlarında yaşanan düşüş tablolara da yansırken, payını artıran tek sürüm Windows 8 oldu.
Diğer bir ölçüm ise Windows 8 ile gelen Internet Explorer 10 tarayıcısının yüzde 0.51 pazar payına ulaştığını gösteriyor. Windows 8'in pazar payının yüzde 1 olmasına rağmen, IE10 oranının yüzde 0.51 olması, kullanıcıların Chrome, Firefox, Opera gibi alışkanlıklarını yeni işletim sistemine de taşıdığını ortaya koyuyor.
http://thenextweb.com/microsoft/2012/12/01/the-big-fight-begins-windows-xp-drops-below-40-market-share-while-windows-8-passes-1/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
önizleme sürümlerinden bu yana kullanıyorum. çıktığında da satın aldım orijinal win 8 pro kullanıyorum. benim için hiç bir sıkıntı yaratmadı. kullanamadığım herhangi bir program olmadı. bir keresinde sadece borderlands 2'de sorun çıkarmıştı internette fix dosyasını buldm sorunsuz oynuyorum.
modern başlata değinmek gerekirse tamamiyle alışkanlık meselesi. ben alıştım düzenledim şimdi para verseler klasik başlata dönmem. eksik yanları yok mu var ama düzenlediğinde kullanımı ve görüntüsü çok daha güzel oluyor. zaten ilk etapta olmaz diyen birkaç arkadaşım da şu an win8'e (korsan da olsa) geçti. alışma süreleri 2-3 gün oldu.. yani bu kısım tamamen sana kalan bir şey.. oldu beğenmedik ufak eklentiler ile klasik başlata dönebilirsin.
hız ve performans görece iyi gibi ama atla deve farkı beklemek olmaz. nispeten hızlı bunda da arkaplanda yaptığı bazı işlerden dolayı. disk hemen hemen aynı dolulukta olmasına rağmen win7 ile 3-4 saniye beklediğim bilgisayarım şimdi 1sn gibi zamanda açılıyor. açılış süresi de çok aşırı fark etmese de 7de atıyorum 45-50sn ise 8'de 30-40sn..
market ise şu an olabildiğine boş ama işe yarar bikaç uygulama bulabilirsin. dolduğunda zaten merak etme şimdi tü kaka diyenler win8'e merhaba der.
işin özü geçip geçmemek sana kalmış. geçersen win7'den hiç bir eksiği yok. sadece modern arayüze alışmak meselesi.