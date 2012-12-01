Windows XP pazarda kan kaybediyor, Windows 8 yükselişini sürdürüyor





Pazara sürülmesinin ardından 10 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen bir dönem PC pazarında hakimiyeti elinde tutan ve sonraki nesil Windows sürümlerine geçit vermeyen Windows XP, yavaş yavaş kullanıcı tabanını kaybetmeye başlamıştı. İlk olarak yüzde 50'inin altına düşen XP, son ölçümlerde yüzde 40 oranının da altına indi.





NET Applications tarafından yapılan ölçümlere göre PC pazarında Windows işletim sistemleri yüzde 91.45 paya sahip. Mac OS yüzde 7.3, Linux yüzde 1.25 pazar payında seyrediyor. Geçen aya göre Windows yüzde 0.22 gerilerken, Mac OS yüzde 0.14 artış gösterdi.





Windows sistemlerinin kendi içerisinde ise lider yüzde 44 pazar payı ile Windows 7. Ardından yüzde 39 ile Windows XP geliyor. Yüzde 5 gibi bir payı halen elinde tutan Windows Vista'nın ardından pazarın çiçeği burnunda sürümü Windows 8 yüzde 1.09 pazar payını yakalamış.





Son ayda Windows PC satışlarında yaşanan düşüş tablolara da yansırken, payını artıran tek sürüm Windows 8 oldu.





Diğer bir ölçüm ise Windows 8 ile gelen Internet Explorer 10 tarayıcısının yüzde 0.51 pazar payına ulaştığını gösteriyor. Windows 8'in pazar payının yüzde 1 olmasına rağmen, IE10 oranının yüzde 0.51 olması, kullanıcıların Chrome, Firefox, Opera gibi alışkanlıklarını yeni işletim sistemine de taşıdığını ortaya koyuyor.

http://thenextweb.com/microsoft/2012/12/01/the-big-fight-begins-windows-xp-drops-below-40-market-share-while-windows-8-passes-1/