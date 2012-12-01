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Windows XP pazarda kan kaybediyor, Windows 8 yükselişini sürdürüyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Pazara sürülmesinin ardından 10 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen bir dönem PC pazarında hakimiyeti elinde tutan ve sonraki nesil Windows sürümlerine geçit vermeyen Windows XP, yavaş yavaş kullanıcı tabanını kaybetmeye başlamıştı. İlk olarak yüzde 50'inin altına düşen XP, son ölçümlerde yüzde 40 oranının da altına indi. 

NET Applications tarafından yapılan ölçümlere göre PC pazarında Windows işletim sistemleri yüzde 91.45 paya sahip. Mac OS yüzde 7.3, Linux yüzde 1.25 pazar payında seyrediyor. Geçen aya göre Windows yüzde 0.22 gerilerken, Mac OS yüzde 0.14 artış gösterdi.

Windows sistemlerinin kendi içerisinde ise lider yüzde 44 pazar payı ile Windows 7. Ardından yüzde 39 ile Windows XP geliyor. Yüzde 5 gibi bir payı halen elinde tutan Windows Vista'nın ardından pazarın çiçeği burnunda sürümü Windows 8 yüzde 1.09 pazar payını yakalamış.

Son ayda Windows PC satışlarında yaşanan düşüş tablolara da yansırken, payını artıran tek sürüm Windows 8 oldu. 

Diğer bir ölçüm ise Windows 8 ile gelen Internet Explorer 10 tarayıcısının yüzde 0.51 pazar payına ulaştığını gösteriyor. Windows 8'in pazar payının yüzde 1 olmasına rağmen, IE10 oranının yüzde 0.51 olması, kullanıcıların Chrome, Firefox, Opera gibi alışkanlıklarını yeni işletim sistemine de taşıdığını ortaya koyuyor. 

http://thenextweb.com/microsoft/2012/12/01/the-big-fight-begins-windows-xp-drops-below-40-market-share-while-windows-8-passes-1/ Yorum Yaz
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Ciddiyetsiz 7 yıl en beğenilen
ysferdmksk
windows 8 kullanan var mı ? Yorumları ?

önizleme sürümlerinden bu yana kullanıyorum. çıktığında da satın aldım orijinal win 8 pro kullanıyorum. benim için hiç bir sıkıntı yaratmadı. kullanamadığım herhangi bir program olmadı. bir keresinde sadece borderlands 2'de sorun çıkarmıştı internette fix dosyasını buldm sorunsuz oynuyorum.
modern başlata değinmek gerekirse tamamiyle alışkanlık meselesi. ben alıştım düzenledim şimdi para verseler klasik başlata dönmem. eksik yanları yok mu var ama düzenlediğinde kullanımı ve görüntüsü çok daha güzel oluyor. zaten ilk etapta olmaz diyen birkaç arkadaşım da şu an win8'e (korsan da olsa) geçti. alışma süreleri 2-3 gün oldu.. yani bu kısım tamamen sana kalan bir şey.. oldu beğenmedik ufak eklentiler ile klasik başlata dönebilirsin.
hız ve performans görece iyi gibi ama atla deve farkı beklemek olmaz. nispeten hızlı bunda da arkaplanda yaptığı bazı işlerden dolayı. disk hemen hemen aynı dolulukta olmasına rağmen win7 ile 3-4 saniye beklediğim bilgisayarım şimdi 1sn gibi zamanda açılıyor. açılış süresi de çok aşırı fark etmese de 7de atıyorum 45-50sn ise 8'de 30-40sn..
market ise şu an olabildiğine boş ama işe yarar bikaç uygulama bulabilirsin. dolduğunda zaten merak etme şimdi tü kaka diyenler win8'e merhaba der.
işin özü geçip geçmemek sana kalmış. geçersen win7'den hiç bir eksiği yok. sadece modern arayüze alışmak meselesi.
ysferdmkskwindows 8 kullanan var mı ? Yorumları ?önizleme sürümlerinden bu yana kullanıyorum. çıktığında da satın aldım orijinal win ...
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ahmetdemirci 6 yıl
Vb6 da yazdığım dükkan programım win 8 de bir sürü hata verdiği ve çoğu işlevinin çalışmadığı için win 8e geçemiyorum :(
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Guest-58A3AB661 6 yıl
xp ye bi sp4 güncellemesi çıksa içindede güvenlik güncellemeleri ve dx 11 olsun. win 7-8 hikaye olur
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o3 6 yıl ekrem71
ekrem71
Windows XP pazarda kan kaybediyor, Windows 8 yükselişini sürdürüyor

windows xp'in pazarda kan kaybettiği lafı buraya hiç uymamış.
microsoft windows xp kullanıcısı sayısını azaltmak derdinde uğraşıyor. xp desteği de kesildi sayılır.

Böyle bir ortamda buna kan kaybetmek denmez. Türkçe'de bu duruma uyacak bir sürü farklı deyim var.
Kullanım oranın azalması istenen birşey bu yüzden olay kan kaybetmek değil.

Blackberry kan kaybediyor pazar payı %10'dan %9'a düştü denir.
xp sürümü kan falan kaybetmiyor. yeni çıkmış 3 tane sürüm var kaç senelik işletim sistemi popülerliğini yitiriyor denilir.

yada yakında şöyle alternatif haberler görelim DH'de :

WINDOWS 95'TE KAN KAYBI DEVAM EDİYOR !!!1!
pazar payı %0.014'e indi microsoft'a şok.
WINDOWS 98'TE KAN KAYBI DEVAM EDİYOR !!!1!
pazar payı %0.2'den %0.17'e inen windows 98 sürümünde son 10 yıldır süren kan kaybına çare bulunamıyor !!
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OKANATLI 6 yıl
Biraz daha yaygınlaşsın ben de gecmeyi düşünüyorum ama şimdilik win7 ile devam.
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Tek Kural Ahmet Kural 6 yıl
Xp ForEver
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Tuğkan. 6 yıl
Bence Win8'in yeni menüsü gayet hoş.Nesi beğenilmedi çok merak ediyorum.Zevkler farklı gerçi...
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DH Misafiri  6 yıl
Gerçek XP kullanıcılarının görkemli yürüyüşü devam edecek!
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CoreXXX 6 yıl
ayrıca illa başlat menüsü isteyen arkadaşlara stardockun start 8 programını tavsiye ederim. başlat menüsü çok entegre ve hızlı çalışıyor ayrıca ilk açılışda masaüstü geliyor direk. 1ay üctersiz. tam sürümde 3.95 di sanırım bide en yükseği var bol için ve özelleştirmeli oda 35 dolar bi deneyin çok beğendim ben
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CoreXXX 6 yıl
ysferdmksk
windows 8 kullanan var mı ? Yorumları ?

2 pc mede yükledim. başta biraz garip oldu ancak kısayolları öğrenip birazda sabredince w8 den vazgeçemedim. özellikle ssd olan bir sistemde kullanıyorsanız resmen uçuyor Windows 8. aynı donanım ile cs sourcede 14 fps fazla alıyorum Windows 8 ile. ve 2 tane pro orijinal aldım mükemmel bence.
bazı arkadaşlar window 9 u beklicekmiş bence anı yaşaşsınlar w9 uda çıkınca alırız :)
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Aseudra 6 yıl
Windows 8 kullanıyorum.Çok hızlı bir işletim sistemi.7 den bile daha hızlı diyebilirim.Metro arayüzü yüzünden ön yargılı davranmayın,deneyin ve daha sonra yorum yapın.
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gfbekir 7 yıl
gayet normal. xp her ne kadar bas tacimiz olsa da insan yenilik bekliyor
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umutarslan.com 7 yıl
gergozen
ekrem71 Diğer bir ölçüm ise Windows 8 ile gelen Internet Explorer 10 tarayıcısının yüzde 0.51 pazar payına ulaştığını gösteriyor. Windows 8in pazar payının yüzde 1 olmasına rağmen, IE10 oranının yüzde 0.51 olması, kullanıcıların Chrome, Firefox, Opera gibi alışkanlıklarını yeni işletim sistemine de taşıdığını ortaya koyuyor. 
Ben windows 7 ye de explorer 10 kurdum. Çünkü güvenlik açısından son sürüme yükseltmek önemli geliyor bana. Ancak yine de google chrome kullanıyorum. Hatta 10 gün kadar oldu windows 7 yi açmadım, onun yerine mint ile gördüm işlerimi (ama bir kaç saat sonra biraz diablo oynamak için windows açarım). Yani bu durum tamamen kullanım oranlarını yansıtmıyor. Ben size ehliyetsiz araba kullananların araçlarına binmek daha güvenli desem gülersiniz. Ama kazaların çoğunu ehliyetli araba kullanalar yapıyor (kaç kişinin ehliyetsiz araba kullandığını bilemezsiniz) ! Kısacası istatistik nereden bakmak isterseniz oradan gösterme sanatıdır biraz da. Her zaman doğru sonuç vermez. w8 satışları tabi ki yükselecek xp ve windows 7 ye göre. Çünkü ms firmalara w8 lisansı satıyor artık, xp satmıyor (hoş satsa da alan olmaz).

bazı şirketlerin kaçak kullandığı xp'leri lisanslıyoruz yani hala xp satılıyor..
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gergozen 6 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

gergozen

ekrem71 Diğer bir ölçüm ise Windows 8 ile gelen Internet Explorer 10 tarayıcısının yüzde 0.51 pazar payına ulaştığını gösteriyor. Windows 8in pazar payının yüzde 1 olmasına rağmen, IE10 oranının yüzde 0.51 olması, kullanıcıların Chrome, Firefox, Opera gibi alışkanlıklarını yeni işletim sistemine de taşıdığını ortaya koyuyor. 
Ben windows 7 ye de explorer 10 kurdum. Çünkü güvenlik açısından son sürüme yükseltmek önemli geliyor bana. Ancak yine de google chrome kullanıyorum. Hatta 10 gün kadar oldu windows 7 yi açmadım, onun yerine mint ile gördüm işlerimi (ama bir kaç saat sonra biraz diablo oynamak için windows açarım). Yani bu durum tamamen kullanım oranlarını yansıtmıyor. Ben size ehliyetsiz araba kullananların araçlarına binmek daha güvenli desem gülersiniz. Ama kazaların çoğunu ehliyetli araba kullanalar yapıyor (kaç kişinin ehliyetsiz araba kullandığını bilemezsiniz) ! Kısacası istatistik nereden bakmak isterseniz oradan gösterme sanatıdır biraz da. Her zaman doğru sonuç vermez. w8 satışları tabi ki yükselecek xp ve windows 7 ye göre. Çünkü ms firmalara w8 lisansı satıyor artık, xp satmıyor (hoş satsa da alan olmaz).


bazı şirketlerin kaçak kullandığı xp'leri lisanslıyoruz yani hala xp satılıyor.

Bunu öğrendiğim iyi oldu, teşekkürler. Ancak anlamıyorum da aynı zamanda. Neden bir şirket XP satın alsın ki ? Sonra upgrade yapmak için mi alıyorlar, kullanmak için mi ? Kullanmak içinse çok büyük hata ediyorlar. Upgrade teklifi içinse doğru yapıyor olabilirler.

EDİT: Bu arada bu kullanım oranları da legal değerler üzerinden değil mi ? Kaçakları, kırıkları, şirket cd'lerini evlerine götürüp kuranları hesaba katmıyorlar.
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gergozen 7 yıl ekrem71
ekrem71
Diğer bir ölçüm ise Windows 8 ile gelen Internet Explorer 10 tarayıcısının yüzde 0.51 pazar payına ulaştığını gösteriyor. Windows 8'in pazar payının yüzde 1 olmasına rağmen, IE10 oranının yüzde 0.51 olması, kullanıcıların Chrome, Firefox, Opera gibi alışkanlıklarını yeni işletim sistemine de taşıdığını ortaya koyuyor. 

Ben windows 7 ye de explorer 10 kurdum. Çünkü güvenlik açısından son sürüme yükseltmek önemli geliyor bana. Ancak yine de google chrome kullanıyorum. Hatta 10 gün kadar oldu windows 7 yi açmadım, onun yerine mint ile gördüm işlerimi (ama bir kaç saat sonra biraz diablo oynamak için windows açarım). Yani bu durum tamamen kullanım oranlarını yansıtmıyor.

Ben size ehliyetsiz araba kullananların araçlarına binmek daha güvenli desem gülersiniz. Ama kazaların çoğunu ehliyetli araba kullanalar yapıyor (kaç kişinin ehliyetsiz araba kullandığını bilemezsiniz) ! Kısacası istatistik nereden bakmak isterseniz oradan gösterme sanatıdır biraz da. Her zaman doğru sonuç vermez.

w8 satışları tabi ki yükselecek xp ve windows 7 ye göre. Çünkü ms firmalara w8 lisansı satıyor artık, xp satmıyor (hoş satsa da alan olmaz).
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Dark Templar 7 yıl
kurdum 8'i bir hafta dayandım ve sildim.. tam oturunca bir şansı daha var.. elde win 7 gibi bir sistem varken geçmeyede çok gerek yok.. vista üstüne çıksaydı düşünülmezdi..
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Batuist 7 yıl
Herkes windows 8in en büyük yenilik olarak metro arayüzünü getirmesinden bahsediyor. Son kullanıcı için önemli olan gördüğü şeylerdir, doğal olarak microsoft insanları teknik terim yada mühendislik aşamalarıyla anlayamayacağı şeyleri anlatmaktan ziyade, elle tutulur gözle görülür farklara yönelterek birşeyler anlatma yoluna gitmiş görünüyor.

İşin aslına bakarsak win7 ile win8 arasındanki en belirgin fark metro arayüzünden ziyade çekirdek seviyesinde yapılan geliştirmelerdir. Windows Vista ile windows 7 arasında nasıl bir fark oldu ise aslında benzeri bir fark win7 ile win8 arasında da gerçekleşti. ama metro arabirimi en belirgin fark olarak öne çıkınca win8in çekirdek olarak getirdiği gelişmeler arka planda kaldı.

Örneğin aynı uygulama uzantısının bellekte birden fazla yer alması sorunu win8de ortadan kaldırılan ve bir uzantının sadece bir kere bellekte yer kaplaması ile hem bellekten yer kazandırmasına hem kaynakları daha verimli kullanmasına hemde performansı olumlu etkilemesine sadece bir örnek olarak gösterilebilir. programlama seviyesinde ki iyileştirmeler kaynakları daha iyi kullanmasının yanında mantıksal olarak da geliştirilmiş bir süreçten sonra daha sağlam ve stabil bir platforma dönüştürülmüş.

metro uygulamalarını çok beğenmiş olmamın yanında win8 kullanmamın ana sebebi çekirdek seviyesinde işletim sisteminin aldığı mesafedir. Microsoftun "mantıksal programlamada" geldiği son noktadır.. ama alacağı daha çok yol var...
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jay jay justified 7 yıl Batuist
Batuist


İşte böyle uzun uzun yazıldığı halde bile net anlaşılmayan şeylerle ilgilenmiyor son kullanıcı. O yüzden Windows 7 akıyor.
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