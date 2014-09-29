Windows teknik önizleme sürümü internete sızdırıldı





Microsoft'un yarın ki etkinlik için hazırlıkları sürerken, tanıtılacak yeni Windows işletim sistemi ile ilgili sızıntılar gelmeye de devam ediyor. Yarın yayımlanması beklenen teknik önizleme sayfası da internete sızdırıldı.





Microsoft'un dünden bu yana teknik önizleme ile ilgili web sayfalarını denediği belirtilirken, sızan görseller de bunlardan elde ediliyor. Sızan sayfada Microsoft'un önizlemeyi indirme ve yükleme talimatları görülüyor.





Windows teknik sürümü yüklendikten sonra önceki versiyona dönüş olmuyor. Ayrıca önceki versiyona dönmek için kurtarma kısmı da kullanılamıyor. Bu bakımdan dikkatli olmak gerekiyor. Sürümün 64-bitlik versiyonu 4GB boyutunda iken 32-bitlik versiyonu 3GB boyuta sahip. İndirme linkleri ise yarın aktif hale gelecek.

http://microsoft-news.com/windows-technical-preview-download-and-install-instructions-leaked-online/