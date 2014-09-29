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Windows teknik önizleme sürümü internete sızdırıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows teknik önizleme sürümü internete sızdırıldı

Microsoft'un yarın ki etkinlik için hazırlıkları sürerken, tanıtılacak yeni Windows işletim sistemi ile ilgili sızıntılar gelmeye de devam ediyor. Yarın yayımlanması beklenen teknik önizleme sayfası da internete sızdırıldı.

Microsoft'un dünden bu yana teknik önizleme ile ilgili web sayfalarını denediği belirtilirken, sızan görseller de bunlardan elde ediliyor. Sızan sayfada Microsoft'un önizlemeyi indirme ve yükleme talimatları görülüyor. 

Windows teknik sürümü yüklendikten sonra önceki versiyona dönüş olmuyor. Ayrıca önceki versiyona dönmek için kurtarma kısmı da kullanılamıyor. Bu bakımdan dikkatli olmak gerekiyor. Sürümün 64-bitlik versiyonu 4GB boyutunda iken 32-bitlik versiyonu 3GB boyuta sahip. İndirme linkleri ise yarın aktif hale gelecek.  

http://microsoft-news.com/windows-technical-preview-download-and-install-instructions-leaked-online/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
şu win7 ve win8'in winsxs ve catroot çöpiüğü bunda bari yoksa iyi blr işletim sistemi olur
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emre1393 5 yıl
Sanal makinede deneriz artik
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LokmanCglyn 5 yıl
wındows 9 ile 8 deki hatalar gitcek merakla beklıyoruz
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oktayakgoz 5 yıl
birader teknik önizleme diyor beta bile değil. sen güncellemeden bahsediyorsun
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Drakoid 5 yıl
Windows 8.1'e yeni bir update gelecekti. Ona ne oldu? Bir anda unutuldu. Hani bize de baslat menusu getirecek olan guncelleme?
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bkaakco 5 yıl Drakoid
Drakoid

Windows 8.1'e yeni bir update gelecekti. Ona ne oldu? Bir anda unutuldu. Hani bize de baslat menusu getirecek olan guncelleme?

Windows 9'u Windows 8 sahipleri için ücretsiz yaparlarsa 8/8.1'in bir değeri kalmayacak zaten. Ki söylentiler ona işaret ediyor. Bekleyip göreceğiz.
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balcis 5 yıl Drakoid
Drakoid

Windows 8.1'e yeni bir update gelecekti. Ona ne oldu? Bir anda unutuldu. Hani bize de baslat menusu getirecek olan guncelleme?

o güncelleme unutulmadı, zaten bu. sadece 8.1'e gelecek deniyordu sonradan yeni sürüm olacağı ortaya çıktı. baktığın zaman windows 9 da bir güncelleme.
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