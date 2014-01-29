Windows ve Mac uygulamalarının iPad üzerinden kullanılmasına imkan tanıyan Parallels Access, iOS 7 tasarımına kavuştu

Market üzerinde 2013 Eylül ayında kullanıma sunulan ve Windows ile Mac yazılımlarının iPad üzerinden kullanılmasına imkan tanıyan Parallels Access uygulaması, iOS 7 tasarımına kavuştuğu 1.1.0 sürümüne güncellendi. ve Windows ile Mac yazılımlarının iPad üzerinden kullanılmasına imkan tanıyan Parallels Access uygulaması, iOS 7 tasarımına kavuştuğu 1.1.0 sürümüne güncellendi.

3G / LTE ya da Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojileriyle Windows veya Mac bilgisayarlara kurulan program üzerinden bağlantı kuran iPad uyumlu Parallels Access, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Apple iWork (Keynote, Pages, Numbers), Internet Explorer, Adobe Photoshop ya da benzer diğer uygulamaların iPad bünyesinde kullanılmasına imkan tanıyabiliyor. İlk 14 gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabilen uygulama, yayınlanan 1.1.0 sürümüyle ise Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine uygun bir tasarıma kavuşuyor. Ayrıca OS X Mavericks, Windows 7, 8 ve 8.1 işletim sistemleri için tam destek getiren güncelleme, bağlantıyla alakalı geliştirmeler yanında birçok yeni dil desteğini de Parallels Access içerisine dahil ediyor.

Ücretsiz olarak sunulan Parallels Access uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/parallels-access/id655527928?mt=8