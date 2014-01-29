Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows ve Mac uygulamalarının iPad üzerinden kullanılmasına imkan tanıyan Parallels Access, iOS 7 tasarımına kavuştu

5 yıl
1,9b
1
6
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows ve Mac uygulamalarının iPad üzerinden kullanılmasına imkan tanıyan Parallels Access, iOS 7 tasarımına kavuştu
Market üzerinde 2013 Eylül ayında kullanıma sunulan ve Windows ile Mac yazılımlarının iPad üzerinden kullanılmasına imkan tanıyan Parallels Access uygulaması, iOS 7 tasarımına kavuştuğu 1.1.0 sürümüne güncellendi.
3G / LTE ya da Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojileriyle Windows veya Mac bilgisayarlara kurulan program üzerinden bağlantı kuran iPad uyumlu Parallels Access, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Apple iWork (Keynote, Pages, Numbers), Internet Explorer, Adobe Photoshop ya da benzer diğer uygulamaların iPad bünyesinde kullanılmasına imkan tanıyabiliyor. İlk 14 gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabilen uygulama, yayınlanan 1.1.0 sürümüyle ise Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine uygun bir tasarıma kavuşuyor. Ayrıca OS X Mavericks, Windows 7, 8 ve 8.1 işletim sistemleri için tam destek getiren güncelleme, bağlantıyla alakalı geliştirmeler yanında birçok yeni dil desteğini de Parallels Access içerisine dahil ediyor.
Ücretsiz olarak sunulan Parallels Access uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/parallels-access/id655527928?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
J.A.R.V.I.S. 5 yıl
şimdi ben bu uygulamayla telefondan lol oynayabilecekmiyim onu açıklayın hele bi bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veli_0300 5 yıl
Linux ve Mac teki wine gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jacobıan 5 yıl
splashtop tan iyiymiş androide de gelse keşke
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Konungariket Sverige 5 yıl
bu uygulama team viewer gibi mi çalışıyor yoksa direk bir nevi ipadin içine windows filan mı kuruyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor5945 5 yıl
harika birşey yapmışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetoguzderin 5 yıl
Kontrol uygulamalarının arasında en iyisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sound Blaster EVO serisi oyuncu kulaklıkları video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim