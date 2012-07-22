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Wingsuit Stickman, Appstore'da kısa süreliğine ücretsiz olarak yayında

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Djinnworks tarafından geliştirilen 'Wingsuit Stickman' indirime giderek Appstore'da ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.

Eğlenceyi ön planda tutan bir oyun yapısına sahip olan Wingsuit Stickman'de Wingsuit kullanan bir çöp adamı kontrol ederek çeşitli engelleri aşıp bitiş noktasına ulaşmaya çalışıyoruz. Kareli bir not defteri üzerine çizilmiş dünyasıyla dikkat çeken oyunda oldukça başarılı çevre betimlemeleri yer ediniyor. 60'tan fazla farklı görev içeren oyun, başarılı animasyonları ve oyunun yapısına uygun hareketli müzikleriyle de oynanabilirliği arttırıyor. Ayrıca oyunda özelleştirilebilir bir karakter profili de bulunurken, oyun içi satışlara da yer veriliyor. İvme ölçer ve jiroskop yardımı ile kontrollerin sağlandığı oyunda ek bir kontrol sistemine yer verilmiyor.

Çöp adamınızla 'Wingsuit' deneyimi yaşarken, güzel manzaralar üzerinde süzülmek istiyorsanız, kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sunulan Wingsuit Stickman'e Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.appspy.com/wingsuit-stickman-review Yorum Yaz
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Poinoo 6 yıl
İndirdim güzel oyun 1saat oynadım bir bölüme geldim gecemiiyom
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Xdian 6 yıl
tşklr..
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yunxixiner 6 yıl
Ayrıca oyunda özelleştirilebilir bir karakter profili de bulunurken, oyun içi satışlara da yer veriliyor. İvme ölçer ve jiroskop yardımı ile kontrollerin sağlandığı oyunda ek bir kontrol sistemine yer verilmiyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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çoksakatvar 6 yıl
eyvallah indirdim :)
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c_e_m22 6 yıl
İndirdim :) guzel oyun tesekkurler
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AzRocK 6 yıl
Rope 'n Fly'da reklamını yapıyordu bu oyunun hep.


Oy atanı da yok ha.
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jovanovic 6 yıl
5 Yıldız vereni çok.
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OKANATLI 6 yıl
teşekkürler bı bakalım nasılmış
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The Catalyst 6 yıl
teşekkürler hemen indiriyorum.
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Amedra 6 yıl
Soğumadan yetişelim.
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