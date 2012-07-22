Wingsuit Stickman, Appstore'da kısa süreliğine ücretsiz olarak yayında





Djinnworks tarafından geliştirilen 'Wingsuit Stickman' indirime giderek Appstore'da ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.





Eğlenceyi ön planda tutan bir oyun yapısına sahip olan Wingsuit Stickman'de Wingsuit kullanan bir çöp adamı kontrol ederek çeşitli engelleri aşıp bitiş noktasına ulaşmaya çalışıyoruz. Kareli bir not defteri üzerine çizilmiş dünyasıyla dikkat çeken oyunda oldukça başarılı çevre betimlemeleri yer ediniyor. 60'tan fazla farklı görev içeren oyun, başarılı animasyonları ve oyunun yapısına uygun hareketli müzikleriyle de oynanabilirliği arttırıyor. Ayrıca oyunda özelleştirilebilir bir karakter profili de bulunurken, oyun içi satışlara da yer veriliyor. İvme ölçer ve jiroskop yardımı ile kontrollerin sağlandığı oyunda ek bir kontrol sistemine yer verilmiyor.





Çöp adamınızla 'Wingsuit' deneyimi yaşarken, güzel manzaralar üzerinde süzülmek istiyorsanız, kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sunulan Wingsuit Stickman'e Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.appspy.com/wingsuit-stickman-review