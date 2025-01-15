WhatsApp yazı stilleri nasıl yapılır? Kalın & italik & altı çizili yazma

Uzun WhatsApp mesajları genellikle okunmaz, kısmen anlaşılır ya da görmezden gelinir. WhatsApp’ı iş için kullanıyorsanız, gruptakilerin dikkatini çekmek için mesajları biçimlendirmeniz önemlidir. Bu bağlamda WhatsApp, yazıyı kalınlaştırmaktan italikleştirmeye, üstü çizili yapmaktan yazı tipini değiştirmeye çeşitli yazı stilleri sunar. WhatsApp yazı stilleri nasıl değiştirilir anlatıyoruz.

Şekilli nickler: Havalı yazı ve nickname yazma 2 yıl önce eklendi

WhatsApp yazı stilleri nasıl değiştirilir 🖌️ Tam Boyutta Gör WhatsApp değişik yazı stilleri ile mesajınızın tamamını veya bir kısmını daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Altı çizili, italik (eğik) veya kalın yazma dışında farklı yazı tipleri kullanarak metni biçimlendirebilirsiniz. Peki, WhatsApp’ta kalın harf nasıl yazılır? Altı çizili yazmak için hangi kısayol kullanılır? İşte WhatsApp yazı stillerini değiştirme: WhatsApp kalın yazma kodu: *metin* WhatsApp koyu nasıl yazılır? sıkça merak edilir. WhatsApp’ta kalın yazı yazmak için metnin önüne ve arkasına yıldız ekleyin. Örneğin; *metin* şeklinde yazdığınızda karşı taraf “metin” yazısını koyu renkte görecektir. WhatsApp’ta kalın harfle yazma, Android ve iPhone klavyedeki biçimlendirme kısayoluyla da yapılabilir. Kalın yazı yazma stili için tüm metni seçip Biçim’e, ardından Kalın’a dokunun. Kalın eğik yazmak için, _*metin*_ kodunu kullanın. WhatsApp italik yazma kodu: _metin_ WhatsApp’ta italik yazı nasıl yazılır? merak edilen yazı stilleri arasındadır. WhatsApp’ta italik yazmak için metnin önüne ve arkasına alt çizgi ekleyin. Örneğin; _metin_ olarak yazdığınızda karşı taraf yazınızı italik görecektir. Yazıyı italik yapmanın başka yolu da iOS ve Android klavyede biçimlendirmeyi kullanmaktır. İtalik mesaj yazmak için metni seçim ve Biçim’e, ardından İtalik’e basın. İtalik bold yazmak için, yazıyı _*metin*_ şeklinde girin. WhatsApp’ta altı çizili yazma: metin Telefonda klavyede altı çizili yazmak oldukça kolay. Ancak, WhatsApp’ta yazı stilleri arasında bulunmadığından “WhatsApp’ta altı çizili yazı nasıl yazılır?” sıkça merak ediliyor. WhatsApp’ta altı çizili mesaj yazmak için ayrı bir uygulama ya da altı çizili metin oluşturan siteleri kullanılıyor. Android telefon kullanıyorsanız BlueWords uygulamasını indirin ve “Underline Words” alanına girin. Altı çizili yazmak istediğiniz metni girin ve kopya seçeneğine dokunun. WhatsApp’ta üstü çizili yazma kodu: ~metin~ WhatsApp’ta şekilli yazılar yazmak isteyenlerin merak ettiği bir diğer husus ta “WhatsApp’ta üstü çizik yazı nasıl yazılır?” WhatsApp’ta üstü çizili mesaj yazmak için metnin önüne ve arkasına yaklaşık işareti eklenir. Örneğin; ~metin~ olarak yazdığınızda karşı taraf mesaj biçiminde görecektir. Klavyede yaklaşık işareti nasıl yapılır? Tilde işareti yapma 7 ay önce eklendi WhatsApp’ta renkli yazı yazma 🔹 Yazı stilleri arasında yer almadığından “WhatsApp’ta renkli yazı nasıl yazılır” merak edilir. WhatsApp’ta renkli yazmak için yazı tipi değiştirme, renklendirme uygulamaları kullanılır. Color Texting Messenger, Cool Fonts for WhatsApp & Text gibi uygulamaları telefona yükleyerek WhatsApp’ta renkli mesaj yazmak mümkün. Örneğin; WhatsApp’ta mavi yazmak için Blue Text uygulaması kullanılabilir. WhatsApp’ta renkli yazma kodu yoktur.

WhatsApp, değişik yazı tipleri sunar. WhatsApp’ta yazı stillerinin nasıl yapıldığını bilirseniz mesajınızda bir kelimeyi vurgulayabilir, bir ifadeyi hızlıca düzeltebilir veya mesajınıza kişisel bir hava katabilirsiniz. WhatsApp’ta değişik yazılar nasıl yazılır, kalın, italik, altı & üstü çizili, renkli yazmak için hangi kodlar kullanılır buradan öğrenebilirsiniz.

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WhatsApp yazı stilleri kodları: Kalın, italik & altı çizili yazma