Withings akıllı saati artık yüzme takibi yapabilecek

Withings daha önce Activite ve Activite Pop adında aktivite takibi yapabilen iki saatini piyasaya sürmüştü. Oldukça sade görünümü ile dikkat çeken bu saatler daha önce koşma, yürüme gibi aktivitelerin yanında uyku düzenini de takip edebiliyordu. Yeni eklenen özellik ise saatin artık yüzme aktivitelerini de takip edebilmesini sağlıyor.

Daha önce bazı akıllı saatlerde yüzme takibi bulunuyordu ancak kullanıcılar denize veya havuza girmeden önce saati yüzecekleri konusunda uyarıyordu. Withings'in akıllı saatleri ise suya girdiğiniz anda hareketlerinizden yüzdüğünüzü anlayarak otomatik olarak takibe başlayabiliyorlar.

Yaklaşık 50 metre derinliğe kadar su geçirmezlik özelliğini koruyan akıllı saat ile bir çok zaman dalış yapmak bile mümkün hale gelebilir. Bir çok kişi özellikle sıcak yaz aylarında fırsat buldukça yüzmeyi tercih ederken hem kalori hesabı yapmak hem de şık bir saate kavuşmak isteyenler için saatler 150 dolarlık fiyat etiketi taşıyor.