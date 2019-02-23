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Xbox One X ile 4K HDR Metro Exodus - İlk 30 Dakika

2 ay
9,6b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Metro serisinin merakla beklenen yeni oyunu Metro Exodus çıkışını yaptı. Biz de oyunun ilk 30 dakikalık bölümünü Xbox One X üzerinde oynayarak atmosferine yakından baktık.
Metro Exodus, grafikleriyle gerçekten iyi bir iş çıkarmış görünüyor. Gelin görsel detaylara birlikte göz atalım.

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Celonfix 2 ay en beğenilen al-ozaria
Bu yapılan steam kullanıcıların zihniyetinin ne kadar çocukca olduğunu göstermekte. Yahu oyunu satın alıp parayı vermişsin zaten. İster beğenme istersende hiç oynama. Oyunun altına olumsuz inceleme yapınca ne oyun mağazadan kaldırılır ne de o firma batar.
Gerçi "neden half-life 3 çıkmıyor" deyip 5 senelik cs:go yu boykot etmek yerine oynamaya devam edip oyun içi sanal şeylere para veren daha sonrada Dota 2'nin altına "half-life 3 bu oyun yüzünden çıkmıyor" diye olumsuz inceleme yapan bir kitleden mantıklı bir şey beklememek lazım.
Bu yapılan steam kullanıcıların zihniyetinin ne kadar çocukca olduğunu göstermekte. Yahu oyunu satın alıp parayı vermişsin zaten. İster beğenme istersende hiç ...
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scorpion20 2 ay
takip
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HoLyZz! 2 ay
Şu Motion Blur denen teknoloji amacının dışında bir tek benim mi gözümü yoruyor. Her oyunda ilk kapattığım saçmalık.
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FerdosParadise 2 ay
keşke Enisi de çağırsaydın.
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konsoldede 2 ay
masallah tosun gibi olmussun ))))
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atillakurt 2 ay
Valla kimse kusura bakmasın ama sanatsal olarak başarılı ancak grafik olarak eski nesil durdugu aşikar!Grafik olarak balon diyorum ben.Balooonnn.Agız animasyonları bile çöp.Hangi çağda yaşıyoruz çözün artık şu animasyon işini."Quantic Dream" i bu açıdan tebrik ediyorum.Sürekli challenge halindeler.
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the_dedektif 2 ay
Şimdi hak verende olur sövende olur gömende olur beni ama
Şu the division ın e3 2013 deki videosunun yada watch dogs'un e3 2013 deki videolarındaki o grafikleri görünceki heyecanımın yarısının yarısı kadar heyecanlanmadım.
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al-ozaria 2 ay
#NoSteamNoBuy
"Bildiri: Metro Exodus'un Steam satışları, yayıncı firmanın oyunu başka bir mağazaya özel hâle getirme kararından dolayı durdurulmuştur.
Geliştirici ve yayıncı ekip, bu karar öncesinde Steam'de yapılan tüm satın alımların Steam üzerinde geçerli olacağına ve Steam kullanıcılarının oyunun yanı sıra gelecekte çıkacak tüm güncelleme ve DLC'lere Steam üzerinden erişebileceğine dair bize garanti vermiştir.
Özellikle uzun bir ön sipariş süreci sonrasında verilen bu karar ile Steam müşterilerine haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. İlgili karar bize yakın zamana kadar bildirilmediğinden, kararı duyurmak için kısıtlı zamanımız olmuştur. Metro Exodus'u, çıkış tarihi olan 15 Şubat ve sonrasında satın almayı bekleyen Steam müşterilerinden özür dileriz. "(steam) >> store.steampowered.com/...
Rekabet; kendi platformuna müşteri çekmek adına zafere giden her yol mübahtır mottosu ile diğer platformla yarışmaya çalışmak yerine diğer platforma zarar vermeye çalışmak demek, oyunculara koyun gözü ile bakmak demek değildir. Uzun süre Ününü Steam platformunda yapmış bir oyunun yine uzun bir süre satışta kalarak reklamınıda yaptıktan sonra tek taraflı olarak mağazadan çekilmiş olması bunun Epic Games vasıtasıyla yapılması en kibar tabir ile etik değildir.
Bu anlayış Epic Games'in asıl zihniyetini ve geleceğini göstemekte; amacın ne oyuncu ne yapımcı ne oyun dünyasına en ufak bir katkı sağlamak olmadığını ve de şimdilik sözde bedava verdiği oyunların ve yapımcılara şimdilik sunduğu sözde hizmetlerin tamamen "köprüyü(steam) geçene dek ayıya(oyuncuya) dayı deme" sözüne benzer bir strateji ile hareket edildiğini göstermektedir.
Epic Games ve ürünleri birçok ülkede olduğu gibi Türk oyuncuları tarafından da boykot edilmelidir.
Metro Last Light Redux
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Metro 2033 Redux
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Celonfix 2 ay al-ozaria
Bu yapılan steam kullanıcıların zihniyetinin ne kadar çocukca olduğunu göstermekte. Yahu oyunu satın alıp parayı vermişsin zaten. İster beğenme istersende hiç oynama. Oyunun altına olumsuz inceleme yapınca ne oyun mağazadan kaldırılır ne de o firma batar.
Gerçi "neden half-life 3 çıkmıyor" deyip 5 senelik cs:go yu boykot etmek yerine oynamaya devam edip oyun içi sanal şeylere para veren daha sonrada Dota 2'nin altına "half-life 3 bu oyun yüzünden çıkmıyor" diye olumsuz inceleme yapan bir kitleden mantıklı bir şey beklememek lazım.
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FEARTR 2 ay
rx 480 kart var 2k extreme de 30 fps oynuyorum arada baya fark varmış pc 'nin gözünü seveyim.
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-Dark Poison- 2 ay FEARTR
Onex doğal 4k da yüksek detay 30 fps oynatıyor o yüzden 2k ya göre arada baya fark olmuştur hakkaten
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