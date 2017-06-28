Xbox One X satışları 4 sene içerisinde 17 milyona ulaşacak

E3 2017 etkinliğine damga vuran Xbox One X, DFC Intelligence tarafından yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 4 sene içerisinde 17 milyon satış sayısına ulaşacak. Xbox konsollarının toplam satış sayısını 63 milyona ulaştıracak bu tahmin, analist David Cole’un yorumuna göre Microsoft’u memnun etmeyecek.

Cole, Xbox One X’in fiyatının diğer konsollara göre daha pahalı olmasının oyuncular tarafından hoş karşılanmadığını ve bundan ötürü birçok oyuncunun Sony, Nintendo gibi şirketlerin yeni konsollarına yönelebileceğini dile getirdi. Analist, birçok oyuncunun güçlü bilgisayarlara para ödememek adına konsollara yöneldiğine dikkat çekerek Xbox One X’in fiyatının olumsuz sonuçlar doğuracağından bahsetti.

Xbox One X’e özel oyunlar da fayda etmeyecek

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada Microsoft, konsol satışından neredeyse hiç kâr etmeyeceğini belirtmiş ve asıl amaçlarının oyunlardan para kazanmak olduğuna değinmişti. Cole, bu konuda da Microsoft’un istediğine ulaşamayacağını iddia ediyor. Paylaştığına göre Xbox One X’e özel olan oyunlardan çoğu güçlü donanımdan yeteri kadar faydalanamayacak olan “indie” türü oyunlar. Bundan ötürü özel oyunların da konsolun satışına katkı sağlaması beklenmiyor.

https://gamerant.com/xbox-one-x-17-million-sales-2021/