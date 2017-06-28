Xbox One X satışları 4 sene içerisinde 17 milyona ulaşacak

Cole, Xbox One X’in fiyatının diğer konsollara göre daha pahalı olmasının oyuncular tarafından hoş karşılanmadığını ve bundan ötürü birçok oyuncunun Sony, Nintendo gibi şirketlerin yeni konsollarına yönelebileceğini dile getirdi. Analist, birçok oyuncunun güçlü bilgisayarlara para ödememek adına konsollara yöneldiğine dikkat çekerek Xbox One X’in fiyatının olumsuz sonuçlar doğuracağından bahsetti.
Xbox One X’e özel oyunlar da fayda etmeyecek
Geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada Microsoft, konsol satışından neredeyse hiç kâr etmeyeceğini belirtmiş ve asıl amaçlarının oyunlardan para kazanmak olduğuna değinmişti. Cole, bu konuda da Microsoft’un istediğine ulaşamayacağını iddia ediyor. Paylaştığına göre Xbox One X’e özel olan oyunlardan çoğu güçlü donanımdan yeteri kadar faydalanamayacak olan “indie” türü oyunlar. Bundan ötürü özel oyunların da konsolun satışına katkı sağlaması beklenmiyor.
https://gamerant.com/xbox-one-x-17-million-sales-2021/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
xbox almanın mantığı nedir ???
Bir sürü dediğin oyun kaç tane . 20 30 mu ? Toplasan 10 tane var yok . Geleceklerde 2018 ancak çıkarlar . 3 5 oyun için ps4 almak mantıklı ama multi platform oyunlarda en iyi deneyim için xbox one x almak mantıksız. Pro aldık daha proya çıkan ozel bir oyun yok .
artık multiplatform oyunlar ile gidiyor konsollar bile ps4 için daha çıkmış konsol aldırıcak oyun sayısı 3 tane var yok
bende daha önce ps4 sahibiydim sonra online deneyim olsun verilen oyunlar ( bu ay watch dogs dragon age origin... falan zamanında 60usd şimdi hediye) olsun bazı başka özellikler olsun xbox one s ile takas yaptım evet konsola özel oyunlar olarak sony çok çok iyi ama oynadığım oyunlara bakıyorum şuan overwatch titanfall 2 batllefield 1 falan (uncharted 4 çıkmış en iyi oyunlardan biridir mekanikler olsun hikayesi görselliği 10 numara oyundur ama kaç tane tane var ps4 çıkmış o kalitede oyun var? last of us eşsiz bir oyun ama 2013 ps3 çıkmış bir oyun 4 yıl oldu daha 2. oyun gelecek muhtamelen 2018 de gelir )
size tavsiyem ea access game pass gibi servisler var xbox tarafında konsolu canlı tutan bir onlara bakın (ben 1 yıllık ea access aldım geçen sene 60 tl idi fifası starwars battlefront .... sürü ile oyun 1 yıllık ücretsiz oynayabiliyorsun)
17 milyon az 30 milyona yakın satarlar xbox tarafında ki kitle yeni konsolu daha çok bekliyordu