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Xbox One X satışları 4 sene içerisinde 17 milyona ulaşacak

DFC Intelligence tarafından yapılan araştırmaya göre Microsoft’un yeni oyun konsolu Xbox One X, 2021 senesine kadar 17 milyon satış sayısına ulaşabilir. Detaylar haberimizde.
1 yıl
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1
7
Oyun Konsolları
Emre Karakullukçu
Yazar
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E3 2017 etkinliğine damga vuran Xbox One X,  DFC Intelligence tarafından yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 4 sene içerisinde 17 milyon satış sayısına ulaşacak. Xbox konsollarının toplam satış sayısını 63 milyona ulaştıracak bu tahmin, analist David Cole’un yorumuna göre Microsoft’u memnun etmeyecek.

Cole, Xbox One X’in fiyatının diğer konsollara göre daha pahalı olmasının oyuncular tarafından hoş karşılanmadığını ve bundan ötürü birçok oyuncunun Sony, Nintendo gibi şirketlerin yeni konsollarına yönelebileceğini dile getirdi. Analist, birçok oyuncunun güçlü bilgisayarlara para ödememek adına konsollara yöneldiğine dikkat çekerek Xbox One X’in fiyatının olumsuz sonuçlar doğuracağından bahsetti.

Xbox One X’e özel oyunlar da fayda etmeyecek

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada Microsoft, konsol satışından neredeyse hiç kâr etmeyeceğini belirtmiş ve asıl amaçlarının oyunlardan para kazanmak olduğuna değinmişti. Cole, bu konuda da Microsoft’un istediğine ulaşamayacağını iddia ediyor. Paylaştığına göre Xbox One X’e özel olan oyunlardan çoğu güçlü donanımdan yeteri kadar faydalanamayacak olan “indie” türü oyunlar. Bundan ötürü özel oyunların da konsolun satışına katkı sağlaması beklenmiyor.


https://gamerant.com/xbox-one-x-17-million-sales-2021/ Yorum Yaz
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KaleyDeskop 1 yıl en beğenilen
bence satar bir pc ile 4k oyun oynamak çok pahalı geliyor bu yüzden bir çok kişi pc'ye alternatif olarak xbox one x alacak. Ben eğer gamepad sevseydim kesinlikle xbox alıp işin içinden çıkardım. Muhtemelen microsoft'un planı bu yönde
bence satar bir pc ile 4k oyun oynamak çok pahalı geliyor bu yüzden bir çok kişi pc'ye alternatif olarak xbox one x alacak. Ben eğer gamepad sevseydim kesinlikl...
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pspsexer 1 yıl

tahminler tahminler....bu sirketler yumurtayi boyayip size her turlu yuttururlar merak etmeyin siz.
tipki zamaninda game boylari boyayip sattiklari ps4 pro deyip iki kati para luplettikleri uc kirmizi hatali konsollari gayet normal bir sekilde yedirdikleri gibi..ps4 un de interneti gormeden edemeyen xbox one in da hangi boyu olursa olsun teknolojiyi hep alttan alan nintendo nun switch inin de kutukten bir farki yok..alanlara degil satanlara sorun alan zaten uc kere kurcalayip satisa koyuyor tipki hic bir ise yaramayan vita gibi...ama onlar hakli sizlerde bu umit oldukca onlar milyarlarca dolari ceplerine indirmeye devam edecek..ben herseyi bilirim deyip te pro x special edition black alanlar bu hikayelere kananlar konsol tarihinde hic bir konsol un satistayken kendi kapasitesini asmasinin imkansiz oldugunu bilmeden hep super oyunlari bekler dururlar ...ps4 ps4 ..xbox one da xbox one dir bitti...hangi boy olursa olsun..ps4 un 10 ghz hizda olsa ne olacak onceki ile ayni oyunu icine koyuyorsan ve bu adamlar bu cihaza ps5 deyip neden sizden daha cok para almasinlar..ben yazinca oooo ps4 pro xbox one dan hizli uuuuuu yazan kardesler parayi sokaga attiklarini ayni oyunlari oynadiklari halde neden anlamazlar..konsol kapasitesi diye bir sey vardir ticari anlasmalar vardir..bu sebeple kimse konsol kapasitesi nin ustunu hayal etmesin bu ancak yazilimsal olarak mumkundur bu devirde bu konsollar icin beklemek en iyi cozum..teknolojiyi en ustten takip hirsi ancak size para kaybettirir ha teknoloji ilerlesin diye bol bol verebilirsiniz tabii kimse almam demez oyunlar artik cepleri bosaltmak icin bir arac olarak kullaniliyor bu konularda tecrubeli olan zaten ne yapacagini bilir.
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dere.beyi 1 yıl
ps4 almak daha mantıklı değilmi birsürü exclusive oyun var ve geliyor xbox da oynanan oyunlar zaten multiplatform onlarda ps4 de oynarız ?
xbox almanın mantığı nedir ???
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xYaKuBux 1 yıl dere.beyi
dere.beyi

ps4 almak daha mantıklı değilmi birsürü exclusive oyun var ve geliyor xbox da oynanan oyunlar zaten multiplatform onlarda ps4 de oynarız ?
xbox almanın mantığı nedir ???


Bir sürü dediğin oyun kaç tane . 20 30 mu ? Toplasan 10 tane var yok . Geleceklerde 2018 ancak çıkarlar . 3 5 oyun için ps4 almak mantıklı ama multi platform oyunlarda en iyi deneyim için xbox one x almak mantıksız. Pro aldık daha proya çıkan ozel bir oyun yok .
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hector_1990 1 yıl dere.beyi
dere.beyi

ps4 almak daha mantıklı değilmi birsürü exclusive oyun var ve geliyor xbox da oynanan oyunlar zaten multiplatform onlarda ps4 de oynarız ?
xbox almanın mantığı nedir ???

artık multiplatform oyunlar ile gidiyor konsollar bile ps4 için daha çıkmış konsol aldırıcak oyun sayısı 3 tane var yok
bende daha önce ps4 sahibiydim sonra online deneyim olsun verilen oyunlar ( bu ay watch dogs dragon age origin... falan zamanında 60usd şimdi hediye) olsun bazı başka özellikler olsun xbox one s ile takas yaptım evet konsola özel oyunlar olarak sony çok çok iyi ama oynadığım oyunlara bakıyorum şuan overwatch titanfall 2 batllefield 1 falan (uncharted 4 çıkmış en iyi oyunlardan biridir mekanikler olsun hikayesi görselliği 10 numara oyundur ama kaç tane tane var ps4 çıkmış o kalitede oyun var? last of us eşsiz bir oyun ama 2013 ps3 çıkmış bir oyun 4 yıl oldu daha 2. oyun gelecek muhtamelen 2018 de gelir )
size tavsiyem ea access game pass gibi servisler var xbox tarafında konsolu canlı tutan bir onlara bakın (ben 1 yıllık ea access aldım geçen sene 60 tl idi fifası starwars battlefront .... sürü ile oyun 1 yıllık ücretsiz oynayabiliyorsun)
17 milyon az 30 milyona yakın satarlar xbox tarafında ki kitle yeni konsolu daha çok bekliyordu
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KaleyDeskop 1 yıl en beğenilen
bence satar bir pc ile 4k oyun oynamak çok pahalı geliyor bu yüzden bir çok kişi pc'ye alternatif olarak xbox one x alacak. Ben eğer gamepad sevseydim kesinlikle xbox alıp işin içinden çıkardım. Muhtemelen microsoft'un planı bu yönde
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highlanderTR_61 1 yıl
Tamam efsane bir cihaz olmayacak ama ücretini hak eden bir cihaz olacak.
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