Playstation 5 Pro için PSSR 2.0 hazırlıkları başladı: Neler sunacak?

PSSR 2.0 yolda olabilir
Kaçıranlar için PS5 Pro ile kullanıma sunulan PlayStation Spectral Super Resolution yani PSSR yükseltme özelliği, grafik kalitesini en az düzeyde etkileyerek kare hızlarının yükseltilmesine olanak tanıyor. PC tarafında yer alan DLSS, AMD FSR ve Intel XeSS gibi görüntü ölçekleme teknolojilerine benzer şekilde çalışıyor.
Daha önce Sony, FSR 4'0ı PlayStation'a getirmek için AMD ile çalıştığını zaten duyurdu. Moore’s Law Is Dead ise, PSSR'ın görüntüleri işlemek için ihtiyaç duyduğu bellek miktarını azaltmak için güncelleneceği söylüyor. Ancak en önemli fark görüntü kalitesindeki artış olacak. Çıkış tarihi içinse 2026 yılı hedefleniyor.
Verimlilik konusuna gelirsek, Sony'nin son dönemde sunduğu özellikler ve düşük güç moduna verdiği önem, olası PS6 el konsolunu doğruluyor olabilir. Keza daha verimli ölçekleme, düşük çözünürlüklü karelerden daha kaliteli görseller üretilmesini sağlayacak.
