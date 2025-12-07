Playstation 5 Pro için PSSR 2.0 hazırlıkları başladı: Neler sunacak?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony’nin PS5 Pro için hazırladığı PSSR için yeni bir güncelleme yolda olabilir. Moore’s Law Is Dead tarafından paylaşılan bilgilere göre Sony, PSSR'ı daha verimli ve daha yüksek kalite sunacak şekilde yenilemeye hazırlanıyor. Dahili olarak MFSR2 (Multi-Frame Super Resolution 2) olarak anılan yeni sürüm, GPU yükünü azaltırken daha yüksek kare hızlarına ulaşacak.

PSSR 2.0 yolda olabilir

Kaçıranlar için PS5 Pro ile kullanıma sunulan PlayStation Spectral Super Resolution yani PSSR yükseltme özelliği, grafik kalitesini en az düzeyde etkileyerek kare hızlarının yükseltilmesine olanak tanıyor. PC tarafında yer alan DLSS, AMD FSR ve Intel XeSS gibi görüntü ölçekleme teknolojilerine benzer şekilde çalışıyor.

Daha önce Sony, FSR 4'0ı PlayStation'a getirmek için AMD ile çalıştığını zaten duyurdu. Moore’s Law Is Dead ise, PSSR'ın görüntüleri işlemek için ihtiyaç duyduğu bellek miktarını azaltmak için güncelleneceği söylüyor. Ancak en önemli fark görüntü kalitesindeki artış olacak. Çıkış tarihi içinse 2026 yılı hedefleniyor.

En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı (Kasım 2025) 2 gün önce eklendi

Verimlilik konusuna gelirsek, Sony'nin son dönemde sunduğu özellikler ve düşük güç moduna verdiği önem, olası PS6 el konsolunu doğruluyor olabilir. Keza daha verimli ölçekleme, düşük çözünürlüklü karelerden daha kaliteli görseller üretilmesini sağlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: