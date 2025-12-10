PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar: Aralık 2025

PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar
Yayınlanan listeye göre Aralık ayında PS Plus'tan ayrılacak 9 oyun bulunuyor. Bunlar ise sırasıyla Forspoken, Battlefield 2042, Grand Theft Auto III, Sonic Frontiers, Surviving Mars, Star Trek: Bridge Crew, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, Firefighting Simulator: The Squad ve Arcade Paradise VR olacak. Listedeki tüm oyunlara ve detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Forspoken
- Battlefield 2042
- Grand Theft Auto III
- Sonic Frontiers
- Surviving Mars
- Star Trek: Bridge Crew
- Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge
- Firefighting Simulator: The Squad
- Arcade Paradise VR
Hatırlayacak olursak, PlayStation Plus'a son eklenen oyunlar LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality Echo of Ada ve Neon White olmuştu. Playstation Plus Premium ve Extra oyunlarının ise önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ileri casusluk ekipmanı...