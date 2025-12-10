PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar: Aralık 2025

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Şimdi son olarak Aralık 2025'te Plus Extra ve Premium katmanından ayrılacak oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar

Yayınlanan listeye göre Aralık ayında PS Plus'tan ayrılacak 9 oyun bulunuyor. Bunlar ise sırasıyla Forspoken, Battlefield 2042, Grand Theft Auto III, Sonic Frontiers, Surviving Mars, Star Trek: Bridge Crew, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, Firefighting Simulator: The Squad ve Arcade Paradise VR olacak. Listedeki tüm oyunlara ve detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Forspoken

Battlefield 2042

Grand Theft Auto III

Sonic Frontiers

Surviving Mars

Star Trek: Bridge Crew

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

Firefighting Simulator: The Squad

Arcade Paradise VR

Hatırlayacak olursak, PlayStation Plus'a son eklenen oyunlar LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality Echo of Ada ve Neon White olmuştu. Playstation Plus Premium ve Extra oyunlarının ise önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.

