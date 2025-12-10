Giriş
    PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar: Aralık 2025

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus kütüphanesi sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Son olarak Aralık ayında platformdan ayrılacak oyunlar belli oldu.

    PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar: Aralık 2025 Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Şimdi son olarak Aralık 2025'te Plus Extra ve Premium katmanından ayrılacak oyunlar belli oldu.

    PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar

    Yayınlanan listeye göre Aralık ayında PS Plus'tan ayrılacak 9 oyun bulunuyor. Bunlar ise sırasıyla Forspoken, Battlefield 2042, Grand Theft Auto III, Sonic Frontiers, Surviving Mars, Star Trek: Bridge Crew, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, Firefighting Simulator: The Squad ve Arcade Paradise VR olacak. Listedeki tüm oyunlara ve detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • Forspoken
    • Battlefield 2042
    • Grand Theft Auto III
    • Sonic Frontiers
    • Surviving Mars
    • Star Trek: Bridge Crew
    • Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge
    • Firefighting Simulator: The Squad
    • Arcade Paradise VR

    Hatırlayacak olursak, PlayStation Plus'a son eklenen oyunlar LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality Echo of Ada ve Neon White olmuştu. Playstation Plus Premium ve Extra oyunlarının ise önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.

