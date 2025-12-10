Giriş
    PS Plus Aralık 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Aralık 2025 oyunları belli oldu. İşte Aralık ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar...

    PS Plus Aralık 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Aralık ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

    PS Plus Extra ve Premium oyunları Aralık 2025

    Hatırlayacak olursak Kasım ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality Echo of Ada ve Neon White dahil 5 yeni oyun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

    Sony'nin paylaşımına göre 16 Aralık'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Assassin’s Creed Mirage, Wo Long: Fallen Dynasty, Lego Horizon Adventures, Planet Coaster 2 ve Skate Story başta olmak üzere 10 oyun ekleniyor. Aralık ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

    • Assassin’s Creed Mirage | PS5, PS4 
    • Wo Long: Fallen Dynasty | PS5, PS4
    • Skate Story | PS5
    • Granblue Fantasy: Relink | PS5, PS4
    • Planet Coaster 2 | PS5
    • Cat Quest III | PS5, PS4
    • Lego Horizon Adventures | PS5
    • Paw Patrol: Grand Prix | PS5, PS4
    • Paw Patrol World | PS5, PS4

    PlayStation Plus Premium

    • Soulcalibur III | PS5, PS4
