PS Plus Aralık 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Aralık ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium oyunları Aralık 2025

Hatırlayacak olursak Kasım ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality Echo of Ada ve Neon White dahil 5 yeni oyun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

Sony'nin paylaşımına göre 16 Aralık'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Assassin’s Creed Mirage, Wo Long: Fallen Dynasty, Lego Horizon Adventures, Planet Coaster 2 ve Skate Story başta olmak üzere 10 oyun ekleniyor. Aralık ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

Assassin’s Creed Mirage | PS5, PS4

Wo Long: Fallen Dynasty | PS5, PS4

Skate Story | PS5

Granblue Fantasy: Relink | PS5, PS4

Planet Coaster 2 | PS5

Cat Quest III | PS5, PS4

Lego Horizon Adventures | PS5

Paw Patrol: Grand Prix | PS5, PS4

Paw Patrol World | PS5, PS4

PlayStation Plus Premium

Soulcalibur III | PS5, PS4

