Xbox ücretsiz oyun günleri: Toplam 6 oyun ücretsiz

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Everspace 2 başta olmak üzere 6 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox ücretsiz oyun günleri: For The King II ve dahası

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 7 Aralık'a kadar Way of the Hunter'a ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca Destiny 2 genişleme paketleri The Witch Queen, Lightfall ve The Final Shape 9 Aralık'a kadar erişilebilir olacak. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar ise, Descenders, Bassmaster Fishing, Everspace 2 ve Astria Ascending.

Way of the Hunter - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Destiny 2 (The Witch Queen, Lightfall ve The Final Shape) - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential - 4-9 Aralık

Bassmaster Fishing - Tüm Xbox

Everspace 2 - Tüm Xbox

Astria Ascending - Tüm Xbox

Descenders - Tüm Xbox

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

