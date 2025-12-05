Xbox ücretsiz oyun günleri: Toplam 6 oyun ücretsiz

Xbox ücretsiz oyun günleri: For The King II ve dahası
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 7 Aralık'a kadar Way of the Hunter'a ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca Destiny 2 genişleme paketleri The Witch Queen, Lightfall ve The Final Shape 9 Aralık'a kadar erişilebilir olacak. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar ise, Descenders, Bassmaster Fishing, Everspace 2 ve Astria Ascending.
- Way of the Hunter - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Destiny 2 (The Witch Queen, Lightfall ve The Final Shape) - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential - 4-9 Aralık
- Bassmaster Fishing - Tüm Xbox
- Everspace 2 - Tüm Xbox
- Astria Ascending - Tüm Xbox
- Descenders - Tüm Xbox
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.
