PlayStation Plus'a Aralık sonunda iki büyük oyun geliyor

Assassin's Creed Mirage and Wo Long: Fallen Dynasty, PS Plus'a geliyor
PlayStation Plus'ın Aralık ayı oyun listesiyle ilgili en son sızıntı, Dealabs’ten geliyor. Assassin's Creed Mirage ve Wo Long: Fallen Dynasty, 16 Aralık’ta PlayStation Plus oyun kataloğuna eklenecek. Ayrıca, PlayStation Plus Premium/Deluxe üyeleri için Soulcalibur III gelecek. Aralık 2025 için PS Plus Oyun Kataloğu oyunlarının resmi duyurusunun çok yakında yapılması bekleniyor.
Bilmeyenler için, Assassin's Creed Mirage yakın zamanda Valley of Memory adlı yepyeni bir DLC aldı. Bu DLC, oyuncuların deneyebileceği 6 saatlik ek içerik ve oynanış tarafında birçok dikkat çekici iyileştirme sunuyor. Ayrıca, geliştiriciler yakın zamanda oyunun 10 milyon oyuncuya ulaştığını ve PlayStation Plus'a eklenmesiyle daha da fazla oyuncuya ulaşacağını duyurdu.