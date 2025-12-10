Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PlayStation Plus'a Aralık sonunda iki büyük oyun geliyor

    Sony'nin Aralık 2025'te açıklayacağı PS Plus oyun listesi henüz resmi olarak duyurulmadı ancak güvenilir bir kaynağa göre bu ayın sonunda iki büyük oyun PlayStation Plus kataloğuna eklenecek.

    Assassin's Creed Mirage PlayStation Plus kataloğuna geliyor Tam Boyutta Gör
    LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3 ve daha fazlasını içeren Aralık ayı için ücretsiz PlayStation Plus oyunlarını zaten biliyoruz. Tüm oyuncular şimdi 2025 takvim yılı için oyun kataloğuna eklenecek son oyunları bekliyor ve yeni bir sızıntı sayesinde bu oyunlardan 2 tanesini biliyoruz.

    Assassin's Creed Mirage and Wo Long: Fallen Dynasty, PS Plus'a geliyor

    PlayStation Plus'ın Aralık ayı oyun listesiyle ilgili en son sızıntı, Dealabs’ten geliyor. Assassin's Creed Mirage ve Wo Long: Fallen Dynasty, 16 Aralık’ta PlayStation Plus oyun kataloğuna eklenecek. Ayrıca, PlayStation Plus Premium/Deluxe üyeleri için Soulcalibur III gelecek. Aralık 2025 için PS Plus Oyun Kataloğu oyunlarının resmi duyurusunun çok yakında yapılması bekleniyor.

    Bilmeyenler için, Assassin's Creed Mirage yakın zamanda Valley of Memory adlı yepyeni bir DLC aldı. Bu DLC, oyuncuların deneyebileceği 6 saatlik ek içerik ve oynanış tarafında birçok dikkat çekici iyileştirme sunuyor. Ayrıca, geliştiriciler yakın zamanda oyunun 10 milyon oyuncuya ulaştığını ve PlayStation Plus'a eklenmesiyle daha da fazla oyuncuya ulaşacağını duyurdu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    balkonda çamaşır makinesi olur mu accent era hararet göstergesi citroen saxo 1.4 sx yorumları goldnet kamera telefondan izleme tang içecek yasaklandı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum