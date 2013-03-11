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Xerox, baskı alanının bir diğer önemli ismi Impika'yı satın aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Yazıcı
Shady
Haber Editörü
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Xerox, baskı alanının bir diğer önemli ismi Impika'yı satın aldı

Baskı alanındaki çözümleriyle dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından olan Xerox, endüstriyel baskı teknolojileri konusunda ünlü olan Fransa merkezli Impika’yı satın aldı.

Impika firması, endüstriyel, ticari, güvenli dokümanlar, etiket ve paketleme baskılarında kullanılan gelişmiş baskı çözümleri geliştiren firmaların başında geliyor. Dakikada 375 metre baskı hızına sahip sürekli besleme (continupus feed) baskı sistemleri grubu “iPrint” ve 2400 x 1200 dpi çözünürlüğe sahip dijital baskı sistemleri grubu “iPress”’in de bulunduğu ürün gamı içerisinde Impika, aldığı patentle imtiyaz hakkını elinde bulundurduğu su bazlı inkjet baskıda geniş bir portföye sahip.

Xerox, bu hamlesiyle birlikte, I.T. Strategies’e göre  2015 yılına kadar yıllık yüzde 21 büyümenin ön görüldüğü yüksek kapasiteli endüstriyel renkli baskı sistemleri pazarında liderliğini güçlendirirken; müşterilere en geniş dijital baskı sistemleri ürün gamını sunuyor olacak.


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