Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi Band 1S ne zaman satışa sunulacak?

Xiaomi’nin 6 milyondan fazla satılan aktivite takip bilekliği Mi Band yenileniyor. Mi Band 1S adıyla çıkması beklenen cihazın satışa sunulacağı tarihe, yeni özelliklerine ve fiyatına dair iddialar bu
3 yıl
2,1b
1
7
Cep Tel Aksesuarları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi Mi Band 1S ne zaman satışa sunulacak?
Kısa bir süre önce içerisinde akıllı saatten, televizyona hatta akıllı tartıya kadar geniş bir ürün yelpazesinde yeni modellerini tanıtan Xiaomi, bir süredir konuşulan Mi Band içinse bir açıklama yapmamıştı. Alanındaki en çok satılan ürünlerin başında gelen Mi Band, özellikle fiyatı ile piyasada şaşırtıcı bir etki uyandırmıştı.

Xiaomi’nin yeni modeli tanıtacağı tarih içinse bugünlerde önemli iddialar söz konusu. Çin kaynaklı raporlara göre Mi Band 1S olarak adlandırılacak olan model 11 Kasım tarihinde tanıtılabilir. Çin’de bekarlar günü olarak anılan bugün, ABD’de başlayan Black Friday benzeri bir öneme sahip aslında. Mağazaların çok erken saatte açılıp çok geç kapandığı bu günde tam bir alışveriş çılgınlığı yaşanıyor ve satış noktalarında çarpıcı indirimler sunuluyor. Xiaomi de ürünü tam bu zamanda Çin’de satışa sunarak çarpıcı bir fiyatla ilk günden önemli bir satış rakamına ulaşmak istemiş olabilir.

Bilindiği gibi 11 Kasım Çin’deki e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan Türk kullanıcılarının da merakla beklediği tarihlerden. Bu tarihlerde zaten ücretsiz kargo avantajına sahip ürünler bir de özel indirimler eklenince şaşırtıcı rakamlara kapınıza kadar gelebiliyor.

Xiaomi Mi Band 1S’in bir önceki model ile aynı tasarıma sahip olmasına karşın altına eklenecek bir sensor ile nabız ölçümü de yapabileceği söyleniyor. Ortaya çıkan görsellerde de bu durumu görüyoruz. Ekranı olmadığı için tek şarj ile bir aya yakın kullanım sunabilen ürün, eklenen yeni sensorun pile ayrılan alanı daraltacak olması nedeni ile daha küçük bir batarya ile de gelebilir.

Çin’de 99 Yuan gibi bir rakamdan satışa çıkacağı iddia edilen cihazın fiyatı aşağı yukarı 15 Dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. Xiaomi Mi Band satışlarının dünya genelinde 6 milyon adedi aştığı ifade ediliyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Patren 3 yıl
xiomi gercekten adamlar ucuza cok guzel icatlar yapiyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemturk 3 yıl
Yillardir dolasiyor bu resim.. Daha akilli saat de cikaricak xiaomi pehhhhh ..rehavete kapildilar duraklama donemindeler. Rakipler aldi basi gidiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 3 yıl
Asparagas bi haber daha, aferin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carman 3 yıl
bende kullanıyorum ilk modeli 48 gün gitti pili aldığımdan beri bir lere arja taktım yenisi de uygun fiyata gelirse alınır neden alınmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
genpoker 3 yıl
Uzun süredir bekledigim bir haberdi. Benim icin 1. Nesil miband in tek eksiği kalp ritmi olcememesiydi. Artık bunuda yaptığına gore alınacak bir ürün olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 3 yıl
Umarım pil kapasitesinden taviz vermezler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trkarapanda123asd 3 yıl
Mi band çok satmıştı bende de var en az 20 gün şarjı gidiyor eğer denildiği gibi ucuza satışa çıkarsa yenisini alırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2si1 "Gücü henüz anlaşılamamış 900P" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Sony Xperia Z5 ailesi Türkiye'de: "İşte fiyatlar, çıkış tarihileri ve Xperia M5'in durumu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim