Xiaomi Mi Band 1S ne zaman satışa sunulacak?

Kısa bir süre önce içerisinde akıllı saatten, televizyona hatta akıllı tartıya kadar geniş bir ürün yelpazesinde yeni modellerini tanıtan Xiaomi, bir süredir konuşulan Mi Band içinse bir açıklama yapmamıştı. Alanındaki en çok satılan ürünlerin başında gelen Mi Band, özellikle fiyatı ile piyasada şaşırtıcı bir etki uyandırmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Xiaomi’nin yeni modeli tanıtacağı tarih içinse bugünlerde önemli iddialar söz konusu. Çin kaynaklı raporlara göre Mi Band 1S olarak adlandırılacak olan model 11 Kasım tarihinde tanıtılabilir. Çin’de bekarlar günü olarak anılan bugün, ABD’de başlayan Black Friday benzeri bir öneme sahip aslında. Mağazaların çok erken saatte açılıp çok geç kapandığı bu günde tam bir alışveriş çılgınlığı yaşanıyor ve satış noktalarında çarpıcı indirimler sunuluyor. Xiaomi de ürünü tam bu zamanda Çin’de satışa sunarak çarpıcı bir fiyatla ilk günden önemli bir satış rakamına ulaşmak istemiş olabilir.Bilindiği gibi 11 Kasım Çin’deki e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan Türk kullanıcılarının da merakla beklediği tarihlerden. Bu tarihlerde zaten ücretsiz kargo avantajına sahip ürünler bir de özel indirimler eklenince şaşırtıcı rakamlara kapınıza kadar gelebiliyor.Xiaomi Mi Band 1S’in bir önceki model ile aynı tasarıma sahip olmasına karşın altına eklenecek bir sensor ile nabız ölçümü de yapabileceği söyleniyor. Ortaya çıkan görsellerde de bu durumu görüyoruz. Ekranı olmadığı için tek şarj ile bir aya yakın kullanım sunabilen ürün, eklenen yeni sensorun pile ayrılan alanı daraltacak olması nedeni ile daha küçük bir batarya ile de gelebilir.Çin’de 99 Yuan gibi bir rakamdan satışa çıkacağı iddia edilen cihazın fiyatı aşağı yukarı 15 Dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. Xiaomi Mi Band satışlarının dünya genelinde 6 milyon adedi aştığı ifade ediliyor.