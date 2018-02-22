Xiaomi Mi Band 3 yolda

Binlerce satış rakamını geride bırakan ve kullanıcılar tarafından bir hayli sevilen Xiaomi Mi Band 2'nin üçüncü nesli Mi Band 3, Bluetooth sertifikasyon listesinde gözüktü. Özelliklerine dair bir bilgi paylaşılmamasına karşın Mi Band 3 ile ilgili birtakım bilgiler de yok değil.

XMSH05HM model numarasını alan Xiaomi Mi Band 3, Bluetooth 4.2 LE teknolojisini desteklemekte. Mi Band 2 akıllı bilekliğinde olduğu gibi Xiaomi çatısı altında faaliyet gösteren Anhui Huami Information Technology Co. Ltd (Huami) tarafından üretilecek Mi Band 3'ün tasarımı hakkında da ne yazık ki bir bilgi bulunmuyor.

Önümüzdeki günlerde başlayacak olan MWC 2018'de tanıtılması ihtimalini düşük gördüğümüz Mi Band 3'ün ilerleyen zamanlarda Mi 7 akıllı telefonuyla birlikte lanse edilmesini bekliyoruz.