Xiaomi Mi Band 3 yolda

Teknoloji Editörü
Binlerce satış rakamını geride bırakan ve kullanıcılar tarafından bir hayli sevilen Xiaomi Mi Band 2'nin üçüncü nesli Mi Band 3, Bluetooth sertifikasyon listesinde gözüktü. Özelliklerine dair bir bilgi paylaşılmamasına karşın Mi Band 3 ile ilgili birtakım bilgiler de yok değil.
XMSH05HM model numarasını alan Xiaomi Mi Band 3, Bluetooth 4.2 LE teknolojisini desteklemekte. Mi Band 2 akıllı bilekliğinde olduğu gibi Xiaomi çatısı altında faaliyet gösteren Anhui Huami Information Technology Co. Ltd (Huami) tarafından üretilecek Mi Band 3'ün tasarımı hakkında da ne yazık ki bir bilgi bulunmuyor.
Önümüzdeki günlerde başlayacak olan MWC 2018'de tanıtılması ihtimalini düşük gördüğümüz Mi Band 3'ün ilerleyen zamanlarda Mi 7 akıllı telefonuyla birlikte lanse edilmesini bekliyoruz.
https://www.gizmochina.com/2018/02/22/xiaomi-mi-band-3-way-gets-bluetooth-certification/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Spora başladım bu tarz bir ürün lazım veya alternatif.
2'sinide kullanmis biri olarak beklentiniz dipse mi band ama arayuz olsun butun mesajlarimi goreyim navigasyonumu muzigimi dinleyeyim diyorsaniz her turlu gear serisi.Benim tecrubelerim bunlar aslinda gear s2 nin rakibi Amazfit fakat oda bir Gear serisi olamaz benim gozumde :)
Mi Band 2'de eksikliğini hissettiğim ve keşke şöyle olsa dediğim her şey Amazfit Bip'de düzeltilmiş. Bende Mi Band 1, Mi Band 1S, Mi Band 2 şeklinde giden serüvenimi Amazfit Bip ile devam ettiriyorum.
Mi Band 2 ekran çok küçük ve işlevsizdi, Amazfit Bip yeterince büyümüş ve bir çok işlemi üzerinden yapılabilir hale gelmiş.
Mi Band 2 ekranı küçük olmasına rağmen sürekli açık durmuyordu, Amazfit Bip 7/24 açık ekrana sahip, güneş altında da çok rahat gözüküyor ve pil süresi neredeyse Mi Band 2 ile aynı hala.
vs. böyle gidiyor artıları. Mutlaka bir göz gezdirin. Başta dediğim gibi Mi Band 2'de keşke şöyle olsun dediğiniz her şey Amazfit Bip'de düzeltilmiş
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