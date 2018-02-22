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Xiaomi Mi Band 3 yolda

Uzun bir bekleyişin ardından nihayet Xiaomi Mi Band 3 akıllı bilekliğinin ayak sesleri duyulmaya başlandı. Mi Band 3, Bluetooth sertifikasyon listesinde ortaya çıktı. Ayrıntılar içeriğimizde.
1 yıl
12,4b
1
24
Cep Tel Aksesuarları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Binlerce satış rakamını geride bırakan ve kullanıcılar tarafından bir hayli sevilen Xiaomi Mi Band 2'nin üçüncü nesli Mi Band 3, Bluetooth sertifikasyon listesinde gözüktü. Özelliklerine dair bir bilgi paylaşılmamasına karşın Mi Band 3 ile ilgili birtakım bilgiler de yok değil. 
XMSH05HM model numarasını alan Xiaomi Mi Band 3, Bluetooth 4.2 LE teknolojisini desteklemekte. Mi Band 2 akıllı bilekliğinde olduğu gibi Xiaomi çatısı altında faaliyet gösteren Anhui Huami Information Technology Co. Ltd (Huami) tarafından üretilecek Mi Band 3'ün tasarımı hakkında da ne yazık ki bir bilgi bulunmuyor. 
Önümüzdeki günlerde başlayacak olan MWC 2018'de tanıtılması ihtimalini düşük gördüğümüz Mi Band 3'ün ilerleyen zamanlarda Mi 7 akıllı telefonuyla birlikte lanse edilmesini bekliyoruz.  

https://www.gizmochina.com/2018/02/22/xiaomi-mi-band-3-way-gets-bluetooth-certification/ Yorum Yaz
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ProsesMuhendisi 1 yıl en beğenilen
Akıllı bileklik ile akıllı saati karşılaştırmak ne kadar mantıklı? 100 TL'lik fiyata 700 TL'lik performans bekleyemezsin. Bu tip cihazlardaki öncelik teşviktir. Daha sonra profesyonel olan akıllı saatlere geçilir veya geçilmez. Ben şayet uyku ve adımdan memnunum. Ayrıca bildirimlerde titreşimi dışarıdaki gürültülü ortamda hayatımı kolaylaştırıyor. Anne babadan niye telefonu açmadın diye fırça yemiyoruz. Şu ana kadar Mi Band ve Mi Band 2'yi kullandım. Mi Band 3 gelsin özelliklerine göre onu da alırız.
Akıllı bileklik ile akıllı saati karşılaştırmak ne kadar mantıklı? 100 TL'lik fiyata 700 TL'lik performans bekleyemezsin. Bu tip cihazlardaki öncelik teşviktir....
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Umutcan 1 yıl
Ekstra ne özellik gelir acaba? Beklemeye değer mi yoksa 100tl verip 2. modelini mi alsam?
Spora başladım bu tarz bir ürün lazım veya alternatif.
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DH Misafiri 1 yıl
Önce mi band 2 nin parlaklık sorununu gidersinler lütfen. Bir güncelleme yaptılar parlaklık o kadar düştü ki göremez olduk ekranı. Bu sorun giderilmedigi sürece mi band koleksiyonumu devam ettirmem. Mi band ve mi band 2 yıl severek aldım. Ancak memnun kalamadım 2 den.
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XPerience 1 yıl
Akıllı saatlerin kullanım açısından tek farkı konuşabilmek ve metin okuyup gönderebilmek. Geri kalan alarm, nabız ve uyku takibi, saat, tarih, mesaj bildirimi vs gibi özellikler Xiaomi Mi Band 2'de de vardı şarjı tam 1 ay gidiyor dile kolay 1 ay! 100 liralık cihazla 1100 liralık akıllı saatler arasındaki işlev farkı bu kadar az olmamalı. Su geçirdi mi, çizildi mi dertlerinden uzak keyifle kullanıyorum.
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ProsesMuhendisi 1 yıl en beğenilen
Akıllı bileklik ile akıllı saati karşılaştırmak ne kadar mantıklı? 100 TL'lik fiyata 700 TL'lik performans bekleyemezsin. Bu tip cihazlardaki öncelik teşviktir. Daha sonra profesyonel olan akıllı saatlere geçilir veya geçilmez. Ben şayet uyku ve adımdan memnunum. Ayrıca bildirimlerde titreşimi dışarıdaki gürültülü ortamda hayatımı kolaylaştırıyor. Anne babadan niye telefonu açmadın diye fırça yemiyoruz. Şu ana kadar Mi Band ve Mi Band 2'yi kullandım. Mi Band 3 gelsin özelliklerine göre onu da alırız.
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AF CoRSe 1 yıl
Cok kisitli hersey tele bagli.1 ay kullanip sattim sarj disinda hicbir ozelligini begenmedim.Adimi uykusu hep dusuk yada fazla.Beni tatmin etmeyen bir cihazdi.Daha sonra Gear S2 aldim gercekten akilli adina uyuyor en azindan.Mi band gibi gerizekali degil.Marka saatlerin arayuzlerini atiyorum birde icine tamamdir.
2'sinide kullanmis biri olarak beklentiniz dipse mi band ama arayuz olsun butun mesajlarimi goreyim navigasyonumu muzigimi dinleyeyim diyorsaniz her turlu gear serisi.Benim tecrubelerim bunlar aslinda gear s2 nin rakibi Amazfit fakat oda bir Gear serisi olamaz benim gozumde :)
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Kefelon 1 yıl
Benim için Mi Band 3 = Amazfit Bip
Mi Band 2'de eksikliğini hissettiğim ve keşke şöyle olsa dediğim her şey Amazfit Bip'de düzeltilmiş. Bende Mi Band 1, Mi Band 1S, Mi Band 2 şeklinde giden serüvenimi Amazfit Bip ile devam ettiriyorum.
Mi Band 2 ekran çok küçük ve işlevsizdi, Amazfit Bip yeterince büyümüş ve bir çok işlemi üzerinden yapılabilir hale gelmiş.
Mi Band 2 ekranı küçük olmasına rağmen sürekli açık durmuyordu, Amazfit Bip 7/24 açık ekrana sahip, güneş altında da çok rahat gözüküyor ve pil süresi neredeyse Mi Band 2 ile aynı hala.
vs. böyle gidiyor artıları. Mutlaka bir göz gezdirin. Başta dediğim gibi Mi Band 2'de keşke şöyle olsun dediğiniz her şey Amazfit Bip'de düzeltilmiş

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MDV 1 yıl
on siparisler acilsin verelim
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RoNNiE- 1 yıl
3 çıkacak diye 2 yi almadım. İnşallah güzel olur.
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kadirirdem 1 yıl RoNNiE-
Bende öyle yaptım bekliyorum.
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Mr.Data 1 yıl RoNNiE-
4 çıkacak diye de 3'ü almazsın artık
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SkyTech74 1 yıl
MiBand 2 den çok memnunum.. Band 3 çıktığım gibi Band 2'yi hediye edebilirim.
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Azref merd 1 yıl SkyTech74
Ben alayım onu.
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Led Zeppelin 1 yıl
Normal saatimden daha çok kullanıyorum, tasarımı hoşuma giderse bunu da alırım büyük ihtimalle.
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