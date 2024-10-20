Xiaomi Smart Band 9 Active'in tasarımı ortaya çıktı

Xiaomi Smart Band 9 Active, genel tasarım olarak önceki modelle büyük benzerlikler taşıyor. Ancak bazı değişiklikler de söz konusu. Kayış daha estetik hale getirildi. Ayrıca, Smart Band 8 Active'in aksine kayış artık ekranın yan çerçevesini tamamen kaplıyor.
Ekran ve pil ömrü
İnternete sızan görseller cihazda düz bir ekrana yer verildiğini ortaya koydu. Akıllı bileklik büyük olasılıkla 1.47 inçlik bir ekranla gelecek. Pil ömrünün 18 güne kadar çıkabileceği konuşuluyor, ki bu da önceki modelin 14 günlük pil ömrüne kıyasla önemli bir artış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)