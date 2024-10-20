Xiaomi Smart Band 9 Active'in tasarımı ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi sadece Smart Band 9 Pro'yu değil, aynı zamanda Smart Band 9 Active'i de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni uygun fiyatlı akıllı bilekliğinin render görüntüleri internete düştü. Ayrıca cihazın teknik özelliklerine dair bazı bilgiler de var.

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Xiaomi Smart Band 9 Active, genel tasarım olarak önceki modelle büyük benzerlikler taşıyor. Ancak bazı değişiklikler de söz konusu. Kayış daha estetik hale getirildi. Ayrıca, Smart Band 8 Active'in aksine kayış artık ekranın yan çerçevesini tamamen kaplıyor.

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Ekran ve pil ömrü

İnternete sızan görseller cihazda düz bir ekrana yer verildiğini ortaya koydu. Akıllı bileklik büyük olasılıkla 1.47 inçlik bir ekranla gelecek. Pil ömrünün 18 güne kadar çıkabileceği konuşuluyor, ki bu da önceki modelin 14 günlük pil ömrüne kıyasla önemli bir artış.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Smart Band 9 Active'in bu sonbahar döneminde diğer Xiaomi ürünleriyle birlikte resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Yeni akıllı bileklik saat görünümünü tercih eden kullanıcılar için cazip bir alternatif olarak konumlanacak.

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