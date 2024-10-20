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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Smart Band 9 Active'in tasarımı ortaya çıktı

    Xiaomi'nin yeni uygun fiyatlı bilekliğiyle ilgili detaylar netleşiyor. Smart Band 9 Active isimli modelin render görüntüleri ve muhtemel özellikleri internete sızdırıldı.
    Xiaomi Smart Band 9 Active'in tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi sadece Smart Band 9 Pro'yu değil, aynı zamanda Smart Band 9 Active'i de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni uygun fiyatlı akıllı bilekliğinin render görüntüleri internete düştü. Ayrıca cihazın teknik özelliklerine dair bazı bilgiler de var.

    Xiaomi Smart Band 9 Active, genel tasarım olarak önceki modelle büyük benzerlikler taşıyor. Ancak bazı değişiklikler de söz konusu. Kayış daha estetik hale getirildi. Ayrıca, Smart Band 8 Active'in aksine kayış artık ekranın yan çerçevesini tamamen kaplıyor.

    Xiaomi Smart Band 9 Active'in tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Ekran ve pil ömrü

    İnternete sızan görseller cihazda düz bir ekrana yer verildiğini ortaya koydu. Akıllı bileklik büyük olasılıkla 1.47 inçlik bir ekranla  gelecek. Pil ömrünün 18 güne kadar çıkabileceği konuşuluyor, ki bu da önceki modelin 14 günlük pil ömrüne kıyasla önemli bir artış.

    Xiaomi Smart Band 9 Active'in tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Smart Band 9 Active'in bu sonbahar döneminde diğer Xiaomi ürünleriyle birlikte resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Yeni akıllı bileklik saat görünümünü tercih eden kullanıcılar için cazip bir alternatif olarak konumlanacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 1 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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