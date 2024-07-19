Xiaomi Band 9 akıllı bileklik tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, 19 Temmuz’da yeni katlanır telefonları Xiaomi Mix Fold 4 ve Mix Flip ile birlikte giyilebilir cihazlarını tanıttı. Bunlardan birisi Mi Band serisinin son modeli Xiaomi Smart Band 9. Xiaomi’nin yeni akıllı bilekliği özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
Xiaomi Band 9 neler sunuyor?
Boyut açısından, 46.53 x 21.63 x 10.95 mm ile selefine göre biraz küçük ancak kalın tasarımla geliyor. Bilekliğin ağırlığı kayış dahil 27.4 gram. Ekran boyutu yine 1.62 inç ancak 1200 nit parlaklıkla Smart Band 8’in ekranından iki kat daha parlak bir ekrana bakıyoruz. Ekran 60Hz yenileme hızını koruyor ve otomatik parlaklık ayarı için ortam ışığı sensörüne sahip. Her zaman açık ekran (always on display) özelliği mevcut.
Güç açısından, Smart Band 9, daha yüksek kapasiteli (233 mAh) lityum polimer bataryaya sahip. Önceki modele kıyasla %23’lük bir artış söz konusu. Akıllı bileklik her zaman açık ekran özelliği açıldığında 9 gün, normal kullanımda 21 güne kadar (NFC modelinde 18 gün) dayanıyor. Bilekliğin %0’dan %100’e şarj olma süresi 1 saat.
Xiaomi Band 9, Bluetooth 5.4 bağlantısını destekliyor. Kalp atış hızı ve kandaki oksijen sensörleri önceki modele göre %16 daha doğru, daha güvenilir sağlık verileri sağlıyor. Uyku takibi de daha iyi; Smart Band 9, uyku kalitesini artırmaya yönelik uzman tavsiyesi ve önerilerinin yanı sıra %7.9 daha doğru uyku verileri sağlıyor. 20 farklı titreşim modu sunan modernize edilmiş doğrusal motor sayesinde, sağlık ve diğer bildirimler çok daha iyi hissediliyor.
Bileklik, 150’den fazla spor modunu destekliyor. Ayrıca doğrudan bilekten başlatılabilen 10 yerleşik koşu parkuru var ki bu yeni bir şey. 50 metreye kadar suya dayanıklılık derecesi korunuyor.
Xiaomi Smart Band 9 fiyatı ne kadar?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.