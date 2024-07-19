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    Xiaomi Band 9 akıllı bileklik tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi, bugün yeni katlanır telefonlarının yanı sıra Watch S4 Sport ile birlikte akıllı bileklik Smart Band 9'u tanıttı. Xiaomi Band 9, geliştirilmiş tasarım ve sağlık takibi özellikleriyle geliyor.

    Xiaomi, 19 Temmuz’da yeni katlanır telefonları Xiaomi Mix Fold 4 ve Mix Flip ile birlikte giyilebilir cihazlarını tanıttı. Bunlardan birisi Mi Band serisinin son modeli Xiaomi Smart Band 9. Xiaomi’nin yeni akıllı bilekliği özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Xiaomi Band 9 neler sunuyor?

    xiaomi band 9 akıllı bileklik özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    Akıllı bilekliğin tipik tasarımını beğenenler için güzel haber; Xiaomi, Smart Band 9’da tasarımı değiştirmedi. Xiaomi Band 9, kumlama teknolojisiyle işlenmiş alüminyum alaşımlı gövdeye sahip. Akıllı bileklik, dört renk seçeneğiyle geliyor; rose gold, siyah, gümüş ve mavi. Xiaomi, bilekliğin renklerini tamamlayan şık bileklikler de sunuyor.

    Boyut açısından, 46.53 x 21.63 x 10.95 mm ile selefine göre biraz küçük ancak kalın tasarımla geliyor. Bilekliğin ağırlığı kayış dahil 27.4 gram. Ekran boyutu yine 1.62 inç ancak 1200 nit parlaklıkla Smart Band 8’in ekranından iki kat daha parlak bir ekrana bakıyoruz. Ekran 60Hz yenileme hızını koruyor ve otomatik parlaklık ayarı için ortam ışığı sensörüne sahip. Her zaman açık ekran (always on display) özelliği mevcut.

    Güç açısından, Smart Band 9, daha yüksek kapasiteli (233 mAh) lityum polimer bataryaya sahip. Önceki modele kıyasla %23’lük bir artış söz konusu. Akıllı bileklik her zaman açık ekran özelliği açıldığında 9 gün, normal kullanımda 21 güne kadar (NFC modelinde 18 gün) dayanıyor. Bilekliğin %0’dan %100’e şarj olma süresi 1 saat.

    Xiaomi Band 9, Bluetooth 5.4 bağlantısını destekliyor. Kalp atış hızı ve kandaki oksijen sensörleri önceki modele göre %16 daha doğru, daha güvenilir sağlık verileri sağlıyor. Uyku takibi de daha iyi; Smart Band 9, uyku kalitesini artırmaya yönelik uzman tavsiyesi ve önerilerinin yanı sıra %7.9 daha doğru uyku verileri sağlıyor. 20 farklı titreşim modu sunan modernize edilmiş doğrusal motor sayesinde, sağlık ve diğer bildirimler çok daha iyi hissediliyor.

    Bileklik, 150’den fazla spor modunu destekliyor. Ayrıca doğrudan bilekten başlatılabilen 10 yerleşik koşu parkuru var ki bu yeni bir şey. 50 metreye kadar suya dayanıklılık derecesi korunuyor.

    Xiaomi Smart Band 9 fiyatı ne kadar?

    Xiaomi Band 9 bileklik fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Band 9, Çin’de 34 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. NFC modelin fiyatı ise 41 dolar. NFC bağlantılı seramik modeli tercih edenler için fiyat 48 dolar.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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