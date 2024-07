Xiaomi Band 9 akıllı bileklik tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, 19 Temmuz’da yeni katlanır telefonları Xiaomi Mix Fold 4 ve Mix Flip ile birlikte giyilebilir cihazlarını tanıttı. Bunlardan birisi Mi Band serisinin son modeli Xiaomi Smart Band 9. Xiaomi’nin yeni akıllı bilekliği özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

Xiaomi Band 9 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Akıllı bilekliğin tipik tasarımını beğenenler için güzel haber; Xiaomi, Smart Band 9’da tasarımı değiştirmedi. Xiaomi Band 9, kumlama teknolojisiyle işlenmiş alüminyum alaşımlı gövdeye sahip. Akıllı bileklik, dört renk seçeneğiyle geliyor; rose gold, siyah, gümüş ve mavi. Xiaomi, bilekliğin renklerini tamamlayan şık bileklikler de sunuyor.

Boyut açısından, 46.53 x 21.63 x 10.95 mm ile selefine göre biraz küçük ancak kalın tasarımla geliyor. Bilekliğin ağırlığı kayış dahil 27.4 gram. Ekran boyutu yine 1.62 inç ancak 1200 nit parlaklıkla Smart Band 8’in ekranından iki kat daha parlak bir ekrana bakıyoruz. Ekran 60Hz yenileme hızını koruyor ve otomatik parlaklık ayarı için ortam ışığı sensörüne sahip. Her zaman açık ekran (always on display) özelliği mevcut.

Güç açısından, Smart Band 9, daha yüksek kapasiteli (233 mAh) lityum polimer bataryaya sahip. Önceki modele kıyasla %23’lük bir artış söz konusu. Akıllı bileklik her zaman açık ekran özelliği açıldığında 9 gün, normal kullanımda 21 güne kadar (NFC modelinde 18 gün) dayanıyor. Bilekliğin %0’dan %100’e şarj olma süresi 1 saat.

Xiaomi Band 9, Bluetooth 5.4 bağlantısını destekliyor. Kalp atış hızı ve kandaki oksijen sensörleri önceki modele göre %16 daha doğru, daha güvenilir sağlık verileri sağlıyor. Uyku takibi de daha iyi; Smart Band 9, uyku kalitesini artırmaya yönelik uzman tavsiyesi ve önerilerinin yanı sıra %7.9 daha doğru uyku verileri sağlıyor. 20 farklı titreşim modu sunan modernize edilmiş doğrusal motor sayesinde, sağlık ve diğer bildirimler çok daha iyi hissediliyor.

Bileklik, 150’den fazla spor modunu destekliyor. Ayrıca doğrudan bilekten başlatılabilen 10 yerleşik koşu parkuru var ki bu yeni bir şey. 50 metreye kadar suya dayanıklılık derecesi korunuyor.

Xiaomi Smart Band 9 fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Xiaomi Band 9, Çin’de 34 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. NFC modelin fiyatı ise 41 dolar. NFC bağlantılı seramik modeli tercih edenler için fiyat 48 dolar.

