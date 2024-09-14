Xiaomi Smart Band 9, yeni HyperOS güncellemesi aldı: Yenilikler neler?

Xiaomi Smart Band 9 HyperOS 1.2.183 güncelleme detayları
Bu güncellemeyle gelen yenilikler, bisiklete binmeyi bıraktığınızda takibi otomatik olarak durduran bisiklet için otomatik duraklatma işlevi ve Power Challenge olarak adlandırılan yeni bir mini oyun ile sınırlı değil. Güncelleme ek olarak kullanıcıların satın almadan önce premium saat kadranlarını denemlerine olanak tanıyan ücretli saat yüzlerini denemelerine olanak tanıyor. Ayrıca kullanıcıların bildirim uyarılarını kişiselleştirmesine olanak tanıyan özel titreşim ayarları sunuyor.
Xiaomi, bu güncellemeyle çeşitli sorunların giderilerek genel deneyimin iyileştirildiğini belirtiyor.
Xiaomi Smart Band 9 akıllı bileklik, 1.62 inç daha parlak AMOLED ekran, tamamen metal tasarım, 21 güne kadar pil ömrü, 150’den fazla spor modu, detaylı uyku izleme ile birlikte çeşitli sağlık takibi (kalp atış hızı, kandaki oksijen, döngü, stres, nefes) özellikleriyle geliyor. Xiaomi Band 9’un satış fiyatı 1359 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.