Xiaomi Smart Band 9, yeni HyperOS güncellemesi aldı: Yenilikler neler?

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Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin yeni akıllı bilekliği Smart Band 9, HyperOS 1.2.183 sürümüyle önemli bir güncelleme aldı. İşte gelen yeni özellikler:

Xiaomi Smart Band 9 HyperOS 1.2.183 güncelleme detayları

Bu güncellemeyle gelen yenilikler, bisiklete binmeyi bıraktığınızda takibi otomatik olarak durduran bisiklet için otomatik duraklatma işlevi ve Power Challenge olarak adlandırılan yeni bir mini oyun ile sınırlı değil. Güncelleme ek olarak kullanıcıların satın almadan önce premium saat kadranlarını denemlerine olanak tanıyan ücretli saat yüzlerini denemelerine olanak tanıyor. Ayrıca kullanıcıların bildirim uyarılarını kişiselleştirmesine olanak tanıyan özel titreşim ayarları sunuyor.

Xiaomi, bu güncellemeyle çeşitli sorunların giderilerek genel deneyimin iyileştirildiğini belirtiyor.

Xiaomi Smart Band 9 Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı 1 ay önce eklendi

Xiaomi Smart Band 9 akıllı bileklik, 1.62 inç daha parlak AMOLED ekran, tamamen metal tasarım, 21 güne kadar pil ömrü, 150’den fazla spor modu, detaylı uyku izleme ile birlikte çeşitli sağlık takibi (kalp atış hızı, kandaki oksijen, döngü, stres, nefes) özellikleriyle geliyor. Xiaomi Band 9’un satış fiyatı 1359 TL.

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