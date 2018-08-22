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Xiaomi Mi Band 3'e gece modu özelliği eklendi

Xiaomi Mi Band 3 gece modu özelliğine kavuştu. Mi Fit uygulaması aracılığıyla dağıtılan güncellemeyle birlikte Mi Band 3'ün parlaklığı gün doğumu ve batımından sonra otomatik olarak ayarlanabiliyor.
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Cep Tel Aksesuarları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Xiaomi Mi Band 3, yeni bir güncellemeyle gece modu özelliğine kavuştu. Mi Fit uygulaması üzerinden gönderilen son güncelleme ile birlikte Mi Band 3'ün parlaklığı, gün doğumu ve gün batımından sonra otomatik olarak ayarlanabiliyor. Ayrıca kullanıcılar istedikleri zaman mauel olarak da Mi Band 3'ün gece modu özelliği aktif edebilecek. 
Mi Band 3 akıllı bilekliğinizdeki gece modu özelliği kullanabilmek için Mi Fit uygulamasını en son sürüme güncellediğinizden emin olmalısınız. 

Mi Band 3 neler sunuyor?

Önceki modeldeki0.42 inç OLED ekran, Mi Band 3 ile birlikte 0.78 inç büyüklüğe ulaştı. Ekran, 128 x 80 piksel çözünürlüğe sahip. Görsellerde de göründüğü üzere artık arayanın adı, bildirim metinleri, hava durumu ve daha fazlası görüntülenebilecek. Mi Band 2'de istastiklere ek olarak sadece belirli uygulamalardan gelen bildirimlerin simgeleri görüntüleniyordu.
Bir başka değişiklik olarak 2.5D kavisli bir cam kullanılıyor. Bu sayede tasarımsal açıdan daha modern bir görünüm elde edilmiş. Kayış ve buton tasarımında değişiklik yapılmamış. Daha önce sadece siyah renk ile satın alınabilen bileklik, Mi Band 3 ile birlikte kullanıcısına kırmızı, mavi ve siyah renk seçeneği sunacak.
Mi Band 2’de olduğu gibi Mi Band 3, adım ve kalori takibi yapabiliyor, kalp ritmini anlık olarak raporlayabiliyor. Suya dayanıklılık korumasında yapılan geliştirme ile 50 metre suya kadar dayanıklılık sağlanıyor. Mi Band 3'ün NFC destekli ve NFC desteğine sahip olmayan iki farklı sürümünün olduğunu da hatırlatalım. 

https://www.gizmochina.com/2018/08/22/new-update-brings-night-mode-to-mi-band-3/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 ay
Mi band 3 cihazım 2 defa şarj etmiş ve sorunla karşılaşmamış olmama rağmen bu kez şarj olmuyor. Bilgisayarın usb çıkışı, harici bir adaptör ile de denediğim halde şarj olmaya devam etmiyor. Yakın zamanda güncelleme geldi. Bu yüzden bir sorun olmuş olabilir mi? Ürünün şarj kablosunda mı yoksa ürünün kendisinde mi bir sıkıntı var bulamadım. Bu noktada nasıl bir yol izlemeliyim. Benzer sorunla karşılaşan var mı acaba?
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AqRaMa 9 ay
1 aydır kullanıyorum memnunum. 25 dolara da bu kadar olur adamlar 25 dolara bi öğün yemek yiyor.
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